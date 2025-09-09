桃園機場響應九三軍人節 9月3日至9月9日 軍人購物餐飲享有感優惠

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

響應九三軍人節擴大敬軍活動，桃園國際機場推出自軍人節起一周，國軍官兵憑證於機場購物及餐飲享九折起優惠，以實際行動表達對國軍支持。同時，呼應國籍航空3日的敬軍搭機禮遇，桃園機場保全、出境服務臺人員及志工佩戴國旗徽章，並於航廈定時廣播、電子看板及二航廈北側積木區設置應景敬軍打卡牆，及出境大廳服務臺兌換專屬紀念品活動。機場公司與服務大聯盟夥伴向長年堅守崗位保家衛國的捍衛戰士致上最高敬意。

機場公司董事長楊偉甫表示，賴總統日前指示行政院擴大辦理「九三軍人節」敬軍活動，機場公司感謝國軍犧牲假期與家庭時光，堅守崗位守護國土，保障國人安居樂業，特別結合服務大聯盟夥伴推出敬軍優惠，包括昇恆昌、采盟免稅店，義美吉盛、誠盟、新東陽商場業者，自9月3日至9月9日止，軍人憑證於餐飲或購物即可享9折起優惠，折扣幅度比照聯名卡規格，讓國軍官兵感受到實質回饋。

此外，桃園機場的華航（2610）、華信、長榮（2603）、立榮及星宇（2646）等國籍航空均在軍人節當日提供報到櫃檯、搭乘特定航班的空位免費升等商務艙服務，及軍人及眷屬一人優先登機禮遇。與航空公司敬軍優惠同步，旅客出示軍人身分證與登機證，可至第一、二航廈出境服務臺兌換專屬限量紀念品，將這份感謝化為珍藏。

桃園國際機場每日有13萬名國內外旅客進出，機場公司也規劃第一線服務的機場志工、保全及出境服務臺人員佩戴國旗徽章，在國門與國軍同慶特別有感。當天上午9時、下午3時及晚上9時在航廈內出發大廳播放敬軍廣播，伴隨免稅商店及出發大廳螢幕的敬軍圖卡，營造國門專屬榮耀氛圍;第二航廈北側五樓商場設置應景的「敬軍積木牆」打造最佳打卡景點，讓旅客也感染到機場對軍人的禮遇及歡迎，激發愛國意識。

桃園國際機場不僅是東亞重要航空樞紐，更是國家重要關鍵基礎設施，向來與國軍攜手無間，此次擴大辦理敬軍慶祝活動，感謝國軍官兵長年守護國土，凝聚愛國意識，也祝福所有進出的旅客旅途愉快、飛行平安。

國軍 軍人 桃園機場

