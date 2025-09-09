過去曾推出影集式音樂劇《鬼歸代言人》、以9集共336場演出席捲臺灣劇場圈的《幹麻醬紙創意工作室》，即將推出全新作品《不親愛家人》。將於今年10月3日至26日演出第一集，在臺北南村劇場挑戰22場演出！

故事主角為「何家兄弟」——任職航空公司地勤的飛宇，與現為國中體育老師的浩宇，他們在清明節前夕得知父母離異消息，被交待回老家祭祖與處理房產的任務。原本想速戰速決處理老宅與家族事務，卻因老朋友岱岱的出現，在過程中引爆多年被忽視的家庭情緒與創傷記憶。

劇中既不是傳統的溫馨家庭劇，也不是傷痛宣洩，而是一場家庭成員之間情感的重量對話，是一段關於責任、放手與重建的靈魂交涉。

追劇不用透過螢幕，全新影集式音樂劇《不親愛家人》即將登場！圖／udn售票網提供

卡司與製作團隊：強強聯手，打造韓劇質感舞台！

本次的演出陣容，由曾榮獲客家流行音樂大賽第二名的姜柏任主演何飛宇，《鬼歸代言人》高華麗飾演何浩宇，這群人－木星、《勸世三姊妹》張擎佳共同飾演兄弟兩人的兒時好友李佳岱。主創團隊由編劇統籌兼作詞的姜柏任，文本編劇王詩淳，作曲康和祥，導演崔台鎬，一起帶領觀眾踏上充滿療癒的歸途。

追劇不用透過螢幕，全新影集式音樂劇《不親愛家人》即將登場！圖／udn售票網提供

音樂 × 劇情融合：精鍊節奏的 60 分鐘演出！

本劇最大特色為「影集式呈現」，每集約 60 分鐘，削除冗長，保留高張力的角色發展與情緒推進，讓觀眾彷彿追劇般進入音樂劇節奏中。本劇演出地點PlayGround南村劇場，從捷運101 站步行只需 5 分鐘，是一齣非常適合安排信義區半日生活行程的戲劇作品。

追劇不用透過螢幕，全新影集式音樂劇《不親愛家人》即將登場！圖／udn售票網提供

雙人優惠加值回家之旅！

票券已正式開賣，兩人同行享 9 折優惠，十分適合情侶、友人或兩人同行安排！還持有文化幣的青年學子，還可以購買5折青年席位。

影集式音樂劇《不親愛家人》第一集，開演倒數！呈現一段關於記憶、裂痕與修復的家庭敘事，邀請觀眾共同回顧與重新定義「家」的意義。

演出資訊

影集式音樂劇《不親愛家人》第一集

演出時間：10.03－10.26

演出地點：PLAYground 南村劇場

演出購票： udn售票網

