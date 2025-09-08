科技、動漫、旅展…2025台北人氣展覽類型TOP 10大公開

誰是黑馬？

台北展覽類型何其多！從散發文青氣息的藝文展、令動漫迷為之瘋狂的知名IP展，到3C迷每年必訪的科技盛會，幾乎每一檔展覽都能精準吸引特定族群的目光，更在社群平台掀起熱烈討論。近年來，隨著展覽內容不斷推陳出新，網友的目光焦點也隨之轉移。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出討論度最高的台北十大人氣展覽類型。榜單中不僅有長年霸榜的經典特展，也出現了一些意料之外的超強黑馬，以驚人聲量擠入排行榜前段班。到底是憑藉粉絲號召力的動漫IP展穩坐聲量冠軍？還是結合名人效應與高科技互動的科技展強勢突圍勇奪第一？本文帶你一次看清誰才是真正的展覽人氣王。

No.10 環保永續展

隨著永續意識逐漸抬頭，消費者對生活中各面向的綠色實踐也越來越重視，相關展覽也因此備受關注。近年來，台北舉辦多場以環保永續為核心的展覽，其中「亞太永續博覽會」堪稱是全台最大的綠色盛事，透過多元展示與活動推動環境永續與淨零轉型，並結合闖關遊戲、主題沙龍等互動體驗，讓民眾更深入認識永續議題、提升參與度。此外，「2050淨零城市展」則聚焦於淨零排放的四大轉型策略，呈現能源轉型、智慧建築、資源循環及智慧科技等領域的創新成果，並舉辦國際峰會與論壇，促進城市之間的經驗交流與合作。這些展覽不僅體現了永續發展的最新技術與創新，也成為一般民眾了解綠色趨勢的重要窗口。

No.9 裝置藝術展

結合創意、美學與互動體驗的裝置藝術展，近年在年輕族群與社群平台上掀起一股打卡熱潮。這類展覽常以互動裝置或大型場景藝術為亮點，讓觀展體驗不再侷限於單純欣賞作品，而是能與藝術直接交流並產生參與感。許多展覽更與知名藝術家或品牌跨界合作，打造期間限定展區。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查區間的聲量高點落在2025年1月25日，因日本微型藝術大師「田中達也」於台北舉辦特展，吸引許多部落客搶先開箱分享，帶動聲量高峰。田中達也以其獨到視角與幽默想像聞名，善於從日常物件發掘趣味，創造出令人會心一笑的微型藝術世界。除了細緻精巧的立體模型，現場更設置五座繪本場景般的大型裝置與影音動畫，帶給觀眾全方位的沉浸式體驗；另一波高峰出現在2025年6月28日，正逢「噁の食物博物館」開展首日，該展其集結35個國家的怪奇料理，包含卡蘇馬蘇活蛆乳酪、羊眼汁、老鼠仔酒等，超獵奇食物在社群上掀起討論熱潮，創下當日374筆聲量。

No.8 藝文展覽

藝文展覽向來是城市文化的重要指標，其內容橫跨古今中外的藝術、歷史、人文與生活美學，透過精心的策展與文物選件，帶給大家一場兼具深度與感動的文化饗宴，更成為許多文青必訪的熱門首選。全台藝文展覽多不勝數，其中又以台北最具有討論熱度，每年都能推出話題性十足的焦點展覽。其中最受矚目的，莫過於今年八月所舉辦的「2025台灣文博會」，五天展期共吸引65萬人次參與，創下歷年新高，不僅彰顯大眾對文化創意產業的熱烈支持，也在在展示出台灣在文創領域的發展潛力與無限商機。

國際級大展《達文西體驗展》，以沉浸式多媒體科技重現文藝復興大師的創作軌跡，讓人彷彿穿越時空、親臨其境；《漢聲五十五》特展則回顧台灣重要人文出版品牌的經典歷程，展現半世紀來的文化積累；而《台北當代藝術博覽會》更聚集來自世界各地的頂級藝廊與策展人，呈現出多樣化藝術的潮流與脈動。無論是追尋國際大師的創作歷程，還是回顧本土出版的文化記憶，這些展覽都反映出台北藝文場域的多元與活力，更成為台北文化魅力的重要象徵。

No.7 親子體驗展

親子體驗展可說是展覽市場中的人氣新寵，專為家庭族群設計的互動式內容，讓孩子在遊戲中學習、在探索中成長，也為家長提供一個高品質的親子時光。這類展覽通常以寓教於樂為核心，內容涵蓋科學啟蒙、動物生態、感官探索、繪本主題等，並結合體驗裝置、角色互動與故事導覽，讓孩子在展場內化身小小探險家。像是韓國超人氣IP「波力POLI 救援小英雄」，透過趣味十足的互動遊戲，讓孩子化身小小主角進行各種挑戰，培養解決問題的能力與團隊合作精神；另外，超人力霸王英雄展亦滿足許多大小朋友變身的夢想，現場展示了超人所使用的專屬變身器，還設有多媒體互動遊戲裝置，不只孩子能投入角色扮演，家長也能參與其中，一起享受親子共玩的樂趣。「小孩以前去過，兩年後都還念念不忘」、「我家孩子超愛波力，期待這個展很久了」、「上次帶兒子去超人力霸王英雄展，連爸爸都很嗨」。

No.6 時尚服飾展

時尚服飾展就像是一座大型流行實驗室，透過服裝、鞋履與配件的完整呈現，勾勒出當下與未來的潮流藍圖。這不僅是潮流愛好者齊聚的時尚盛會，更是品牌發布新作、設計師交流創意的重要平台。台北長期被視為台灣時尚潮流的核心地帶，也因此成為各大時尚展覽首選據點，充分展現這座城市引領潮流的強大影響力。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，本次調查區間的聲量高峰落在2024年10月21日，因臺北時裝週活動使當日聲量衝高至3,202筆。藝人田中千繪、邵雨薇及林襄紛紛在社群平台分享參與時裝週的造型，精緻穿搭不僅吸引媒體關注，也贏得網友一致好評，進一步帶動話題熱潮。

