洋芋片變壽司！藏壽司×樂事聯名了　還有「洋芋片巧克力霜淇淋」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
樂事酥脆洋芋片佐捲心菜沙拉，每份80元。圖／藏壽司提供
連鎖迴轉壽司「藏壽司」今夏首度跨界攜手「樂事」，將洋芋片入菜，推出「樂事酥脆洋芋片炸蝦卷」、「樂事酥脆洋芋片佐捲心菜沙拉」，甚至還有「綜合堅果洋芋片巧克力霜淇淋」。為慶祝新品上市，活期間完成任務，還有機會獲得「500元商品抵用券」。

藏壽司與樂事本次合作，使用「樂事 自然美味海鹽口味」與「樂事波樂 純味」等兩款洋芋片作為元素。其中「樂事酥脆洋芋片炸蝦卷」，以炸蝦卷為基底，巧疊樂事海鹽口味洋芋片，再配上千島沙拉醬、義式香料起司粉，鹹香酥脆，每份80元；另款「樂事酥脆洋芋片佐捲心菜沙拉」以捲心菜鋪底，搭配玉米粒、蟹風味棒，還有樂事海鹽口味洋芋片，讓清爽增添酥脆口感，每份80元。

以北海道經典巧克力洋芋片為創意靈感的「綜合堅果洋芋片巧克力霜淇淋」，以比利時濃郁巧克力霜淇淋為基底，疊上樂事波樂純味洋芋片，再灑上綜合堅果、巧克力醬，具有豐富的層次，每份90元。慶祝新品上市，9月9日至9月15日期間，凡上傳聯名餐點照片，並完成社群任務，就有機會獲得「藏壽司500元商品抵用券」。

樂事酥脆洋芋片炸蝦卷，每份80元。圖／藏壽司提供
藏壽司首度攜手樂事，將洋芋片入菜，推出三款特色餐點。圖／藏壽司提供
綜合堅果洋芋片巧克力霜淇淋，每份90元。圖／藏壽司提供
巧克力 霜淇淋 迴轉壽司

