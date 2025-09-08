三星輕薄雙平板登台開賣！多工AI應用鎖定職場、學生 限時容量免費加倍

在數位學習與行動辦公成為日常的時代，平板電腦的角色不再只是娛樂工具，更是校園與職場的必備神器。三星電子宣布在台推出全新Galaxy Tab S11系列與Galaxy Tab S10 Lite，以高效能、輕薄設計及創新AI應用，全面滿足不同族群的需求。

Galaxy Tab S11系列包含Galaxy Tab S11 Ultra與Galaxy Tab S11共2款，提供薄霧灰、薄岩銀雙色選擇，售價23,990元起。Ultra機型僅5.1mm厚度，首度導入3奈米處理器，搭配Dynamic AMOLED 2X螢幕與超窄邊框，帶來沉浸視覺體驗。盒裝隨附升級版S Pen，採六角形筆身與錐形筆尖設計，支援更大傾斜角度，搭配Samsung Notes便利貼功能及Goodnotes、Clip Studio Paint等第三方應用，記錄、繪圖、剪輯一應俱全。

AI應用更是此次亮點。長按側鍵即可啟用Gemini，支援跨App秒到位操作，例如線上會議中同時下指令整理報告重點並存入筆記。Gemini Live則能即時分享相機與螢幕畫面，結合大螢幕優勢，釋放AI潛力。即日起至10月31日購買指定機型，更享容量免費升級優惠。

同步登場的Galaxy Tab S10 Lite，以10.9吋大螢幕、Vision Booster技術與隨附S Pen，主打學生與小資族。多重視窗操作讓教材、筆記、影片並行不悖，低藍光護眼設計兼顧長時間使用舒適。AI功能如「搜尋圈」快速查詢、手寫轉文字、數學計算助理，貼心化身最佳學習夥伴。售價11,900元起，提供酷玩灰、潮炫銀、出色紅3色選擇。

2款新品加入後，讓Galaxy生態圈更加完整，可無縫串聯包括S25 FE、Buds3 FE等裝置，支援跨設備複製貼上、快速分享與自動切換音訊，進一步提升使用效率。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，Galaxy Tab S系列憑藉頂尖規格與實用S Pen深受市場肯定，今年更將極致纖薄工藝導入Galaxy Tab S11系列，強化行動辦公與創作體驗；而S10 Lite則鎖定學生族群，滿足日常學習與娛樂需求。

陳啓蒙指出，受惠於AI應用成熟與疫情後換機潮帶動，截至7月台灣平板市場銷售量成長5%、銷售額成長近15%，其中旗艦機種表現尤佳，三星在Android平板銷售領域穩居第一。手機方面，Galaxy Z Fold7上市1個月銷售量已達前代同期2倍，帶動摺疊機市佔率穩坐近8成。至於穿戴市場，雖整體呈現衰退，三星卻逆勢成長3成。看好平板新機為下半年市場注入動能。 三星Galaxy Tab S10 Lite，學生與小資族的超值首選，一機滿足日常所需。圖／台灣三星電子提供 三星Galaxy Tab S11系列，極致生產力輕薄隨行，異地辦公不設限。圖／台灣三星電子提供 Galaxy Buds3 FE沉浸音質與智慧互動齊備。圖／台灣三星電子提供 Galaxy Tab可無縫串聯Galaxy S25 FE與Galaxy Buds3 FE。圖／台灣三星電子提供 Galaxy Tab S10 Lite透過Samsung Notes內建手寫模式，將潦草筆記轉換成整齊文字。圖／台灣三星電子提供