No.5 餐飲食品展

無論你是專注於烹飪的廚藝工作者，還是熱衷探索美食的饕客，餐飲食品展絕對都能滿足你的需求。從食器廚具、餐飲設備，再到烘焙糕點、小吃特產，吃的、用的通通應有盡有，各種琳瑯滿目的攤位讓人目不暇給。這裡不僅提供參觀者試吃與選購的機會，更是餐飲業者尋找最新設備、掌握產業趨勢的重要平台。與其說它是一場展覽，倒不如說是一場兼具視覺、嗅覺與味覺的感官饗宴。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，2025年6月25日為本次調查區間的聲量高點，當日因「2025台北國際食品展」創下1,644筆聲量。其中，不少地方首長也在粉專上力挺該展，像是台南市市長黃偉哲、嘉義縣縣長翁章梁、澎湖縣縣長陳光復等紛紛推廣自家縣市的農漁產品，進一步帶動社群討論與曝光，成功掀起聲量高峰。

No.4 旅遊觀光展

根據交通部觀光署統計，2024年出國人次已突破1,684萬，幾乎可說是回到疫情前的榮景，顯示國人對海外旅遊的熱情與需求正迅速回溫。在這樣的背景下，各大旅遊展也順勢登場，吸引眾多旅遊愛好者前來參與。旅遊展現場匯集了知名旅行社、飯店民宿、航空公司，以及人氣伴手禮等，不僅展示最熱門的旅遊勝地與最新行程規劃，更提供從自由行、豪華團體遊等多樣選擇，全面滿足不同族群的需求與旅遊風格。更令人期待的是，現場除了能拿到最新最豐富的旅遊資訊，許多業者還會祭出限定優惠、早鳥特價，讓你不僅玩得開心，更能聰明消費、輕鬆省荷包。不管是計畫連假出遊，還是為明年的長假提早布局，旅遊展絕對是蒐集靈感、規劃旅程的最佳起點。

No.3 書展

對許多人來說，逛書展已不僅僅是單純的購書行為，更是一種文化朝聖。這裡匯集了來自各地的出版業者，從文學小說、非文學類別，到漫畫、繪本，各種主題的書籍應有盡有，猶如一座知識的寶庫，滿足不同年齡層所需。書展除了有琳瑯滿目的新書陳列，也透過舉辦各種講座、簽書會等活動，讓讀者能近距離與作家互動交流。本次調查區間的聲量高峰落在2025年2月4日，總統賴清德與台北市市長蔣萬安於粉專力挺台北國際書展，分享自己的推薦書單與戰利品，當日創下4,422筆聲量。尤其是總統賴清德的貼文更是引發廣大迴響，吸引1.5萬網友按讚支持，並留言表示「謝謝賴總統以實際行動支持台灣作家」、「謝謝總統推薦好書單，支持好書支持文化出版」、「謝謝總統，剛從書展挖寶回來，收穫滿滿滿」。

No.2 動漫IP展

動漫IP展是最能展現粉絲力量與角色魅力的展覽之一，這類展覽不僅是動漫迷的年度盛會，也是推動動漫產業發展與交流的重要舞台。現場除了各種官方授權的周邊商品、動漫主題裝置外，更常邀請知名聲優或漫畫家舉辦見面會，讓粉絲能近距離感受作品與角色的魅力。今年二月初，第13屆台北國際動漫節盛大開跑，展場內人潮絡繹不絕，各大動漫品牌與代理商無不祭出周邊商品與限定福袋，吸引粉絲爭相搶購。短短五天展期便創下48萬人次的參觀紀錄，充分展現動漫IP在台灣的驚人號召力，同時也印證了ACG市場的龐大潛力與商機。

然而，動漫展的高人氣也意外引發價值觀的討論。一名網友在Threads發文質疑，不解大家為何不好好投資理財，卻把寧願把錢花在動漫展，該則貼文隨即引發論戰，湧入超過兩千則留言，「雖然我不會買動漫周邊，但也不會鄙視他人興趣」、「投資有風險，買週邊沒有風險」、「說電玩是垃圾，那你不懂他們的價值在那」。

No.1 科技展

毫無懸念，本次調查的眾多展覽類型中，科技展以167,708筆聲量勇奪排行榜冠軍。其聚焦於與生活息息相關的人工智慧，全面展現出科技對未來社會的深遠影響。以台北國際電腦展（COMPUTEX）為例，作為全球最具影響力的科技盛會之一，每年皆吸引來自世界各地的科技巨擎與新創公司共襄盛舉。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查區間有兩個明顯的聲量高峰，首波出現在2024年6月4日，第二波則是在2025年5月20日。兩波高峰大多來自於台北國際電腦展的聲量，因NVIDIA執行長黃仁勳連續兩年來台參加COMPUTEX，引發媒體與網友大量關注，分別創下11471筆聲量和10,381筆聲量，由此可見這位「AI教父」對科技展的影響力有多強大。此外，總統賴清德也發文力挺台北國際電腦展，該則貼文吸引1.5萬名網友按讚，留言數突破一千則，不少網友敲碗期待總統與黃仁勳同框，連帶提高科技展的聲量，「希望總統趕快和黃仁勳見面，一起推動臺灣AI產業！」「請總統一定要去會見黃仁勳先生」、「賴總統會找時間跟黃仁勳執行長見面嗎？」

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2025年08月17日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

