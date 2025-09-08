加碼送龍蝦！青焰牛排館進駐美麗信花園酒店 百道料理＋排餐798元起

路易莎餐飲集團旗下時尚人氣品牌「青焰炭火熟成牛排」自助餐，即日起正式進駐美麗信花園酒店，為品牌第5間、台北首間門市。為慶祝新店開幕，9月18日前，周一到周四每人消費套餐，即贈送「龍蝦料理」一份；為慶祝青焰成立滿一周年，同一時段至其他四家門市用餐，兩人同行則可贈送半隻龍蝦料理一份，讓民眾能夠輕鬆享受海陸饗宴。

主打個人套餐結合半自助吧台的「青焰炭火熟成牛排」，目前已經有新莊嘉軒酒店、新竹伊普索凱悅尚選酒店、台中麗寶福容大飯店及苗栗金鬱金香酒店等四間門市。此次最新進駐的美麗信花園酒店位於台北市中心，憑藉超過9成的住房率，在2024年榮獲全台住房率之冠；平易近人的房價與優質服務，也獲得許多國際觀光旅客青睞。雙品牌聯手，勢必將為消費者與房客帶來更超值的餐飲體驗。

青焰本次以全新的「青焰 FLAME SIGNATURE」視覺概念作為設計主軸，透過大片的落地窗，呈現城市飯店難得的典雅水池庭院及綠意花園景緻，並採開放用餐空間與包廂的規劃，最高可提供達200席座位。店內提供多款招牌餐點，每套最低798元起，並獨家提供特色佳餚。其中「美國極黑和牛」呈現細緻肉質與均勻油花，每套1,298元；「極品龍膽石斑佐白酒奶油醬」嚴選肉質富彈性、滋味鮮甜的龍膽石斑作為主角，每套898元；至於脂香迷人的「伊比利老饕豬佐莓果醬」，每套898元。

自助吧台部份，規劃美式、義式、泰式、日式與台式多元風格，同時有「光焙若」提供的蔬食料理，賓客能夠盡興享受美式手抓海鮮、泰式香茅雞腿、波隆那義大利肉醬麵等近百款料理，通通採無限量供應。呼應台北的城市風格，館內並特別打造「JIU BAR」酒吧區，提供十多款紅白酒、台灣精釀啤酒，以及多種經典調酒，營造用餐時的微醺浪漫。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

除青焰之外，「路易莎咖啡」亦同步進駐酒店大廳。路易莎董事長黃銘賢表示，攜手飯店業合作創造多贏，將是路易莎集團開創通路新局與營收雙成長的策略。美麗信花園酒店總經理黃安迪也指出，此次合作為開業以來最大的嘗試及改變，希望能夠達到1＋1大於2的目標，共創佳績。 青焰炭火熟成牛排提供近百道的半自助吧，餐食風格多元，同時有光焙若提供的蔬食料理。圖／路易莎提供 青焰進駐美麗信花園酒店，特別設計獨家主選套餐。圖／路易莎提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 青焰呈現城市飯店難得的典雅浪漫水池庭院以及綠意花園景緻。圖／路易莎提供

