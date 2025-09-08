曾掀扭蛋之亂、吉伊卡哇又來了！藏壽司18款新聯名 這幾間還能抽周邊

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「吉伊卡哇與寵物獨角仙」等5款雙搭設計磁貼9/12登場。藏壽司/提供
「吉伊卡哇與寵物獨角仙」等5款雙搭設計磁貼9/12登場。藏壽司/提供

曾引爆「扭蛋之亂」的吉伊卡哇再度回歸！藏壽司（2754）8日宣布，今年再度攜手日本人氣IP「吉伊卡哇」合作，將18款日本原創造型扭蛋帶到台灣。活動將自9月12日至10月31日限量登場，勢必再掀粉絲排隊熱潮。

去年吉伊卡哇扭蛋登場時，不僅引發高價「代吃服務」亂象，許多消費者因為吃不下而要求打包外帶，也讓藏壽司頗為困擾，最終活動提前結束。不過，熱潮同樣推升當月營收衝上單月歷史新高。今年再度推出，台灣粉絲紛紛直呼「等好久了」。

此次活動推出10大角色共18款扭蛋，包含5款壽司造型立體吊飾，例如吉伊卡哇穿上鮪魚壽司服飾，兔兔的耳朵變成鮮蝦壽司蝦尾，栗子饅頭則以泡湯造型登場；8款壽司迴轉帶徽章，角色們手持武器生動互動；以及5款鮮度君磁貼2件套組。活動期間，全台門市扭蛋遊戲動畫也將全面換上吉伊卡哇主題，共有3款劇情版本同步播映。

粉絲不僅能蒐集扭蛋，還能到指定5間限定佈置店打卡合照，包括板橋遠科店、基隆中正信三店、台北館前店、台中惠文店及高雄岡山店，上傳照片就有機會抽中限量保冷袋。

除了扭蛋，藏壽司也將在9月9日推出「美味雙重奏」。第一重為全台同步上市的比利時巧克力霜淇淋，共有3款口味，嚴選比利時進口巧克力，主打苦甜交織、絲絨般口感；第二重則是高雄時代大道店限定，加碼3款澎湃新品，包括辣醬軟殼蟹卷、巴薩米克醋鰻魚握壽司以及大切醃漬燒霜長鰭鮪魚佐香味野菜。

吉伊卡哇扭蛋加上限定新菜，藏壽司再度結合動漫與餐飲話題，勢必在中秋、國慶連假旺季，帶動新一波「吃壽司、抽扭蛋」的集客熱潮。

日本 鮪魚 藏壽司

