波音787載客...阿提哈德航空首航台北-阿布達比 供28商務艙、262經濟艙

阿提哈德航空今以曼城足球彩繪機抵達台灣，這也是阿提哈德航空正式首航台北-阿布達比航線，未來將提供每日1班，由波音787客機執飛，旅客可透過阿布達比航線轉機至倫敦、巴黎等20多個歐洲目的地。

阿提哈德航空、阿聯酋航空、卡達航空並列「中東三雄」，其中，阿拉伯聯合大公國的航空公司阿提哈德航空，於2003年成立，是上述三家最年輕的航空公司，2025年9月7日起開通阿布達比至台北的每日直飛航班，今早上午11時許，以曼城足球彩繪機降落桃園機場，這也是阿提哈德航空正式首航台北-阿布達比航線。

根據阿提哈德航空官網，台北-阿布達比航線將開通每日1班直飛航班，旅客可透過此航線連接台灣與倫敦、巴黎、羅馬、雅典、馬德里與巴塞隆納、里斯本與法蘭克福等20多個歐洲目的地。

該航線將由兩艙等布局的波音787客機執飛，配備28個商務艙和262個經濟艙；航班於晚間9時45分自阿布達比起飛，次日上午9時50分抵達台北；回程航班則於晚間7時35分自台北起飛，次日凌晨0時15分抵達阿布達比。

787機型的開間商務艙為1-2-1配置的走道座位，可延伸成約200公分長的180度平躺睡床，乘客個人活動空間增加20％。開間商務艙均配備18.5寸個人觸控電視與降噪式耳機、充電插座與USB連接埠；針對長程線航班，阿提哈德航空提供整套居家服飾，與記憶床墊的夜床服務。

阿提哈德航空表示，旅客可透過阿提哈德航空的中轉計劃，享受最多2晚免費住宿，探索兼具傳統阿拉伯待客之道與現代魅力的阿布達比，該城市擁有阿布達比羅浮宮、法拉利世界主題公園及潔淨海灘等眾多觀光亮點。

台北航線是阿提哈德航空最大規模網路擴張計劃的一部分，其他預計於2025年新開通航點，包含香港及東南亞重要城市，如越南河內、泰國清邁、喀比、印尼棉蘭和柬埔寨金邊的航線，航空公司同時也擴展至美國亞特蘭大，以及北非阿爾及利亞首都阿爾及爾、突尼西亞首都突尼斯。 阿提哈德航空台北-阿布達比航線由波音787客機執飛，配備28個商務艙和262個經濟艙。圖／截自航空公司總代理金界旅行社 阿提哈德航空今以曼城足球彩繪機抵達台灣，這也是阿提哈德航空正式首航台北-阿布達比航線。圖／截自桃園機場臉書粉專 阿提哈德航空正式首航台北-阿布達比航線，未來將提供每日1班，由波音787客機執飛。圖／截自桃園機場臉書粉專

