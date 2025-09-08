最香的日常保養儀式！CELINE高訂香水系列推出全新護手霜
繼今年二月推出手部身體清潔凝露、香氛身體乳和髮香噴霧後，CELINE高訂香水系列持續完善將高訂香水嗅覺體驗，推出全新護手霜，將高訂香氛的感官魅力延伸至日常保養儀式。
全新護手霜的配方專門為CELINE高訂香水系列研發調配和訂製，配方蘊含玻尿酸與植物性甘油，源自天然成分為主，確保產品的感官體驗、功效和天然性達到高度融合。護手霜承襲高訂香水系列的標誌性香氣，共提供四種香調選擇，包括：PARADE彰顯、LA PEAU NUE流露、REPTILE不羈和COLOGNE CÉLESTE蒼穹古龍。
護手霜的瓶身及包裝呼應CELINE高訂香水系列的經典設計細節，白色管身搭配刻有品牌「TRIOMPHE」標誌的黑色瓶蓋，標籤採用「粒紋」質感的壓紋絨面紙張，壓印17世紀「GRAND SIÈCLE」時期的雕飾效果。
