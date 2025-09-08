I'm donut？驚見「甜甜圈長毛」還拔不出來！官方緊急道歉了

登台後就創下排隊熱潮的日本人氣甜甜圈「I’m donut？」，近日遭網友於threads上爆料，指出購買甜甜圈後發現裡面有一根「長毛」。發文者也表示「真的很噁，咬了一口發現毛在裡面瞬間沒了食慾」。其他網友看到照片也表示「還捲捲的」。富錦樹集團也緊急回應，表示已第一時間聯繫消費者，致上誠摯歉意並完成全額退款

根據網友貼文，指出日前至I’m donut？買到長毛的甜甜圈，而且「原本想用拔的拔出來 結果完全拔不出來」。該網友後來也補充「我到商家反應後，員工像主管反應，而主管也詢問了補償我一顆，但因為真的太可怕了所以婉拒了對方，只希望退款給我即可。後續店家很官腔的道歉後也並未關心身體狀況等.」隨著照片與影片出爐，其他網友們也留言表示「毛….可怕 但更可怕的是 他是短卷的……」、「卷的」

對此情況，代理I’m donut？登台的富錦樹集團回應，表示已第一時間聯繫消費者，致上誠摯歉意並完成全額退款。同時聲明中也指出，製作過程均遵循相關規範並配戴專業衛生帽，但我們仍高度重視此次回饋，已啟動內部檢討，並將持續強化流程與管理，避免類似情況再次發生。

