冬蔭功豬排、軟殼蟹義大利麵上桌！8間「異國料理懶人包」享創意滋味

酷熱的天氣讓人想要來點輕盈的異國風味嗎？「帕泰家」今夏推出酸甜的「鳳梨糯米飯」，日式豬排「吉豚屋」則打造全新「泰式冬蔭功雙拼丼」。至於慕里諾集團旗下的勝勢豬排、勝政豬排、Suage湯咖哩等6個品牌，共同以「泰國軟殼蟹」為主角，推出一系列主題餐點，讓民眾享受可口滋味。

連續6年獲得米其林必比登推薦的「帕泰家」，今夏全新推出「鳳梨糯米飯」，以香蘭糯米飯搭配鳳梨與椰漿，滋味酸甜，帶出滑順清爽的南洋風味，每份168元。即日起平日中午點購個人獨饗餐，則可享138元加購優惠價，讓民眾輕鬆享受異國風情。

連鎖日式豬排「吉豚屋」自即日起推出全新「泰式冬蔭功雙拼丼」。採用進口泰式冬蔭功醬汁，結合南洋香料與獨門丼醬，再添加新鮮的九層塔提味，滋味酸鮮爽口，並且搭配卡滋豬排、香酥海老帶來海陸雙重享受，每份249元，加價40元則可升級套餐。同時吉豚屋也推出多款組合套餐，其中「超級雙人餐A」內含泰式冬蔭功雙拼丼、腰內豬排定食、柚香漬蘿蔔、和風海帶絲、豬肉味噌湯（小）、果漾芭芒柳、蘋果汁，每套原價793元，優惠價699元，另還有「超級雙人餐B」、「超級三人餐」、「超吉滿足A/B/C/D餐」，每套299～1,099元，最高享77折起。

「慕里諾集團」即日起集結旗下6個餐飲品牌，以泰國進口的軟殼蟹為主角，推出一系列不同的主題料理。「勝勢豬排」主打「軟殼蟹草蝦老饕豬排套餐」，一份吃得到軟殼蟹、草蝦與老饕豬排，每份620元；「勝急炸豬排丼」推出「極上軟殼蟹海陸豬排丼飯套餐」，集結究好豬腰內炸豬排、軟殼蟹、黃金蝦排，每份490元；「勝政豬排」則以軟殼蟹與腰內豬排，打造「軟殼蟹蝦排腰內豬排套餐」，每份560元。

除此之外，「泰迪農園」、「Suage湯咖哩」各自推出「南洋風軟殼蟹咖哩」、「酥炸軟殼蟹湯咖哩」，藉由豐富的香料醬汁為軟殼蟹賦予豐富滋味；「BEPPIN PASTA」則以和洋創意，推出「酥炸軟殼蟹佐青醬」、「軟殼蟹青醬貝殼麵沙拉」，還有「軟殼蟹奶油義大利麵」，每份270元起。 勝急推出「極上軟殼蟹海陸豬排丼飯套餐」，每份490元。圖／慕里諾集團提供 帕泰家新推出「鳳梨糯米飯」，每份168元。圖／豆府集團提供 勝政「軟殼蟹腰內套餐」，每份560元。圖／慕里諾集團提供 BEPPIN PASTA則以和洋創意，推出酥炸軟殼蟹佐青醬、軟殼蟹青醬貝殼麵沙拉、軟殼蟹奶油義大利麵等餐點。圖／慕里諾集團提供 吉豚屋新推出「泰式冬蔭功雙拼丼」，每份249元。圖／吉豚屋提供

