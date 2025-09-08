五月天「回到那一天 」巡迴上海開唱 25周年紀念全員登台大秀卡地亞

跨越世代的搖滾天團五月天，為紀念出道25週年所舉辦的大型巡迴演唱會「回到那一天 MAYDAY #5525 LIVE TOUR」自2023年底起從台中開始巡迴全球各大城市，日前來到上海，身為全亞洲華人的音樂象徵，五月天用搖滾精神凝聚無數樂迷，而在9月3日的現場演出上，他們也特地全員配戴了卡地亞（Cartier）的經典珠寶與腕表作品，不僅再度凝聚萬千樂迷的心，更為這場紀念里程碑的演出增添燦爛光芒與深刻意義。

主唱阿信以經典的LOVE手環及Santos de Cartier手環，展現搖滾氣勢與精緻風格；隊長兼吉他手怪獸配戴了兩條Trinity枕型項鍊、Juste un Clou的釘子項鍊、Santos de Cartier項鍊、以及多款Clash de Cartier戒指與手鍊，以大量的金屬混搭出強烈的舞台個性；吉他手石頭則以一款純粹的Clash de Cartier手環及Trinity枕型項鍊彰顯個人魅力；鼓手冠佑以Juste un Clou長項鍊展現極簡力量；而貝斯手瑪莎則以Santos de Cartier精鋼大型款腕表和Trinity戒指為造型畫龍點睛。 瑪莎配戴卡地亞Trinity戒指及Santos腕表。圖／卡地亞提供 阿信配戴的卡地亞Santos手環。圖／卡地亞提供 石頭配戴的卡地亞Clash de Cartier手環。圖／卡地亞提供 冠佑配戴卡地亞Juste un Clou長項鍊。圖／卡地亞提供 怪獸配戴的卡地亞Trinity系列戒指。圖／卡地亞提供 怪獸配戴的卡地亞Santos系列項鍊。圖／卡地亞提供 瑪莎配戴讀卡地亞Trinity戒指。圖／卡地亞提供 怪獸配戴的卡地亞Clash de Cartier系列手鍊。圖／卡地亞提供 怪獸配戴的卡地亞Trinity系列項鍊。圖／卡地亞提供 石頭配戴卡地亞Clash de Cartier手環及Trinity枕型項鍊。圖／卡地亞提供 瑪莎配戴的卡地亞Santos腕表。圖／卡地亞提供 怪獸配戴的卡地亞Santos系列手鍊。圖／卡地亞提供 怪獸配戴的卡地亞Clash de Cartier系列戒指。圖／卡地亞提供 石頭配戴卡地亞Clash de Cartier手環及Trinity枕型項鍊。圖／卡地亞提供 怪獸配戴卡地亞Clash de Cartier、Trinity、Santos及Juste un Clou系列。圖／卡地亞提供 冠佑配戴卡地亞Juste un Clou長項鍊。圖／卡地亞提供 冠佑配戴的卡地亞Juste un Clou長項鍊。圖／卡地亞提供 瑪莎配戴卡地亞Trinity戒指及Santos腕表。圖／卡地亞提供 怪獸配戴卡地亞Clash de Cartier、Trinity、Santos及Juste un Clou系列。圖／卡地亞提供 怪獸配戴的卡地亞Clash de Cartier系列戒指。圖／卡地亞提供 怪獸配戴的卡地亞Trinity系列項鍊。圖／卡地亞提供 阿信配戴的卡地亞LOVE手環。圖／卡地亞提供 怪獸配戴的卡地亞Juste un Clou系列項鍊。圖／卡地亞提供 石頭配戴的卡地亞Trinity枕型項鍊。圖／卡地亞提供 阿信配戴卡地亞LOVE及Santos手環。圖／卡地亞提供

商品推薦