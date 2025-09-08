藏壽司18款「吉伊卡哇扭蛋」來了！全台5間主題店 打卡再抽保冷袋
繼去年引爆超強人氣之後，藏壽司再度與「吉伊卡哇」合作，自9月12日起推出18款「吉伊卡哇扭蛋」，同時打造5間「吉伊卡哇限定佈置店」，讓粉絲們盡情合照打卡。另外藏壽司也將於9月9日起，推出全新的比利時巧克力霜淇淋，以及高雄時代大道店限定新品。
9月12日至10月31日為止，藏壽司將18 款日本原創的「吉伊卡哇」限定扭蛋搬到台灣，包含5款「立體吊飾」，包括吉伊卡哇穿上鮪魚壽司造型服飾，兔兔的長耳朵則巧妙化為鮮蝦壽司的蝦尾，栗子饅頭也以泡在湯品中的造型亮相。另外還有8款「徽章」與5款「磁貼」，可以看到吉伊卡哇和朋友們手持武器，生動地在迴轉壽司帶上揮舞，或是集結10大角色，以雙搭組合放入鮮度君之中，值得粉絲們蒐集。另外全台扭蛋遊戲動畫，也都將換上「吉伊卡哇動畫」，共有3款劇情版本，陪伴粉絲們用餐。
針對「板橋遠科店」、「基隆中正信三店」、「台北館前店」、「台中惠文店」及「高雄岡山店」，則將化身吉伊卡哇主題店。包括迎賓大門、候位區到櫃檯區，全都換上吉伊卡哇佈置。活動期間拍照打卡，並完成打卡任務，就有機會抽到限量「吉伊卡哇保冷袋」。
不僅有新扭蛋活動，藏壽司自9月9日將推出「焦糖香蕉巧克力布朗尼聖代」，還有「比利時巧克力霜淇淋」與「比利時巧克力牛奶霜淇淋」，每份40元起；另外高雄時代大道店，則推出旗艦店限定的新品，包括有「辣醬軟殼蟹卷」、「巴薩米克醋鰻魚握壽司（一貫）」、「大切醃漬燒霜長鰭鮪魚佐香味野菜」等不同品項，每份80元。
