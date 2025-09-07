快訊

不只陳耀訓！9間「特色蛋黃酥」懶人包 金箔、香草、鹽之花都吃得到

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
CAFEAO攜手Allumer Dessert，推出中秋限定聯名禮盒，吃得到「Allumer Puff 蛋黃酥」。圖／CAFEAO提供
CAFEAO攜手Allumer Dessert，推出中秋限定聯名禮盒，吃得到「Allumer Puff 蛋黃酥」。圖／CAFEAO提供

每逢中秋節到來，各大品牌都會紛紛推出討喜的「蛋黃酥」，並且透過酥皮、餡料等變化，打造出傳統或充滿創意的蛋黃酥，成為中秋送禮的人氣選擇。包括「貓茶町」、「日錦製造所」、「Home Mom Bakery」等品牌，即在蛋黃酥中加入「香草」元素；其他如「協興蛋業」、「新口味蛋黃酥」等品牌，則是以傳統作為基礎，傳遞雋永的好滋味；另外還有菠蘿酥皮、麻糬內餡等變化，讓中秋贈禮增添更多選擇。（實際供應狀況依各品牌為主）

【Home Mom Bakery】

每年依據顧客反饋，不斷修正配方之後，Home Mom Bakery今年重新調整餅皮配方，提昇整體酥鬆與化口性，打造「和三盆蛋黃酥餅S1」。內餡以傳統的紅豆和棗泥風味為主，並以日本和三盆糖調整甜度，包裹醃漬足28日的鹹鴨蛋黃，並於餅皮的外層刷上加入大量香草籽的奶油蛋液，呈現令人驚豔的風味，每盒6入830元、9入1,250元。

【貓茶町】

今年中秋推出「台灣香草蛋黃酥」，選用南投與苗栗的香莢蘭果莢入饌，並且選用大武山的紅土鴨蛋，噴灑上由香草棒與蘭姆酒製成的香草酒，並且抹上香草籽，賦予蛋黃豐沛的香草香氣。同時內餡採用低糖烏豆沙，油酥外皮也加入法國香草醬，令口感具有層次且香氣十足。9月30日前於官網、粉絲團、官方LINE@、創始店、北車店、板橋店陸續展開預購，一盒8入，原價880元，預購價750元。

【HOHOS】

藝人炎亞綸自創的「HOHOS」，今年攜手2025 CBC 世界麵包冠軍詹玠倫，推出限量4,000盒的「冠軍中秋雙月典藏版禮盒」，內含有「月之金燄-金箔蛋黃酥」與「芋芯流金-芋泥流心酥」。其中「金箔蛋黃酥」以師傅獨家研發的法式熟成油封工藝製作，展現精準層次、溫度與香氣。運用台灣紅烏龍與紅土鹹鴨蛋，製作出低糖紅烏龍紅豆餡，酥皮並輕灑鹽之花與金箔點綴，兼具味覺與視覺享受，每盒兩口味各4入，售價1,280元。

【inari Izakaya 現代居酒屋 x 小虎 day by ericoco】

inari Izakaya 現代居酒屋今秋攜手台灣人氣插畫品牌「小虎 day by ericoco」推出限量「月光慢郵」，不僅外盒由溫暖的小虎插畫點綴，蛋黃酥則嚴選屏東的紅土鹹鴨蛋，搭配綿密香甜的烏豆沙，細緻包覆其外，再以手桿餅皮層層包裹，展現甜潤鹹香兼具的中秋情意，每盒6入899元。

【協興蛋業】

自1949年開業至今的最老蛋行「協興蛋業」，今年再度推出限量蛋黃酥。使用古法醃漬25～30天的鹹蛋黃，搭配台灣契作紅豆、在地乳源製成的19號發酵奶油等台灣食材製作，具有滿滿的台灣情感，每年僅於中秋節前限量推出，每盒售價680元，限量2,000盒。

【東京巴黎甜點】

今年針對明星商品「金莎菠蘿蛋黃酥」再升級，除了外皮延續12道烘焙工藝製程外，也特別選用在地友善飼養、尺寸達XL級的鴨蛋，經醃製熟成30日製成鹹蛋黃，搭配9號紅豆豆沙，呈現豐富的層次口感與香氣。每顆包裝也使用鋁箔金色紙張包裝，更添贈禮豪華感。5入售價528元、9入售價888元，9月10日可享買10送1優惠。

【日錦製造所】

不僅有高人氣的「橡子豬蜜香鹹蛋糕」，日錦今年首度推出「日錦蛋黃酥」。使用法國發酵奶油，揉合日清製粉所麵粉，並且加入馬達加斯加香草籽製成油皮，中間包入豆沙餡及紅土鹹蛋黃，刷上土雞蛋液，並撒上黑芝麻、法國葛宏德鹽之花烘烤，表層再以金箔點綴，整體甜而不膩，香氣獨特，每盒8入1,280元。另外還有金箔柚香蜂蜜蛋糕、XO橡子豬蜜香鹹蛋糕等佳節禮盒可供選擇。

【CAFEAO】

潮流咖啡廳CAFEAO攜手新竹人氣甜點Allumer Dessert，推出中秋限定聯名禮盒。除了義式濃縮咖啡液與現磨咖啡粉製作的 CAFEAO Espresso Pound Cake、AO 配方濾掛咖啡包之外，「Allumer Puff 蛋黃酥」選用布列塔尼奶油餅皮包裹麻糬與流心奶黃，頂層覆以金黃鹹蛋黃菠蘿皮，兼具酥香與鹹甜滋味，外型宛若泡芙，為中秋增添新意。每盒1,280元，售完為止。

【新口味蛋黃酥】

獲得「500甜」的鹿港新口味蛋黃酥，今年推出「秋兔登月蛋黃酥禮盒」，內含12顆外皮薄脆、內餡綿密的招牌蛋黃酥，搭配充滿童趣的包裝設計，為中秋獻上祝福，每盒600元。今年也攜手煙豐茗茶、熙舍咖啡，打造蛋黃酥＋茶包、蛋黃酥＋濾掛咖啡的禮盒方案。另外甚至有「新口味蛋黃酥文創盒」，內含蛋黃酥造型的親子包、抱枕、杯墊、毛巾等週邊，成為另類的「蛋黃酥禮盒」。

Home Mom Bakery重新調整配方，打造「和三盆蛋黃酥餅S1」。圖／Home Mom Bakery提供
「月光慢郵」中秋蛋黃酥禮盒。圖／inari 提供
貓茶町選用南投與苗栗的香莢蘭果莢入饌，推出「台灣香草蛋黃酥」。圖／貓茶町提供
協興蛋業每年僅一次販售蛋黃酥，限量2,000盒。圖／協興蛋業提供
新口味蛋黃酥限量推出「秋兔登月禮盒」。圖／新口味蛋黃酥提供
日錦製造所今年首度推出「日錦蛋黃酥」。圖／日錦製造所提供
東京巴黎甜點今年針對「金莎菠蘿蛋黃酥」再升級。圖／東京巴黎甜點提供
HOHOS攜手世界麵包冠軍詹玠倫，推出限量4,000盒的「冠軍中秋雙月典藏版禮盒」，吃得到「月之金燄 金箔蛋黃酥」。圖／HOHOS提供
