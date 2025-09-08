觀眾好評不斷！沉浸式戲劇體驗「愛情城市」信義區熱鬧上演

在台北信義區的夜晚，隨著街頭音樂響起，每一晚，城市都在上演都不同的故事。體驗創作品牌驚喜製造推出的全新作品《愛情城市 Love and the City》目前於台北市信義區Belle’s in Taipei熱鬧演出中，以愛與情感的多重樣貌為核心，帶領參與者走入一場熱鬧的百人派對，親身感受 7 位角色之間的愛恨糾葛，在流動與拉扯之間，體會愛的複雜與矛盾。

《愛情城市》 融合夜生活與沉浸式體驗，於信義區知名酒吧 Belle’s in Taipei 展開。在這個以變裝皇后表演聞名的場域裡，隨著 Drag Queen 的開場、故事與現實的交錯，劇中的 7 位角色與參與者的界線將逐漸模糊。這場體驗打破傳統劇場的框架，不設固定座位，也沒有單一視角，將戲劇表演、即興互動與陌生交流編織進同一場派對中狂歡。在這裡，故事的發展不再侷限於舞台，而是在每一次眼神交會、對話與情感碰撞之中。

《愛情城市》不僅僅是一場狂歡，更是一場無法旁觀的故事。置身派對，參與者們可以選擇靠近或單純傾聽，透過與演員的即時互動，悄然闖入角色的秘密與掙扎；像是見證婚禮前夕的遲疑、友情與愛情的界線、孤獨與自由的抉擇外，也或者在不經意的瞬間，聽見一場未曾言說的告白、目睹一段即將改變的關係，甚至 —— 成為故事的一部分。在這場關於選擇與關係的試煉裡，每個人都在尋找屬於自己的答案。

在《愛情城市》中，參與者們將沉浸於 120 分鐘的狂歡與未知，穿梭於派對的各個角落，與 7 位角色相遇、與故事交錯，並在 3 杯微醺調飲的催化下，開啟自由邂逅。在這場派對裡，無論你是獨自前來、或與友人同行，都有可能在其中看見自己的影子，或映照出那些未曾深思的情感選擇 —— 當狂歡落幕，曾發生的那些悸動，該戛然而止，還是成為關係變化的伏筆？明天之後，一切是否會有所不同？我們，還會再相見嗎？

愛，從來都沒有標準答案，更不是沒有代價的選擇；最困難的不是結局，而是站在選擇的岔路口時，猶豫著該往哪裡前進。《愛情城市》將這樣的時刻與共鳴，濃縮在霓虹閃爍的派對中，讓每一次對話、每一場相遇，成為可能改寫關係的關鍵瞬間。歡迎你帶著好奇、故事與期待走進派對，感受選擇的重量，看看不同的決定，會讓愛走向怎樣的未來？《愛情城市》三、四月場次現正熱賣中，立即前往預約，優先保留派對的理想席次。《愛情城市》各場次票券目前熱賣中，購票請洽 愛情城市官網 。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

