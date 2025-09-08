聽新聞
五月天「回到那一天 」巡迴上海開唱 25周年紀念全員登台大秀卡地亞
跨越世代的搖滾天團五月天，為紀念出道25週年所舉辦的大型巡迴演唱會「回到那一天 MAYDAY #5525 LIVE TOUR」自2023年底起從台中開始巡迴全球各大城市，日前來到上海，身為全亞洲華人的音樂象徵，五月天用搖滾精神凝聚無數樂迷，而在9月3日的現場演出上，他們也特地全員配戴了卡地亞（Cartier）的經典珠寶與腕表作品，不僅再度凝聚萬千樂迷的心，更為這場紀念里程碑的演出增添燦爛光芒與深刻意義。
主唱阿信以經典的LOVE手環及Santos de Cartier手環，展現搖滾氣勢與精緻風格；隊長兼吉他手怪獸配戴了兩條Trinity枕型項鍊、Juste un Clou的釘子項鍊、Santos de Cartier項鍊、以及多款Clash de Cartier戒指與手鍊，以大量的金屬混搭出強烈的舞台個性；吉他手石頭則以一款純粹的Clash de Cartier手環及Trinity枕型項鍊彰顯個人魅力；鼓手冠佑以Juste un Clou長項鍊展現極簡力量；而貝斯手瑪莎則以Santos de Cartier精鋼大型款腕表和Trinity戒指為造型畫龍點睛。
