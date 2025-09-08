快訊

柯文哲砲轟檢察官什麼都查不到 北檢：將盡速提起抗告

花蓮港警一周三爆！1警酒駕被逮 1警遭女友指控性侵

阿提哈德航空首航台北-阿布達比 未來每日1班

中央社／ 台北8日電

阿拉伯聯合大公國的航空公司阿提哈德航空正式首航台北-阿布達比，未來將每日1班，由波音787客機執飛，旅客可透過阿布達比航線轉機至倫敦、巴黎等歐洲目的地。

阿提哈德航空今天以曼城足球彩繪機飛抵台北，這也是阿提哈德航空首度開航台北-阿布達比航線。

根據阿提哈德航空官網，台北-阿布達比航線將是每日1班，旅客可透過此航線連接台灣與倫敦、巴黎、羅馬、雅典、馬德里與巴塞隆納、里斯本與法蘭克福等20多個歐洲目的地。

阿提哈德航空指出，此航線由兩艙等布局的波音787客機執飛，配備28個開間商務艙和262個智慧經濟艙座位。航班於晚間9時45分自阿布達比起飛，次日上午9時50分抵達台北；回程於晚間7時35分自台北起飛，次日凌晨0時15分抵達阿布達比。

阿提哈德航空表示，旅客可透過阿提哈德航空的中轉計畫，享受最多2晚免費住宿，探索兼具傳統阿拉伯待客之道與現代魅力的阿布達比，這座城市擁有阿布達比羅浮宮、法拉利世界主題公園及潔淨海灘等眾多觀光亮點。

航線 馬德里

延伸閱讀

TIPF台灣國際攝影節 美攝影家羅伯法蘭克作品展出

事欣科上月業績月增33% 穩健向上

影／又是波音787！聯航客機高空「引擎失效」 機師Mayday求救音檔曝光

NBA／獨行俠狀元自評「生涯最差比賽」讚奈哈德弟能傳能得分

相關新聞

I'm donut？驚見「甜甜圈長毛」還拔不出來！官方緊急道歉了

登台後就創下排隊熱潮的日本人氣甜甜圈「I’m donut？」，近日遭網友於threads上爆料，指出購買甜甜圈後發現裡面...

最香的日常保養儀式！CELINE高訂香水系列推出全新護手霜

繼今年二月推出手部身體清潔凝露、香氛身體乳和髮香噴霧後，CELINE高訂香水系列持續完善將高訂香水嗅覺體驗，推出全新護手...

三星輕薄雙平板登台開賣！多工AI應用鎖定職場、學生 限時容量免費加倍

在數位學習與行動辦公成為日常的時代，平板電腦的角色不再只是娛樂工具，更是校園與職場的必備神器。三星電子宣布在台推出全新G...

五月天「回到那一天 」巡迴上海開唱 25周年紀念全員登台大秀卡地亞

跨越世代的搖滾天團五月天，為紀念出道25週年所舉辦的大型巡迴演唱會「回到那一天 MAYDAY #5525 LIVE TO...

加碼送龍蝦！青焰牛排館進駐美麗信花園酒店 百道料理＋排餐798元起

路易莎餐飲集團旗下時尚人氣品牌「青焰炭火熟成牛排」自助餐，即日起正式進駐美麗信花園酒店，為品牌第5間、台北首間門市。為慶...

《紅豬》／一窺悲劇時代下的浪漫喜劇：當豬站上風頭、天空也會是主場

《紅豬》的故事背景位於一戰後的亞得里亞海上。海上橫行的空賊、尚未平息的戰爭以及通膨的貨幣都讓生計變得更加困難。而故事主角是在這個殘酷的背景下，透過與空賊作戰以賺取賞金的一隻稱為紅豬（波魯克）的豬。 波魯克如同這個時代背景，一樣有著曲折的經歷。曾經是擁有極高天賦的義大利空軍，現在卻成為了被政府通緝的叛軍。 過往的「英雄」事蹟只出現在少數人的口耳相傳裡，就連波魯克自己都不願意接受這個稱呼，甚至想抹煞作為空軍時的過去。畢竟那樣的「英雄」事蹟裡，充斥著太多被迫和以他人的性命作為代價換取的勝利。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。