粉絲敲碗成功！12米高哆啦A夢空降高雄 預售票9月15日開賣

12米充氣哆啦A夢壯觀又可愛，圖為台北站照片。圖／聯合數位文創提供

哆啦A夢即將來到高雄！繼2025年6月《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站》掀起一股「哆啦A夢旋風」，廣大粉絲敲碗許願，經主辦單位聯合數位文創與協力單位Fujiko Pro、AllRightsReserved、Animation International共同協助，終於將這個超人氣特展引進高雄！《100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 高雄站》超過100個立體造型的哆啦A夢與朋友們、12米高巨型充氣哆啦A夢、放大版單行本與大長篇漫畫系列、珍貴的複製原畫手稿、沉浸式微型劇場等豐富展出內容，將於2025年11月14日至2026年2月22日在國立科學工藝博物館2樓特展廳精采呈現！預售票將於9月15日起在 udn售票網 、 Klook 搶先開賣，高雄限定特典套票和Mini雙人珍藏套票於9月22日起開賣，粉絲們準備搶票去！

展覽五大亮點 驚喜連連拍不完

打動所有世代的超人氣角色哆啦A夢，超越年齡、國界，與大家共同創造許多美好時光片段，本次展覽深受大小朋友喜愛的哆啦A夢與他的好友們再次齊聚，以展覽獨家的特別祕密道具「100%朋友召喚鈴」，邀約朋友們與「你」一同享受最歡樂童趣的冬天。

展覽亮點一：哆啦A夢誕生之地─藤子・F・不二雄老師復刻工作室大公開

展覽重現這位天才漫畫家藤子・F・不二雄老師當初埋首創作的復刻工作室，帶領觀眾從老師視角出發，探索簡單流暢的描繪線稿是如何勾勒出活靈活現的經典角色，近距離感受哆啦A夢靈感誕生的瞬間與創作過程。

展覽亮點二：沉浸式體驗哆啦A夢天馬行空的異想世界

「100%微型劇院」、「無限哆啦A夢世界」、「大雄漫畫閱讀房間」，彷彿置身在充滿奇幻與樂趣的哆啦A夢冒險故事中。圖為100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展(香港)照片。圖／聯合數位文創提供、Credit: AllRightsReserved

展區精心打造「100%微型劇院」，大螢幕獨家放映由日本團隊專為台北和高雄展覽製作的原創短篇動畫！透過鏡面打造空間延伸感的「無限哆啦A夢世界」，及結合3D光雕投影漫畫單行本的「大雄漫畫閱讀房間」，走進微型劇院彷彿置身在充滿奇幻與樂趣的哆啦A夢冒險故事中。

展覽亮點三：從漫畫到長篇動畫，你與哆啦A夢的初次相識都在這

巨型漫畫牆與長篇場景牆。圖為台北站照片。圖／聯合數位文創提供

自1970年首篇漫畫誕生，而後改編成電視、電影動畫至今，哆啦A夢是日本最多集數的人氣作品之一，在台灣也熱播超過30年！本次展覽除了展示多幅複製原畫復刻的黑白、彩色手稿外，還有別出心裁的漫畫單行本封面牆，將漫畫書立體化，精選章節與角色人物都躍出紙本就在你身旁。「哆啦A夢的秘密道具空間」則一腳踏進哆啦A夢四次元口袋中，從時光布到更衣照相機，再從空氣槍到馬竹，帶你一覽哆啦A夢各種有趣的秘密道具。另一展區集結《大雄與小恐龍》、《大雄在魔界大冒險》、《大雄與鐵人兵團》等10部大長篇系列作品的立體裝置物及精選的巨幅場景牆，讓每位觀展者共同回味經典，重新感受這些精彩又感人的篇章。

展覽亮點四：上百隻各式造型哆啦A夢與他的好朋友們，一次拍好拍滿

巨型漫畫牆與長篇場景牆。圖為台北站照片。圖／聯合數位文創提供

哆啦A夢129.3公分、129.3公斤的外型可愛討喜，無論是大笑、生氣、沮喪、貪吃或耍小聰明的豐富表情更是許多人練習畫畫的範本之一。這次將有超過100隻各型各色的立體造型哆啦A夢大舉來台，特別包括變成紫薯的哆啦A夢、狸貓裝、狼人面霜、雪人機器人以及德古拉道具組裝扮的哆啦A夢等，怪趣裝扮加上可愛的表情，讓粉絲一次擁有最多元的哆啦A夢！

展覽亮點五：絕對的注目焦點！12米高超大充氣哆啦A夢可愛登場

帶著紅色帽子、手拿畫筆的漫畫家造型哆啦A夢被放大再放大，將以近4層樓高的震撼比例矗立科學工藝博物館渾天儀前廣場，可愛無限大的漫畫家哆啦A夢，無論遠看還是近拍都超級吸睛，壯觀程度絕對會成為今年冬天最夯的話題！

高雄限定紀念商品 展覽週邊獨家上架

各項展覽限定商品，圖為台北站照片。圖／聯合數位文創提供

高雄站也將從香港進口補貨多款週邊商品，更規劃高雄限定商品，只有在展覽內才買的到。展覽限定公仔、玩偶鑰匙圈、T恤、收納包、扭蛋與抽卡機等各項精選商品，每樣都別具特色，超多品項等著粉絲來挖寶！

《100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 高雄站》9月15日起正式於udn售票網、Klook搶先開賣預售票400元；9月22日起開放全通路購票，包含高雄限定Mini雙人珍藏套票980元，以及限量特典套票1500元於 udn售票網 獨家販售，售完為止，預售優惠僅到11月13日，更多展覽資訊敬請依展覽官方網站、官方FB、IG公告內容為主。

【展覽資訊】

100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 高雄站

展覽日期｜2025/11/14-2026/2/22

展覽時間｜09:00-17:00 (2/14-22春節延長至18:00，週一不休館，2/16除外)

展覽地點｜國立科學工藝博物館2樓特展廳（高雄市三民區九如一路720號）

主辦單位｜聯合數位文創

協力夥伴｜AllRightsReserved、Fujiko Pro、Animation International

場地支持｜國立科學工藝博物館

展覽官方粉絲專頁｜ https://www.facebook.com/doraemon100taipei

展覽官方Instagram｜ https://www.instagram.com/doraemon100_tour_taipei/

展覽官方網站｜ https://uevent.udnfunlife.com/2025doraemon

