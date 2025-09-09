資深爪迷的黃潮記憶！adidas × 中信兄弟復刻初代球衣

adidas於2024年與中華職棒球團中信兄弟締約成為合作夥伴，今年adidas再攜手中信兄弟推出全新聯名系列，當中最受注目的是球員版球衣，文字復刻著初代球衣設計，是資深爪迷都懂的必收經典戰袍，日前曾在台北大巨蛋中信兄弟快閃店首賣，但快閃店僅為期一周，現在聯名系列正式推出，在adidas指定門市與官網都買得到。

這次聯名系列由中信兄弟兼具跑壘速度與擊球實力的外野手「宋88」宋晟睿，以及「鐵捕」高宇杰共同演繹，兩人身穿全新adidas中信兄弟球員版球衣，胸前「兄弟」刺繡文字復刻著初代球衣設計，展現兄弟王朝歷史的熱血傳承；右臂上的象頭刺繡臂章呼應球隊的勇猛精神，這款聯名球衣也象徵了資深象迷心中輝煌的黃潮記憶。

另外，中信兄弟「鋼鐵藍」同樣為這次球員版聯名系列的重點配色，連帽短袖上衣採用加高領口設計，太空棉材質親膚舒適，正面的大口袋在外出時方便收納各種小物；訓練上衣搭載adidas標誌性CLIMACOOL科技，在炎熱氣候仍能保持清爽透氣。

除了聯名服飾，這次亦同步推出實用穿搭配件，全封式棒球帽使用榮耀黃、鋼鐵藍大膽撞色，正面點綴立體B標，超有辨識度；聯名後背包配備大容量收納空間與豐富隔層設計。

adidas中信兄弟全新聯名系列即日起於adidas指定門市與adidas官方網站正式開賣，其中「經典球員版球衣」於18間指定門市首波發售，數量有限，售完為止。

adidas攜手中信兄弟推出全新聯名系列，並復刻初代球衣致敬經典。圖／adidas提供 adidas中信兄弟短袖訓練上衣搭載CLIMACOOL科技，炎熱氣候保持清爽透氣。圖／adidas提供 中信兄弟「鋼鐵藍」球員版聯名系列，讓兄弟精神從球場延伸至日常穿搭。圖／adidas提供 adidas x 中信兄弟聯名球員版球衣，4,290元。圖／adidas提供 adidas x 中信兄弟聯名球員版球衣右臂上的象頭刺繡臂章。圖／adidas提供 adidas x 中信兄弟聯名棒球帽，890元。圖／adidas提供 adidas x 中信兄弟聯名後背包，2,490元。圖／adidas提供

