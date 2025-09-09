柔軟又百搭的大容量it包！Dior Voyage全新登場

從經典托特包形中脫胎而出的Hobo流浪包，因柔軟方便於肩背，又擁有超大的容量，外型流露無可比擬的鬆弛感，成為本季最不可或缺的it包。Dior推出一款隨身可攜帶的全新Dior Voyage包，是在Dior 2026早春度假系列中首次亮相的肩背包，融合了優雅與實用奢華的元素，便是一款深具都會風情的流浪包。

Dior Voyage擁有柔軟的輪廓，採用粒面或皺褶皮革製成，並點綴著大型籐格紋（Macrocannage）圖案。這件獨特的作品體現了品牌的傳承，搭配精緻的金色金屬配件，包括D、I、O、R字母吊飾，呼應品牌創辦人迪奧先生鍾愛的幸運符號。

此款包袋散發自由且自信的氣息，配有可調節肩帶，可肩背或手提，並在包身兩側飾有皮革嵌片。為滿足不同喜好與穿搭需求，Dior Voyage包提供多種經典色選，包括黑色、拿鐵色、粉米色與深褐色等，並具有小、中與大共3種不同尺寸，為日常穿搭注入Dior的永恆經典魅力。 Dior Voyage黑色Flat Macrocannage粒面小牛皮中型包，16萬元。圖／Dior提供 Dior Voyage包有小、中與大共3種尺寸供選。圖／Dior提供 Dior Voyage包設計草圖。圖／Dior提供 Dior Voyage製作工藝。圖／Dior提供 Dior Voyage黑色Flat Macrocannage皺褶亮面小牛皮小型包，15萬5,000元。圖／Dior提供 Dior Voyage黑色皺褶Flat Macrocannage小牛皮中型包，16萬5,000元。圖／Dior提供 DIOR 2026早春系列推出全新Dior Voyage包。圖／Dior提供 DIOR 2026早春系列中的Dior Voyage全新包款。圖／Dior提供

