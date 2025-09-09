2025網路人氣標章Q2揭曉！百家品牌入榜 美食、飲品、玩樂領域新勢力崛起

大數據股份有限公司旗下全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》於今(8)日公布「 2025網路人氣標章 」第二季名單，橫跨餐廳、飲品、數位金融、玩樂及住宿等五大領域、19個主題，上榜品牌出現大幅度變化。本季榜單不僅出現金豬食堂、鼎王麻辣鍋、旭集 和食集錦、UG 樂己等多家新進品牌，更顯示市場聲量快速洗牌，反映消費者偏好持續變動的趨勢。「2025網路人氣標章」自今年第一季推出以來，已突破百家品牌榮獲標章，且超過五成業者主動申請參與，凸顯企業對數據觀測與口碑經營的高度重視。大數據(股)公司營運長蔣志薇表示，第二季榜單可以看到許多品牌在話題經營與服務優化上的努力，也代表數據已成為連結市場與消費者的共同語言。透過「網路人氣標章」協助品牌在競爭中找到持續精進的方向，同時讓消費者能夠快速辨識值得信賴的選擇，建立更透明、公正的口碑生態。

頤宮奪米其林星級人氣冠軍 橋村炸雞連兩季霸榜成韓式代表

「台灣米其林指南2025」日前揭曉，美食戰場聲量熱度依舊不減。米其林星級餐廳「頤宮」與「雅閣」連續兩季蟬聯「網路人氣標章」，不僅在網路聲量上表現亮眼，更展現星級餐廳話題與實力兼具的影響力。其中「頤宮」在《網路溫度計DailyView》2025年7月16日「十大超人氣米其林星級」文章中，以近萬筆聲量奪冠，再度鞏固其美食王者地位。

同時，海外餐飲品牌強勢登台，帶動討論熱潮。美式炸雞品牌「POPEYES」自去年插旗台北後迅速竄紅，以獨特的路易斯安那風味成為「肯德基爺爺最強勁敵」；韓國炸雞「橋村」則憑藉獨家醬汁與韓流效應掀起排隊熱潮，雙雙連兩季登榜，成功躍升2025上半年最受矚目的炸雞雙強。

AI手搖飲UG竄升黑馬 星巴克、85度C稱霸上半年咖啡榜

在競爭激烈的手搖飲市場中，50嵐與CoCo連兩季奪下「網路人氣標章」，穩坐人氣寶座。50嵐以新品「重焙烏龍拿鐵」引爆網路討論，加料不加價的貼心設計掀起熱議，相關貼文互動數突破數萬人次，聲量直線飆升。CoCo則透過持續不斷的新品策略與社群互動，穩定維持網友熱度，成功鞏固其「網路話題王」地位。值得一提的是，成立不久的手搖新秀「UG樂己」以AI自動化沖泡技術快速竄紅，本季榮獲人氣標章，成為聲量黑馬，展現新興品牌的強大潛力。

咖啡市場同樣熱鬧。星巴克與85度C持續霸榜兩季，聲量與好感度雙雙居高；路易莎咖啡則在第二季強勢入榜，並迅速登上網路熱度第二名，展現後勢看漲的超強氣場。

住宿優惠＋戲水設施掀話題熱潮 媽祖遶境引爆大甲、北港商圈聲量

在「主題樂園」領域，遠雄海洋公園以夏季「歡迎洄來」行動與「海洋冰風暴」活動成功引爆話題，結合住宿優惠及大型戲水設施，吸引網友熱烈討論。杉林溪森林生態渡假園區則因繡球花與百子蓮花季，再搭配清涼氣候，成為網友心中避暑勝地。「全台商圈」榜單則因宗教與美食話題而聲量上升。大甲與北港因媽祖遶境而成焦點；士林夜市更因輝達宣布總部落腳北投士林園區而聲量飆漲，網友笑稱是「黃仁勳最愛夜市」效應，讓商圈話題延燒。

《網路溫度計DailyView》全新「2025網路人氣標章」官網：https://dailyview.tw/most-popular

