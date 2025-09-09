Flowerlace金光燦爛的綻放 梵克雅寶融合服裝與大自然的美學新作

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）自創立以來，一直將奼紫嫣红的繁花作為靈感，淬煉成無數珠寶和腕表。雛菊造型的Daisy胸針於1907年進入梵克雅寶的花園以來，花卉、綠葉、蝴蝶等意象為花園注入勃勃生機，反映美藝品味的推演變化。2025年，Flowerlace新作，延續梵克雅寶對自然界與高級訂製時裝的雙重致敬，演繹蕾絲與繁花綻放的輕靈之美。

誕生於2007年的Flowerlace系列最初以白K金與璀璨鑽石勾勒出如緞帶般優雅的圓弧線條，挽出花冠的輪廓。全新Flowerlace系列五款新作採用黃K金及璀璨鑽石製作，以輕靈的筆觸勾勒鏤空花蕾，靈動活現大自然的盎然生機，包括一枚戒指、一枚Between the Finger指間戒、一副耳環、一枚吊墜，以及一枚可兩用的胸針吊墜，體現可轉換珠寶的巧思。

Flowerlace為兩股美學匯流的結晶。新作的靈感源自世家1930年代末創作的Silhouette胸針作品，造型摒棄傳統花卉構圖手法，採典型的裝飾藝術風格，以金絲繞成的圖騰搭配寶石，手法既具象又抽象。Flowerlace新作以金絲勾勒出蝴蝶結的意象，呼應30年代珠寶與時裝的交會，另一方面，不對稱的構圖則注入有機自然的氣息，彷彿被輕風吹拂、恣意搖擺。其中Between the Finger指間戒的花冠與一顆鑽石隔空相對，以精準的鑲嵌工藝展現並蒂連枝的大自然意象，增添婉約含蓄的寓意，完美體現遊走虛實之間的美學意境。

為了能以栩栩如生的筆觸演繹Flowerlace活潑的設計，花卉圖騰須以古老的脫蠟法鑄造成為金質圖騰元件，再經珠寶匠以手工潤飾，並鑲嵌寶石及打磨拋光成稍微捲曲的花瓣，每件作品的結構及起伏有致的曲線，都需要工匠精準打磨和耐心。精選鑽石成色都在D至F級、淨度則在IF至VVS級之間，再經寶石鑲嵌技師以不同技法嵌入作品中，其中爪鑲技術所用的鑲爪，以成珠工具塑形，圓珠造型與作品的圓弧線條互相輝映。 模特兒配戴Flowerlace胸針吊墜、耳環、Between the Finger指間戒。圖／梵克雅寶提供 Flowerlace Between the Finger指間戒製作過程。圖／梵克雅寶提供 Flowerlace胸針吊墜大型，18K黃金鑲嵌鑽石，82萬5,000元。圖／梵克雅寶提供 模特兒配戴Flowerlace胸針吊墜。圖／梵克雅寶提供 模特兒配戴Flowerlace吊墜、Between the Finger指間戒。圖／梵克雅寶提供 Flowerlace戒指中型款，18K黃金鑲嵌鑽石，45萬1,000元。圖／梵克雅寶提供 Flowerlace Between the Finger指間戒小型款，18K黃金鑲嵌鑽石，30萬4,000元。圖／梵克雅寶提供 Flowerlace吊墜小型款，18K黃金鑲嵌鑽石，25萬4,000元。圖／梵克雅寶提供 Flowerlace耳環小型款，18K黃金鑲嵌鑽石，45萬1,000元。圖／梵克雅寶提供

