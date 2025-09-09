7-ELEVEN 集點暴擊！小熊維尼×熊抱哥萌翻登場 大谷翔平生活精品開搶

開學季最療癒的「戰鬥力補給」來了！7-ELEVEN自9月17日起重磅推出「小熊維尼系列白色森活」與「小熊維尼&熊抱哥系列熊賀森活」全店集點活動，迪士尼超人氣角色小熊維尼攜手熊抱哥加上野獸國、無限玩具、infoThink訊想科技品牌，準備療癒粉絲們日常生活。全系列周邊最低只要169元起，不論是學生書桌、上班族辦公桌還是居家角落與外出隨行，通通萌到融化。

自9月17日下午3點起，全台7-ELEVEN限時展開「門市快閃購」活動，uniopen會員不限消費金額可加購任一款周邊，超過60款超萌選擇，身為粉絲絕對要每款收藏。特別推薦純白簡約「復古翻頁鐘」，打瞌睡維尼設計與復刻翻頁造型超吸睛；「積木堆堆樂」訓練手眼協調能力，讓大小朋友玩得不亦樂乎。

還有機車族必備「雨傘造型機車手機架」，以及「造型保溫瓶」、「15吋平板筆電包」、「陶瓷杯壺組」、「三合一磁吸充電盤」、「公仔造型街燈」等，都是設計白簡約搭配維尼經典元素，讓可愛不再只是童趣，而是能真正走進日常的「森活美學」。

小熊維尼與熊抱哥黃、粉雙熊搭配同樣吸睛！像是有草莓香氣「抱枕毯」，還有雙人無線合唱的「趣味藍牙麥克風」，再加上「立體造型冰壩杯」、「中筒襪」、「浴巾」等多樣選擇，實用度百分百，療癒指數更是爆表。

另外，千萬不能錯過無限玩具出品的「小熊維尼雲朵下的朋友們」絨毛掛飾，雨衣角色耳朵造型設計還能自由穿脫，共有小熊維尼、跳跳虎、小豬、屹耳與隱藏版小荳等5款選擇；同步推薦中元恐怖系列「小熊維尼星夜幽靈」夜燈公仔，共有7種款式，小熊維尼和朋友們變成發光小幽靈，超Q萌。

不僅如此，本檔同步推出全店「二刀流傳奇：SHO-TIME大谷翔平」精品集點活動，掌握風靡全球二刀流、年度票選全球男友NO.1、堪稱世界最完美男人—大谷翔平，引領超商通路獨家推出生活實用周邊系列，9月18日下午3點起，uniopen會員不限消費金額最低只需用399元起就可加購任一款周邊，除了運動風格單品，還有結合生活美學選擇，讓粉絲無時無刻都充滿「大谷能量」。

商品推薦