AI語言學習新趨勢！Speak登台周年揭用戶最愛「這2功能」

AI已逐漸走入許多人日常，不再只是用來問問題或繪製圖像，更開始重塑教育學習模式。AI語言學習平台Speak進入台灣市場滿周年，於台北舉辦首屆「Speak Summit 2025：亞洲AI學習高峰會」，並分享自去年登台以來的成果，達成整體用戶數成長400%、日活躍用戶數增加5倍，平均使用時長提升55%。

官方分享，台灣用戶最喜愛Free Talk情境對話與AI延伸課程，幫助逐漸養成穩定學習習慣。而代言人話題也在網路掀起討論熱潮，奧運金牌選手李洋自嘲從「英文講最爛代言人」進步為「英文講中等程度代言人」，為許多不敢開口說的民眾有極大激勵作用。

Speak共同創辦人暨技術長Andrew Hsu表示，「我們要從根本改變語言學習的方式」。他指出，Speak拋開傳統文法教學，提出「微流暢」概念，讓學習者透過大量、重複練習，掌握特定口說模式，幫助用戶於真實情境中自然而然脫口而出。AI技術也能快速對應推出個人化的重點練習與互動，平台更設有「流利度分數」，幫助使用者追蹤進展。

華語市場負責人陳佳君則分享，台灣用戶平均每天學習20分鐘、每堂課開口說近40句，其中49%用戶連續學習超過30天，顯示強大黏著度。用戶核心族群以25至45歲職場與旅遊需求者為主，但學生與家長的使用量也正快速上升。

Speak目前已於全球逾40國提供服務，並在韓國、日本市場快速拓展。2024年成為OpenAI Realtime API官方合作夥伴，同年完成C輪融資，估值達10億美元，主要投資人包括OpenAI執行長Sam Altman、PayPal創辦人Peter Thiel與Y Combinator共同創辦人Paul Graham。

Speak同步深耕企業市場，今年在推出「Speak for Business」，為企業內部教育訓練提供客製化的AI學習解決方案，在台已有百家企業加入。周年之際更與台灣大哥大合作推出優惠方案，台灣大月租599元以上用戶即日起至11月30日可訂閱「Speak」Premium Plus方案，享無限次AI英文口說練習與客製化課程，年繳優惠價5,291元（原價5,990元），VIP用戶再享5,191元優惠，並提供最長33天免費試用。

目前除英文學習外，平台目前也提供以英文進行法語、義大利語、日語及韓語學習，未來將持續擴充語系，以滿足快速成長的市場需求。 Speak共同創辦人暨技術長Andrew Hsu（右）、華語市場負責人陳佳君（左）。圖／Speak提供 Speak持續拓展學習內容，目前已可使用英文來學習包含法語、義大利語、日語與韓語等4種語言。記者黃筱晴／攝影

商品推薦