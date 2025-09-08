洋芋片變壽司！藏壽司×樂事聯名了 還有「洋芋片巧克力霜淇淋」
連鎖迴轉壽司「藏壽司」今夏首度跨界攜手「樂事」，將洋芋片入菜，推出「樂事酥脆洋芋片炸蝦卷」、「樂事酥脆洋芋片佐捲心菜沙拉」，甚至還有「綜合堅果洋芋片巧克力霜淇淋」。為慶祝新品上市，活期間完成任務，還有機會獲得「500元商品抵用券」。
藏壽司與樂事本次合作，使用「樂事 自然美味海鹽口味」與「樂事波樂 純味」等兩款洋芋片作為元素。其中「樂事酥脆洋芋片炸蝦卷」，以炸蝦卷為基底，巧疊樂事海鹽口味洋芋片，再配上千島沙拉醬、義式香料起司粉，鹹香酥脆，每份80元；另款「樂事酥脆洋芋片佐捲心菜沙拉」以捲心菜鋪底，搭配玉米粒、蟹風味棒，還有樂事海鹽口味洋芋片，讓清爽增添酥脆口感，每份80元。
以北海道經典巧克力洋芋片為創意靈感的「綜合堅果洋芋片巧克力霜淇淋」，以比利時濃郁巧克力霜淇淋為基底，疊上樂事波樂純味洋芋片，再灑上綜合堅果、巧克力醬，具有豐富的層次，每份90元。慶祝新品上市，9月9日至9月15日期間，凡上傳聯名餐點照片，並完成社群任務，就有機會獲得「藏壽司500元商品抵用券」。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言