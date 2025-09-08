撐不住！丹丹漢堡「最高調漲2～5元」、11款人氣餐點停售

皮包又要薄了！被譽為「速食南霸天」的「丹丹漢堡」，宣佈自9月12日起將調整菜單與產品售價，其中有7套「定食餐」調漲5元，另有一套降價、4套新組合，平均調漲2.4%；另外還有4套「早安餐」調漲3元。其他包括飲料與15款單點品項，也調整2～3元。不過仍有部份產品維持原價。

根據丹丹漢堡公告，「定食餐」共7套調升5元，其中1號餐調整為109元、4號餐109元、5號餐104元、7號餐112元、8號餐119元、9號餐119元、10號餐113元；另外還有4套新組合（2、3、11、13號餐），每套89～119元。同時6號餐「調降」4元，每套99元；加購薯條則調漲3元。針對「早安餐」，包括早安餐3、4、5、6號餐均「調漲3元」，每套46～53元，另外早安餐1、2號餐為新組合，各為65、75元。

單點部份，「飲料調升3元」；其他如火腿蛋/肉鬆蛋三明治（30元）、無骨雞塊5入（49元）、黃金鮮酥雞（49元）、香酥米糕（35元）、超長熱狗（29元）等6個品項均調漲2元；地瓜薯條（31元）、紅醬波浪薯（44元）、玉米濃湯（29元）、麻辣麵線焿（48元）、赤肉麵線焿（42元）、五穀瘦肉粥（42元）、鮮酥雞肉焿（42元）、鮮脆雞腿堡（69元）、脆皮炸雞（51元）等9個品項，則是調漲3元。其他如烤醬雞堡、香檸吉司豬排堡、無骨雞塊9入、麻糬棒5入、台灣烏龍等5個品項，價格維持不變。

同時丹丹漢堡也新推出「呷飽餐」4件組，每套為129～139元。不過「大碗豪爽餐、鮮蔬可樂餅蛋堡、燒肉鮮蔬吉司蛋堡、排骨酥肉焿麵、豬肉可樂餅、金桔檸檬氣泡飲、冰咖啡牛奶、冰美祿咖啡、熱咖啡、熱紅茶、熱麥芽巧克力」等11個品項，也將停止販售。

公告中並指出，隨著原物料、人工與營運成本逐年上升，我們始終堅守品質，用心把關每一道工序，為了維持品質與穩定供應，我們將微幅調整價格，另外自10月1日起，工作夥伴時薪調高至200元起。 丹丹漢堡即將調整菜單，其中多款品項調漲售價。圖／擷取自丹丹漢堡安平店粉絲頁

