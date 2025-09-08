勞動部：27.6萬個職缺找不到人 製造業9.2萬個居冠

勞動部今公布今年3月底「職位空缺概況調查」統計結果，今年3月底工業及服務業職缺數為27.6萬個，各大業職缺數以製造業9.2萬個最多，批發及零售業4.7萬個占16.9%居次，住宿及餐飲業2.5萬個占9.1%居第3。

該調查指出，今年3月底工業及服務業職缺數為27.6萬個，職缺率3.1%；服務業部門則為16.2萬個占58.7%，職缺率各為3.2%。

各大業職缺數中，以製造業9.2萬個占33.5%最多，批發及零售業4.7萬個占16.9%居次，住宿及餐飲業2.5萬個占9.1%居第3，3者合占近6成。另營建工程業、醫療保健及社會工作服務業亦均逾1.6萬個。

若進一步分析，今年3月底全時及部分工時職缺數各為25.3萬個及2.3萬個，分占91.7%及8.3%，主要行業全時職缺占比較高的業別包括營建工程業、不動產業、製造業、其他服務業等，均逾9成8，占比較低之業別包括住宿及餐飲業僅占66.6%，另教育業、支援服務業、批發及零售業、藝術娛樂及休閒服務業亦均不及9成。

就全時職缺數觀察，各大職類以專業人員6.5萬個占25.7%最多，技藝機械設備操作及組裝人員6萬個占23.8%次之，技術員及助理專業人員5.3萬個占20.8%再次之；按技術層次註[2]區分，第3～4技術層次占49.3%，第2技術層次占46.1%，最低技術層次僅占4.6%。

職缺對外招募時間與工作內容、薪資福利、招募制度、技術層次、職涯發展等均有關聯，該調查指出，今年3月底工業及服務業全時職缺對外招募時間以超過1個月至3個月以內占近5成最多，1個月以內及超過3個月至6個月以內均占約2成，超過6個月則占12.8%；招募時間為3.5個月。

按主要行業觀察，以營建工程業、運輸及倉儲業、其他服務業均達4.4個月較長，醫療保健及社會工作服務業4.1個月次之，專業科學及技術服務業3.9個月再次之，另製造業為3.5個月、住宿及餐飲業為3.3個月。

若按職類別觀察，以技藝機械設備操作及組裝人員、基層技術工及勞力工分別達4.1個月、4個月較長，服務及銷售工作人員為3.7個月次之，其餘職類招募時間均低於平均之3.5個月，以事務支援人員2.3個月最短。

