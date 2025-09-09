快訊

麥當勞太會！用費玉清《晚安曲》哄你睡覺 A-Lin接力開唱：早餐見

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
早睡的鳥兒有蟲吃，自9月10日起至9月30日，於早餐時段透過麥當勞APP點餐，或店內消費並掃描麥當勞APP會員QR Code，可享M Points三倍回饋。麥當勞/提供
麥當勞發起「晚安 早餐見」系列活動，號召全民一起早睡早起吃早餐，透過「小哥」費玉清最終場演唱會原音再現的國民神曲《晚安曲》，創新經典且具有時代記憶。同時，邀請睡眠專家楊建銘教授，給予助眠音樂節奏及MV畫面建議，幫助大家放鬆一天的緊湊安然入睡。麥當勞陪你一夜好眠，讓你睡得好，也吃得好！

「晚安 早餐見」系列活動，將由金曲歌后A-Lin及桃山國小合唱團，接力獻唱全新助眠《晚安曲》，更邀全民同來參加歌唱挑戰，參賽就有機會獲得麥當勞早餐電子即享券及助眠好禮。

早睡的鳥兒有蟲吃，自9月10日起至9月30日，於早餐時段透過麥當勞APP點餐，或店內消費並掃描麥當勞APP會員QR Code，可享M Points三倍回饋。同時，麥當勞夏季優惠券也祭出早餐優惠，自8月27日起至10月7日，使用夏季優惠券可享薯餅加1元多1件、雙人早餐套餐最低159元起，選購指定早餐套餐還可免費升級經典美式咖啡。

每日早上10點半前販售的麥當勞早餐，是許多人早起的動力，不管是滿福堡、豬肉蛋堡、焙果，還有粉絲必點的薯餅，都是早起的幸福儀式。然而，根據研究調查顯示，台灣人越來越晚睡，週間就寢平均時間接近凌晨12點，週末更是超過12點。為了鼓勵民眾一起吃早餐，麥當勞想出妙招，以國民神曲《晚安曲》哄大家入睡，希望帶動全民早睡風潮。

費玉清《晚安曲》對於台灣人而言，不只是經典，更是時代的記憶，歌聲中所傳遞的溫暖與熟悉感，陪伴無數人結束辛苦的一天、安然入睡。本次麥當勞以費玉清最終場演唱會中演唱的《晚安曲》原聲，並請睡眠專家楊建銘教授給予音樂節奏與MV畫面建議，從快到慢的音律、暖色光影到夢境感情節，結合麥當勞早餐食材，透過創新經典，讓觀眾輕鬆入睡。

想早睡早起吃早餐，麥當勞這次用「哄睡」的方式來促成！「晚安 早餐見」系列活動的重頭戲，將於9月10日晚間9點登場，由金曲歌后A-Lin穿睡衣直播獻唱全新助眠《晚安曲》，並首次分享她的睡前儀式與助眠撇步，讓粉絲在享受音樂的同時也學習「女神入睡法」。

9月11日晚間9點，則由去年於紐西蘭「第13屆世界合唱大賽」，勇奪童聲合唱公開組金質獎、來自新竹縣五峰鄉的「國際天籟」桃山國小合唱團接力演唱。他們將透過線上演出，以溫順柔和的嗓音，開啟晚安入睡模式。

自9月15日至9月30日，麥當勞於LINE官方帳號推出「晚安 早餐見」歌唱挑戰賽，邀全民挑戰翻唱經典《晚安曲》；遊戲宛如「歌唱版太鼓達人」，搭配KTV評分機制，看誰能唱出滿分節奏，只要登上排行榜前200名，就有機會贏得麥當勞早餐與助眠好禮。

商品推薦

