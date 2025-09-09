快訊

台彩中秋加碼來了！總獎金4.5億元 大樂透加開百組百萬元

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

台中惡男毆母、姨遭表弟痛打骨折住院 7天後醫院外遭移工亂刀砍死

柔軟又百搭的大容量it包！Dior Voyage全新登場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior Voyage製作工藝。圖／Dior提供
Dior Voyage製作工藝。圖／Dior提供

從經典托特包形中脫胎而出的Hobo流浪包，因柔軟方便於肩背，又擁有超大的容量，外型流露無可比擬的鬆弛感，成為本季最不可或缺的it包。Dior推出一款隨身可攜帶的全新Dior Voyage包，是在Dior 2026早春度假系列中首次亮相的肩背包，融合了優雅與實用奢華的元素，便是一款深具都會風情的流浪包。

Dior Voyage擁有柔軟的輪廓，採用粒面或皺褶皮革製成，並點綴著大型籐格紋（Macrocannage）圖案。這件獨特的作品體現了品牌的傳承，搭配精緻的金色金屬配件，包括D、I、O、R字母吊飾，呼應品牌創辦人迪奧先生鍾愛的幸運符號。

此款包袋散發自由且自信的氣息，配有可調節肩帶，可肩背或手提，並在包身兩側飾有皮革嵌片。為滿足不同喜好與穿搭需求，Dior Voyage包提供多種經典色選，包括黑色、拿鐵色、粉米色與深褐色等，並具有小、中與大共3種不同尺寸，為日常穿搭注入Dior的永恆經典魅力。

Dior Voyage黑色Flat Macrocannage粒面小牛皮中型包，16萬元。圖／Dior提供
Dior Voyage黑色Flat Macrocannage粒面小牛皮中型包，16萬元。圖／Dior提供
Dior Voyage包有小、中與大共3種尺寸供選。圖／Dior提供
Dior Voyage包有小、中與大共3種尺寸供選。圖／Dior提供
Dior Voyage包設計草圖。圖／Dior提供
Dior Voyage包設計草圖。圖／Dior提供
Dior Voyage製作工藝。圖／Dior提供
Dior Voyage製作工藝。圖／Dior提供
Dior Voyage黑色Flat Macrocannage皺褶亮面小牛皮小型包，15萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Voyage黑色Flat Macrocannage皺褶亮面小牛皮小型包，15萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Voyage黑色皺褶Flat Macrocannage小牛皮中型包，16萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Voyage黑色皺褶Flat Macrocannage小牛皮中型包，16萬5,000元。圖／Dior提供
DIOR 2026早春系列推出全新Dior Voyage包。圖／Dior提供
DIOR 2026早春系列推出全新Dior Voyage包。圖／Dior提供
DIOR 2026早春系列中的Dior Voyage全新包款。圖／Dior提供
DIOR 2026早春系列中的Dior Voyage全新包款。圖／Dior提供

Dior 穿搭 品牌

延伸閱讀

金正恩戴「42萬瑞士名錶」訪陸 金與正Dior包包不讓兄專美於前

Dior型男迎秋冬 最潮流浪包Slider Hobo為都會冒險而生

DIOR迎七夕 LINE貼圖限時免費下載 經典設計結合幸運符獻愛侶

美妝掌門人專訪｜跟著迪奧香水創意總監Francis Kurkdjian一起踏上「Miss Dior」尋香之旅

相關新聞

資深爪迷的黃潮記憶！adidas × 中信兄弟復刻初代球衣

adidas於2024年與中華職棒球團中信兄弟締約成為合作夥伴，今年adidas再攜手中信兄弟推出全新聯名系列，當中最受...

7-ELEVEN 集點暴擊！小熊維尼×熊抱哥萌翻登場 大谷翔平生活精品開搶

開學季最療癒的「戰鬥力補給」來了！7-ELEVEN自9月17日起重磅推出「小熊維尼系列白色森活」與「小熊維尼&熊抱哥系列...

柔軟又百搭的大容量it包！Dior Voyage全新登場

從經典托特包形中脫胎而出的Hobo流浪包，因柔軟方便於肩背，又擁有超大的容量，外型流露無可比擬的鬆弛感，成為本季最不可或...

2025網路人氣標章Q2揭曉！百家品牌入榜 美食、飲品、玩樂領域新勢力崛起

人氣標章Q2榜單亮相！金豬食堂、鼎王麻辣鍋、UG 樂己等多家新進品牌入榜，網路聲量再次出現大洗牌。

麥當勞太會！用費玉清《晚安曲》哄你睡覺 A-Lin接力開唱：早餐見

麥當勞發起「晚安 早餐見」系列活動，號召全民一起早睡早起吃早餐，透過「小哥」費玉清最終場演唱會原音再現的國民神曲《晚安曲...

釜山成東北亞旅遊新寵！訂房買氣飆六成 5大熱銷飯店一次看

東北亞旅遊版圖再洗牌，釜山躍升為今年旅遊市場新寵兒！根據韓國觀光公社統計，2025上半年釜山的海外觀光客人數，台灣旅客就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。