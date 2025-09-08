500盤2025／500盤論壇 凝視台灣餐桌的榮耀與未來

指標質感媒體《500輯》2025迎接創刊5周年，旗下於疫情期間創立、最具高度和號召力的代表IP「500盤2025」，活動亦將邁入第5屆，並於9月22日全面揭曉最新得盤名單。為歡慶這個極具代表性的年份，今年首創500盤5周年系列論壇，設置三場不同主題採報名制入場，邀請多位主廚與餐飲名家於頒獎典禮後與談開講，創造餐飲圈標記過去、現在與下一步的精采對話，凝視台灣餐桌的榮耀與未來。

大班樓創辦人談創新 四大主廚聊日常

首場論壇在9月22日周一下午4點於台北101「SPACE 88」亮相，亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）常勝軍、擅以承先啟後之食譜與靈活的烹調技巧重塑現代粵菜的香港「大班樓」，將由創辦人葉一南、楊美珍與紅棉餐廳主理人陳淑莊共同出席，並以「大班樓中菜創新的啟示」為題，從葉一南自會計系畢業生轉身創立餐廳的年少時代談起。

多次被譽為亞洲第一中菜的大班樓，更曾於2022年舉辦的「香港100盤」活動中榮登榜首，這場論壇不只將說明大班樓成立契機與和廚藝創作的方式、因應時代潮流的變化等，還會透露團隊對於各類型餐飲評鑑的想法與觀察，乃至粵菜、中菜與大班樓的未來及下一步，是不可錯過的跨國分享。

第二場論壇則於同日下午5點半同場地登場，命題「廚師的日常」，邀請晶華軒中餐廚藝總監鄔海明、Restaurant A主廚黃以倫、NOBUO主廚李信男與鄒記食舖主廚周小琴聯手與談。這四位如今炙手可熱的主廚在各自守備的風格領域各擅勝場，內容不聊生硬的經營哲學，我們更好奇他們如何開啟與度過「典型的一天」、每天最開心及煩惱的事情各是什麼、是否去過彼此的餐廳、下班之後都去哪裡覓食等面向，讓觀眾一窺這些名廚私下的生活面。

500盤五年來變與不變 三講座即起報名

壓軸論壇在同日晚上7點同場地舉行，由連續擔任500盤5屆評審的飲食生活作家葉怡蘭、美食家高琹雯及橫跨鐵板燒、日料、壽喜燒等領域並持續壯大，進而打造餐飲王國的「初魚」鐵板燒創辦人、豊漁餐飲集團董事長朱理擔任講者，一起討論「500盤五年來，餐飲圈的變與不變」。內容包含5年來經歷疫情和趨勢變遷，整體餐飲環境出現哪些改變、哪些又是恆常不變？餐飲圈5年來的關鍵現象、各種飲食類型在這段期間的變形與進化、Fine Dining風潮與CP值追求之間的消長觀察，與從500盤的歷屆榜單，可以看出什麼樣的餐飲文化與餐桌風景的變遷等，三人分享精采可期。

500盤5周年系列論壇已於UDN平台開放報名，入場費單場100元，期待大家珍惜有限的現場席位，更多500盤2025資訊將陸續公布於500輯官方社群平台。

