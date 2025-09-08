快訊

苦澀的政治咖哩：石破茂50天的孤鳥抗爭

23歲烏克蘭女在美搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

簡立峰專欄／ChatGPT之父示警AI泡沫化 解析背後盤算

聽新聞
0:00 / 0:00

藏壽司18款「吉伊卡哇扭蛋」來了！全台5間主題店 打卡再抽保冷袋

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
完成打卡任務，就有機會抽中「吉伊卡哇保冷袋」。圖／藏壽司提供
完成打卡任務，就有機會抽中「吉伊卡哇保冷袋」。圖／藏壽司提供

繼去年引爆超強人氣之後，藏壽司再度與「吉伊卡哇」合作，自9月12日起推出18款「吉伊卡哇扭蛋」，同時打造5間「吉伊卡哇限定佈置店」，讓粉絲們盡情合照打卡。另外藏壽司也將於9月9日起，推出全新的比利時巧克力霜淇淋，以及高雄時代大道店限定新品。

9月12日至10月31日為止，藏壽司將18 款日本原創的「吉伊卡哇」限定扭蛋搬到台灣，包含5款「立體吊飾」，包括吉伊卡哇穿上鮪魚壽司造型服飾，兔兔的長耳朵則巧妙化為鮮蝦壽司的蝦尾，栗子饅頭也以泡在湯品中的造型亮相。另外還有8款「徽章」與5款「磁貼」，可以看到吉伊卡哇和朋友們手持武器，生動地在迴轉壽司帶上揮舞，或是集結10大角色，以雙搭組合放入鮮度君之中，值得粉絲們蒐集。另外全台扭蛋遊戲動畫，也都將換上「吉伊卡哇動畫」，共有3款劇情版本，陪伴粉絲們用餐。

針對「板橋遠科店」、「基隆中正信三店」、「台北館前店」、「台中惠文店」及「高雄岡山店」，則將化身吉伊卡哇主題店。包括迎賓大門、候位區到櫃檯區，全都換上吉伊卡哇佈置。活動期間拍照打卡，並完成打卡任務，就有機會抽到限量「吉伊卡哇保冷袋」。

不僅有新扭蛋活動，藏壽司自9月9日將推出「焦糖香蕉巧克力布朗尼聖代」，還有「比利時巧克力霜淇淋」與「比利時巧克力牛奶霜淇淋」，每份40元起；另外高雄時代大道店，則推出旗艦店限定的新品，包括有「辣醬軟殼蟹卷」、「巴薩米克醋鰻魚握壽司（一貫）」、「大切醃漬燒霜長鰭鮪魚佐香味野菜」等不同品項，每份80元。

5款磁貼以雙搭組合登場，共計10個角色。圖／藏壽司提供
5款磁貼以雙搭組合登場，共計10個角色。圖／藏壽司提供
5款磁貼以雙搭組合登場，共計10個角色。圖／藏壽司提供
5款磁貼以雙搭組合登場，共計10個角色。圖／藏壽司提供
18款扭蛋中，包括有5款「立體吊飾」。圖／藏壽司提供
18款扭蛋中，包括有5款「立體吊飾」。圖／藏壽司提供
包括指定5間門市，將化身吉伊卡哇主題店。圖／藏壽司提供
包括指定5間門市，將化身吉伊卡哇主題店。圖／藏壽司提供
8款「徽章」中，可以看到吉伊卡哇和朋友們手持武器揮舞的可愛模樣。圖／藏壽司提供
8款「徽章」中，可以看到吉伊卡哇和朋友們手持武器揮舞的可愛模樣。圖／藏壽司提供
9月9日將推出「焦糖香蕉巧克力布朗尼聖代」，還有「比利時巧克力霜淇淋」與「比利時巧克力牛奶霜淇淋」。圖／藏壽司提供
9月9日將推出「焦糖香蕉巧克力布朗尼聖代」，還有「比利時巧克力霜淇淋」與「比利時巧克力牛奶霜淇淋」。圖／藏壽司提供
全台北中南5間門市，將化身吉伊卡哇主題店。圖／藏壽司提供
全台北中南5間門市，將化身吉伊卡哇主題店。圖／藏壽司提供
吉伊卡哇主題店的迎賓空間，也將充滿滿滿的吉伊卡哇元素。圖／藏壽司提供
吉伊卡哇主題店的迎賓空間，也將充滿滿滿的吉伊卡哇元素。圖／藏壽司提供
5款「立體吊飾」，可看到吉伊卡哇、小八、兔兔換上壽司造型。圖／藏壽司提供
5款「立體吊飾」，可看到吉伊卡哇、小八、兔兔換上壽司造型。圖／藏壽司提供
藏壽司再度與「吉伊卡哇」合作，自9月12日起推出18款「吉伊卡哇扭蛋」。圖／藏壽司提供
藏壽司再度與「吉伊卡哇」合作，自9月12日起推出18款「吉伊卡哇扭蛋」。圖／藏壽司提供
8款不同圖案的聯名扭蛋。圖／藏壽司提供
8款不同圖案的聯名扭蛋。圖／藏壽司提供

扭蛋 吉伊卡哇 迴轉壽司

延伸閱讀

洋芋片變壽司！藏壽司×樂事聯名了 還有「洋芋片巧克力霜淇淋」

你哪位？SJ東海來台健身房打卡 竟被知名健身房偷拍還嘴：只認識法海

涮乃葉「不限時吃到飽」開到年底！最強「狂涮5小時」入場時間要注意 這些門市「現做壽司、DIY鬆餅」任你吃

獨／醫師打卡上班成真？政府討論租稅減免穩軍心 研議明年上路

相關新聞

曾掀扭蛋之亂、吉伊卡哇又來了！藏壽司18款新聯名 這幾間還能抽周邊

曾引爆「扭蛋之亂」的吉伊卡哇再度回歸！藏壽司（2754）8日宣布，今年再度攜手日本人氣IP「吉伊卡哇」合作，將18款日本...

AI語言學習新趨勢！Speak登台周年揭用戶最愛「這2功能」

AI已逐漸走入許多人日常，不再只是用來問問題或繪製圖像，更開始重塑教育學習模式。AI語言學習平台Speak進入台灣市場滿...

藏壽司18款「吉伊卡哇扭蛋」來了！全台5間主題店 打卡再抽保冷袋

繼去年引爆超強人氣之後，藏壽司再度與「吉伊卡哇」合作，自9月12日起推出18款「吉伊卡哇扭蛋」，同時打造5間「吉伊卡哇限...

科技、動漫、旅展…2025台北人氣展覽類型TOP 10大公開

文博會、COMPUTEX、沈浸式展覽、親子互動體驗...台北百家爭鳴，究竟哪一類才能問鼎網路人氣王呢？

不只陳耀訓！9間「特色蛋黃酥」懶人包 金箔、香草、鹽之花都吃得到

每逢中秋節到來，各大品牌都會紛紛推出討喜的「蛋黃酥」，並且透過酥皮、餡料等變化，打造出傳統或充滿創意的蛋黃酥，成為中秋送...

洋芋片變壽司！藏壽司×樂事聯名了 還有「洋芋片巧克力霜淇淋」

連鎖迴轉壽司「藏壽司」今夏首度跨界攜手「樂事」，將洋芋片入菜，推出「樂事酥脆洋芋片炸蝦卷」、「樂事酥脆洋芋片佐捲心菜沙拉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。