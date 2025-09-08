阿提哈德航空首航台北-阿布達比 未來每日1班
阿拉伯聯合大公國的航空公司阿提哈德航空正式首航台北-阿布達比，未來將每日1班，由波音787客機執飛，旅客可透過阿布達比航線轉機至倫敦、巴黎等歐洲目的地。
阿提哈德航空今天以曼城足球彩繪機飛抵台北，這也是阿提哈德航空首度開航台北-阿布達比航線。
根據阿提哈德航空官網，台北-阿布達比航線將是每日1班，旅客可透過此航線連接台灣與倫敦、巴黎、羅馬、雅典、馬德里與巴塞隆納、里斯本與法蘭克福等20多個歐洲目的地。
阿提哈德航空指出，此航線由兩艙等布局的波音787客機執飛，配備28個開間商務艙和262個智慧經濟艙座位。航班於晚間9時45分自阿布達比起飛，次日上午9時50分抵達台北；回程於晚間7時35分自台北起飛，次日凌晨0時15分抵達阿布達比。
阿提哈德航空表示，旅客可透過阿提哈德航空的中轉計畫，享受最多2晚免費住宿，探索兼具傳統阿拉伯待客之道與現代魅力的阿布達比，這座城市擁有阿布達比羅浮宮、法拉利世界主題公園及潔淨海灘等眾多觀光亮點。
