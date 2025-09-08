快訊

柯文哲砲轟檢察官什麼都查不到 北檢：將盡速提起抗告

花蓮港警一周三爆！1警酒駕被逮 1警遭女友指控性侵

最香的日常保養儀式！CELINE高訂香水系列推出全新護手霜

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（左起）CELINE高訂香水系列PARADE香氛身體乳、PARADE高訂香水、LA PEAU NUE手部身體清潔凝露、REPTILE髮香噴霧。圖／CELINE提供
（左起）CELINE高訂香水系列PARADE香氛身體乳、PARADE高訂香水、LA PEAU NUE手部身體清潔凝露、REPTILE髮香噴霧。圖／CELINE提供

繼今年二月推出手部身體清潔凝露、香氛身體乳和髮香噴霧後，CELINE高訂香水系列持續完善將高訂香水嗅覺體驗，推出全新護手霜，將高訂香氛的感官魅力延伸至日常保養儀式。

全新護手霜的配方專門為CELINE高訂香水系列研發調配和訂製，配方蘊含玻尿酸與植物性甘油，源自天然成分為主，確保產品的感官體驗、功效和天然性達到高度融合。護手霜承襲高訂香水系列的標誌性香氣，共提供四種香調選擇，包括：PARADE彰顯、LA PEAU NUE流露、REPTILE不羈和COLOGNE CÉLESTE蒼穹古龍。

護手霜的瓶身及包裝呼應CELINE高訂香水系列的經典設計細節，白色管身搭配刻有品牌「TRIOMPHE」標誌的黑色瓶蓋，標籤採用「粒紋」質感的壓紋絨面紙張，壓印17世紀「GRAND SIÈCLE」時期的雕飾效果。

CELINE高訂香水系列香氛皂。圖／CELINE提供
CELINE高訂香水系列香氛皂。圖／CELINE提供
CELINE高訂香水系列PARADE護手霜，1,500元。圖／CELINE提供
CELINE高訂香水系列PARADE護手霜，1,500元。圖／CELINE提供
CELINE高訂香水系列COLOGNE CÉLESTE護手霜，1,500元。圖／CELINE提供
CELINE高訂香水系列COLOGNE CÉLESTE護手霜，1,500元。圖／CELINE提供
CELINE高訂香水系列REPTILE護手霜，1,500元。圖／CELINE提供
CELINE高訂香水系列REPTILE護手霜，1,500元。圖／CELINE提供
CELINE高訂香水系列LA PEAU NUE護手霜30ml，1,500元。圖／CELINE提供
CELINE高訂香水系列LA PEAU NUE護手霜30ml，1,500元。圖／CELINE提供

香水 CELINE 標誌

延伸閱讀

Aesop不只香水護手霜！編輯精選6款小眾好物也都超值得入手

被喊Honey又偷親！五月天阿信當眾回吻畫面曝光！認了：變成你的形狀

2025必收特色香水！MCM動物狂想曲、Marc Jacobs小雛菊、ANNA SUI冰淇淋…通通變成超吸睛瓶身

盤點韓星同款 LE LABO 香水！BTS J-hope、TXT 然竣、SEVENTEEN 金珉奎…8款私香一次看

相關新聞

I'm donut？驚見「甜甜圈長毛」還拔不出來！官方緊急道歉了

登台後就創下排隊熱潮的日本人氣甜甜圈「I’m donut？」，近日遭網友於threads上爆料，指出購買甜甜圈後發現裡面...

最香的日常保養儀式！CELINE高訂香水系列推出全新護手霜

繼今年二月推出手部身體清潔凝露、香氛身體乳和髮香噴霧後，CELINE高訂香水系列持續完善將高訂香水嗅覺體驗，推出全新護手...

三星輕薄雙平板登台開賣！多工AI應用鎖定職場、學生 限時容量免費加倍

在數位學習與行動辦公成為日常的時代，平板電腦的角色不再只是娛樂工具，更是校園與職場的必備神器。三星電子宣布在台推出全新G...

五月天「回到那一天 」巡迴上海開唱 25周年紀念全員登台大秀卡地亞

跨越世代的搖滾天團五月天，為紀念出道25週年所舉辦的大型巡迴演唱會「回到那一天 MAYDAY #5525 LIVE TO...

加碼送龍蝦！青焰牛排館進駐美麗信花園酒店 百道料理＋排餐798元起

路易莎餐飲集團旗下時尚人氣品牌「青焰炭火熟成牛排」自助餐，即日起正式進駐美麗信花園酒店，為品牌第5間、台北首間門市。為慶...

《紅豬》／一窺悲劇時代下的浪漫喜劇：當豬站上風頭、天空也會是主場

《紅豬》的故事背景位於一戰後的亞得里亞海上。海上橫行的空賊、尚未平息的戰爭以及通膨的貨幣都讓生計變得更加困難。而故事主角是在這個殘酷的背景下，透過與空賊作戰以賺取賞金的一隻稱為紅豬（波魯克）的豬。 波魯克如同這個時代背景，一樣有著曲折的經歷。曾經是擁有極高天賦的義大利空軍，現在卻成為了被政府通緝的叛軍。 過往的「英雄」事蹟只出現在少數人的口耳相傳裡，就連波魯克自己都不願意接受這個稱呼，甚至想抹煞作為空軍時的過去。畢竟那樣的「英雄」事蹟裡，充斥著太多被迫和以他人的性命作為代價換取的勝利。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。