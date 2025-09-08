快訊

I'm donut？驚見「甜甜圈長毛」還拔不出來！官方緊急道歉了

日相石破茂請辭…川普驚訝：他是好人，我們處得很好

柯文哲回新竹第一口不是豬腳麵線而是「它」 高虹安也一起吃

聽新聞
0:00 / 0:00

加碼送龍蝦！青焰牛排館進駐美麗信花園酒店 百道料理＋排餐798元起

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
青焰炭火熟成牛排提供近百道佳餚，搭配極品龍膽石斑等套餐，每人898元起。圖／路易莎提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
青焰炭火熟成牛排提供近百道佳餚，搭配極品龍膽石斑等套餐，每人898元起。圖／路易莎提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

路易莎餐飲集團旗下時尚人氣品牌「青焰炭火熟成牛排」自助餐，即日起正式進駐美麗信花園酒店，為品牌第5間、台北首間門市。為慶祝新店開幕，9月18日前，周一到周四每人消費套餐，即贈送「龍蝦料理」一份；為慶祝青焰成立滿一周年，同一時段至其他四家門市用餐，兩人同行則可贈送半隻龍蝦料理一份，讓民眾能夠輕鬆享受海陸饗宴。

主打個人套餐結合半自助吧台的「青焰炭火熟成牛排」，目前已經有新莊嘉軒酒店、新竹伊普索凱悅尚選酒店、台中麗寶福容大飯店及苗栗金鬱金香酒店等四間門市。此次最新進駐的美麗信花園酒店位於台北市中心，憑藉超過9成的住房率，在2024年榮獲全台住房率之冠；平易近人的房價與優質服務，也獲得許多國際觀光旅客青睞。雙品牌聯手，勢必將為消費者與房客帶來更超值的餐飲體驗。

青焰本次以全新的「青焰 FLAME SIGNATURE」視覺概念作為設計主軸，透過大片的落地窗，呈現城市飯店難得的典雅水池庭院及綠意花園景緻，並採開放用餐空間與包廂的規劃，最高可提供達200席座位。店內提供多款招牌餐點，每套最低798元起，並獨家提供特色佳餚。其中「美國極黑和牛」呈現細緻肉質與均勻油花，每套1,298元；「極品龍膽石斑佐白酒奶油醬」嚴選肉質富彈性、滋味鮮甜的龍膽石斑作為主角，每套898元；至於脂香迷人的「伊比利老饕豬佐莓果醬」，每套898元。

自助吧台部份，規劃美式、義式、泰式、日式與台式多元風格，同時有「光焙若」提供的蔬食料理，賓客能夠盡興享受美式手抓海鮮、泰式香茅雞腿、波隆那義大利肉醬麵等近百款料理，通通採無限量供應。呼應台北的城市風格，館內並特別打造「JIU BAR」酒吧區，提供十多款紅白酒、台灣精釀啤酒，以及多種經典調酒，營造用餐時的微醺浪漫。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

除青焰之外，「路易莎咖啡」亦同步進駐酒店大廳。路易莎董事長黃銘賢表示，攜手飯店業合作創造多贏，將是路易莎集團開創通路新局與營收雙成長的策略。美麗信花園酒店總經理黃安迪也指出，此次合作為開業以來最大的嘗試及改變，希望能夠達到1＋1大於2的目標，共創佳績。

青焰炭火熟成牛排提供近百道的半自助吧，餐食風格多元，同時有光焙若提供的蔬食料理。圖／路易莎提供
青焰炭火熟成牛排提供近百道的半自助吧，餐食風格多元，同時有光焙若提供的蔬食料理。圖／路易莎提供
青焰進駐美麗信花園酒店，特別設計獨家主選套餐。圖／路易莎提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
青焰進駐美麗信花園酒店，特別設計獨家主選套餐。圖／路易莎提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
青焰呈現城市飯店難得的典雅浪漫水池庭院以及綠意花園景緻。圖／路易莎提供
青焰呈現城市飯店難得的典雅浪漫水池庭院以及綠意花園景緻。圖／路易莎提供

酒店 料理 路易莎

延伸閱讀

咖啡、牛排自助餐到健身房！路易莎黃銘賢三路齊攻拚明年營收翻倍

路易莎咖啡黃銘賢：明年送件上櫃、營收拚倍增

爸爸吃到飽免費、88元加購牛排！ 2025父親節「最強美食優惠懶人包」 超過20家「餐廳×速食×燒烤優惠」一次看

路易莎雙案齊發 拚轉型

相關新聞

I'm donut？驚見「甜甜圈長毛」還拔不出來！官方緊急道歉了

登台後就創下排隊熱潮的日本人氣甜甜圈「I’m donut？」，近日遭網友於threads上爆料，指出購買甜甜圈後發現裡面...

三星輕薄雙平板登台開賣！多工AI應用鎖定職場、學生 限時容量免費加倍

在數位學習與行動辦公成為日常的時代，平板電腦的角色不再只是娛樂工具，更是校園與職場的必備神器。三星電子宣布在台推出全新G...

五月天「回到那一天 」巡迴上海開唱 25周年紀念全員登台大秀卡地亞

跨越世代的搖滾天團五月天，為紀念出道25週年所舉辦的大型巡迴演唱會「回到那一天 MAYDAY #5525 LIVE TO...

加碼送龍蝦！青焰牛排館進駐美麗信花園酒店 百道料理＋排餐798元起

路易莎餐飲集團旗下時尚人氣品牌「青焰炭火熟成牛排」自助餐，即日起正式進駐美麗信花園酒店，為品牌第5間、台北首間門市。為慶...

《紅豬》／一窺悲劇時代下的浪漫喜劇：當豬站上風頭、天空也會是主場

《紅豬》的故事背景位於一戰後的亞得里亞海上。海上橫行的空賊、尚未平息的戰爭以及通膨的貨幣都讓生計變得更加困難。而故事主角是在這個殘酷的背景下，透過與空賊作戰以賺取賞金的一隻稱為紅豬（波魯克）的豬。 波魯克如同這個時代背景，一樣有著曲折的經歷。曾經是擁有極高天賦的義大利空軍，現在卻成為了被政府通緝的叛軍。 過往的「英雄」事蹟只出現在少數人的口耳相傳裡，就連波魯克自己都不願意接受這個稱呼，甚至想抹煞作為空軍時的過去。畢竟那樣的「英雄」事蹟裡，充斥著太多被迫和以他人的性命作為代價換取的勝利。

500盤2025／500盤論壇 凝視台灣餐桌的榮耀與未來

指標質感媒體《500輯》2025迎接創刊5周年，旗下於疫情期間創立、最具高度和號召力的代表IP「500盤2025」，活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。