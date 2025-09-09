釜山成東北亞旅遊新寵！訂房買氣飆六成 5大熱銷飯店一次看

東北亞旅遊版圖再洗牌，釜山躍升為今年旅遊市場新寵兒！根據韓國觀光公社統計，2025上半年釜山的海外觀光客人數，台灣旅客就占了四分之一，顯見釜山正以驚人速度竄紅，成為東北亞旅遊的熱門新興城市。

除了航班充足以及票價便宜的優勢外，釜山飯店價格也相對親民，且房間普遍寬敞舒適，相較東京、大阪的飯店更具CP值，加上濱海度假與城市機能的雙重魅力，推升釜山成為自由行旅人的黑馬選擇。這股熱潮同樣反應在易遊網釜山訂房的銷售表現，今年釜山訂房買氣已較2024年成長超過六成。

釜山飯店以「價格實惠＋寬敞舒適」雙優勢，成功擄獲自由行旅客的青睞。根據易遊網訂房銷售數據統計，釜山每晚平均房價約2,700元，相較於平均房價落在4,000至5,000元的東京大阪來說，不僅比同為東北亞的日本更具競爭力，也能以合理預算享受舒適住宿體驗，對旅客極具吸引力。熱門住宿區域則集中在西面、海雲台及南浦洞，這些地段不僅交通便捷，周邊景點、購物與生活機能一應俱全，成為旅客安排行程時的優先選擇。

易遊網亦統計釜山五大熱銷飯店，包含位於西面的「阿爾班酒店」與「TT酒店」，這兩間飯店距離地鐵站皆步行5分鐘即達，且鄰近購物商場與美食商圈，適合重視地段便利的旅客。雖位在市區精華地帶，但房間空間不縮水，舒適度大勝日系「小鳥窩」式飯店，每晚含稅不到2千元，是眾多釜山自由行旅客的熱門選擇。另外，上榜的還有南浦洞的「格里芬灣酒店」，以每晚含稅最低1,450元就能入住海景房的平價優勢，獲得小資族或獨旅客青睞。

至於海雲台周邊飯店，則以超划算的房價即可享受一趟濱海渡假為關鍵吸引力，加上便於順遊韓國最大觀景台「Busan X the Sky」以及釜山超夯的海雲台藍線公園「膠囊列車」等景點，讓眾多旅客選擇下榻在此。熱銷飯店包含「釜山海雲台溫德姆華美達安可酒店」，距離地鐵站僅1分鐘，周邊藥妝店、便利商店、美食餐廳一應俱全，房型設計沉穩內斂，質感絕佳，每晚含稅1,847元起；2024年新開幕的「L7海雲台」，隸屬於樂天集團旗下，步行至海雲台海灘只需5分鐘，加上兼具設計感與舒適度，以高口碑帶動買氣，每晚含稅3,385元起。

除了熱銷飯店外，喜歡開箱新飯店的旅客，推薦每晚最低2千有找的高CP值新飯店：2025年4月開幕的新飯店「SOTA套房釜山西面」，房間以奶油白色系為主色調，營造輕盈明亮的氛圍，每晚含稅只要1,772元起，即可入住此間四星級飯店，超級划算；同區的「城市律動酒店」同樣是2025年新開幕飯店，從頂樓泳池到房型設計，展現都會新潮的設計感，令人印象深刻，每晚含稅最低1,630元起。

海雲台區域則推薦2024下半年開幕的「城市住宿酒店海雲台站」與「NewCZ海雲台雷西登斯」，「城市住宿酒店海雲台站」主打房型設有簡易廚房，讓旅客在旅途中也能享受居家般的便利自在，每晚含稅1,644元起；「NewCZ海雲台雷西登斯」房間設計新穎寬敞，並設有宛如海天一線的絕美泳池，每晚含稅1,949元起，若同行人數4-6位，推薦入住28坪海景套房，備有兩間臥室與廚房，還可享受180度的海景視野，每晚含稅6,161元起，平均每人每晚最低約1千元，物超所值。

若想進一步精省旅費，可領取易遊網東北亞訂房折扣碼「JPKR250」，APP訂房單筆滿2,500元即可現折250元，周一至周五每日限時限量發送；亦可把握易遊網「飯店周五狂歡日」，周五於APP訂房並輸入折扣碼「FRIDAYL400」，單筆滿7,900元可享400元折扣。此外，即日起至9月30日，每周三10點限量釋出LINE Pay 200元優惠券，可與折扣碼疊加使用，折後滿5,000元並以LINE Pay付款即可折抵。

