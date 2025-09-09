快訊

Flowerlace金光燦爛的綻放 梵克雅寶融合服裝與大自然的美學新作

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴Flowerlace胸針吊墜、耳環、戒指。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Flowerlace胸針吊墜、耳環、戒指。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）自創立以來，一直將奼紫嫣红的繁花作為靈感，淬煉成無數珠寶和腕表。雛菊造型的Daisy胸針於1907年進入梵克雅寶的花園以來，花卉、綠葉、蝴蝶等意象為花園注入勃勃生機，反映美藝品味的推演變化。2025年，Flowerlace新作，延續梵克雅寶對自然界與高級訂製時裝的雙重致敬，演繹蕾絲與繁花綻放的輕靈之美。

誕生於2007年的Flowerlace系列最初以白K金與璀璨鑽石勾勒出如緞帶般優雅的圓弧線條，挽出花冠的輪廓。全新Flowerlace系列五款新作採用黃K金及璀璨鑽石製作，以輕靈的筆觸勾勒鏤空花蕾，靈動活現大自然的盎然生機，包括一枚戒指、一枚Between the Finger指間戒、一副耳環、一枚吊墜，以及一枚可兩用的胸針吊墜，體現可轉換珠寶的巧思。

Flowerlace為兩股美學匯流的結晶。新作的靈感源自世家1930年代末創作的Silhouette胸針作品，造型摒棄傳統花卉構圖手法，採典型的裝飾藝術風格，以金絲繞成的圖騰搭配寶石，手法既具象又抽象。Flowerlace新作以金絲勾勒出蝴蝶結的意象，呼應30年代珠寶與時裝的交會，另一方面，不對稱的構圖則注入有機自然的氣息，彷彿被輕風吹拂、恣意搖擺。其中Between the Finger指間戒的花冠與一顆鑽石隔空相對，以精準的鑲嵌工藝展現並蒂連枝的大自然意象，增添婉約含蓄的寓意，完美體現遊走虛實之間的美學意境。

為了能以栩栩如生的筆觸演繹Flowerlace活潑的設計，花卉圖騰須以古老的脫蠟法鑄造成為金質圖騰元件，再經珠寶匠以手工潤飾，並鑲嵌寶石及打磨拋光成稍微捲曲的花瓣，每件作品的結構及起伏有致的曲線，都需要工匠精準打磨和耐心。精選鑽石成色都在D至F級、淨度則在IF至VVS級之間，再經寶石鑲嵌技師以不同技法嵌入作品中，其中爪鑲技術所用的鑲爪，以成珠工具塑形，圓珠造型與作品的圓弧線條互相輝映。

模特兒配戴Flowerlace胸針吊墜、耳環、Between the Finger指間戒。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Flowerlace胸針吊墜、耳環、Between the Finger指間戒。圖／梵克雅寶提供
Flowerlace Between the Finger指間戒製作過程。圖／梵克雅寶提供
Flowerlace Between the Finger指間戒製作過程。圖／梵克雅寶提供
Flowerlace胸針吊墜大型，18K黃金鑲嵌鑽石，82萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Flowerlace胸針吊墜大型，18K黃金鑲嵌鑽石，82萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Flowerlace胸針吊墜。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Flowerlace胸針吊墜。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Flowerlace吊墜、Between the Finger指間戒。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Flowerlace吊墜、Between the Finger指間戒。圖／梵克雅寶提供
Flowerlace戒指中型款，18K黃金鑲嵌鑽石，45萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
Flowerlace戒指中型款，18K黃金鑲嵌鑽石，45萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
Flowerlace Between the Finger指間戒小型款，18K黃金鑲嵌鑽石，30萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
Flowerlace Between the Finger指間戒小型款，18K黃金鑲嵌鑽石，30萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
Flowerlace吊墜小型款，18K黃金鑲嵌鑽石，25萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
Flowerlace吊墜小型款，18K黃金鑲嵌鑽石，25萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
Flowerlace耳環小型款，18K黃金鑲嵌鑽石，45萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
Flowerlace耳環小型款，18K黃金鑲嵌鑽石，45萬1,000元。圖／梵克雅寶提供

