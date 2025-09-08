《紅豬》／一窺悲劇時代下的浪漫喜劇：當豬站上風頭、天空也會是主場

《紅豬》——悲慘與浪漫共生共存的時代之作

《紅豬》的故事背景位於一戰後的亞得里亞海上。海上橫行的空賊、尚未平息的戰爭以及通膨的貨幣都讓生計變得更加困難。而故事主角是在這個殘酷的背景下，透過與空賊作戰以賺取賞金的一隻稱為紅豬（波魯克）的豬。

波魯克如同這個時代背景，一樣有著曲折的經歷。曾經是擁有極高天賦的義大利空軍，現在卻成為了被政府通緝的叛軍。

過往的「英雄」事蹟只出現在少數人的口耳相傳裡，就連波魯克自己都不願意接受這個稱呼，甚至想抹煞作為空軍時的過去。畢竟那樣的「英雄」事蹟裡，充斥著太多被迫和以他人的性命作為代價換取的勝利。

在這樣的背景下，波魯克卻帶有著近似於天真的浪漫心態。在與空賊對戰時，仍然遵守著不奪取人性命的準則；在菲兒認為油價太過昂貴並抱怨時，也只是簡單的表示如果能夠與賣油的人達成互助就好。

這樣不合時宜的浪漫與執拗，或許也是波魯克成為一頭豬的詛咒來源。紅色飛行艇上的義大利國旗跟鮮明的配色，無疑展示著他對於國家的愛與認同，但同時他不願意成為法西斯份子，因此不願意再留在空軍裡效命。

離開了空軍成為了叛軍，卻又無法捨棄對於飛行艇以及飛行的熱愛，於是面對故友的擔心時，說出了「豬不能飛就只是普通的豬而已」。

成為一隻豬或許是波魯克在這樣悲劇時代裡的自我逃避，因為「豬是沒有國家和法律可言的」，所以他才可以做他自己。

成為豬並非是波魯克的詛咒，他內心充滿浪漫英雄情懷的準則與殘酷現實之間的拉扯才是。

與波魯克帶著逃避色彩的浪漫不同，同樣面對著情懷與現實之間的拉扯的菲兒卻以極其張揚的姿態生存著。

在女性地位不受認可的時代裡，菲兒卻對只接受男性的飛行艇製造以及設計行業產生了極大的興趣和熱忱。

即使受到波魯克的質疑，菲兒卻仍然以十分積極的態度面對問題，並成功的為自己爭取到機會。

菲兒透過自己的努力和對飛行艇的熱愛，讓波魯克以及空賊們都認可了他的飛行艇技師身分，不再將他單純的看作一個附庸於男性的女性。

這樣極其魯莽卻又積極地奔向自己所認知的一切，努力擺脫社會的框架的菲兒，最終影響了波魯克對自己的認知以及對生活的看法，為這個故事留下一個未被詳細填寫的結尾，擴展了悲劇時代下浪漫的可能性。

