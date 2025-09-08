快訊

許瑋甯聯手許光漢加入UNIQLO15周年品牌大使陣容 示範風格日常穿搭

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNIQLO進駐台灣15年，繼日前宣布許光漢擔任15周年品牌大使，今日再揭曉金鐘視后許瑋甯加入15周年品牌大使陣容，並以優雅氣質，演繹2025秋冬主題「Revisiting Classic 重溯經典」。

在最新釋出的形象片中，許瑋甯示範UNIQLO秋冬造型，其中一套她身穿紅色美麗諾圓領毛衣搭配合身喇叭牛仔長褲，以濃郁色澤為秋冬注入溫暖。另一套造型她換上UNIQLO : C系列棉質短版襯衫搭配可機洗米蘭羅紋寬襬裙，營造簡約摩登風格。延續UNIQLO一貫的LifeWear精神，兩套都是兼具風格的日常實穿搭配。

UNIQLO正式揭曉許光漢與許瑋甯共同擔任15周年品牌大使，許光漢的率性摩登與許瑋甯的優雅知性相互輝映，共同演繹2025秋冬主題「Revisiting Classic重溯經典」，呈現日常穿搭全新視野。

