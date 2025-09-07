25日內瓦表展／寶格麗繼往開來跨界攜手李禹煥 山下智久見證極致工藝
2025 年日內瓦表展（Geneva Watch Days）於本週圓滿落幕。以Octo Finissimo 不斷改寫超薄製表工藝極限的寶格麗（BVLGARI），在此期間首度舉辦回顧展完整呈現Octo Finissimo十餘年來的重要技術突破與創新足跡。系列同時迎來兩款全新創作：韓籍旅日藝術家李禹煥 x BVLGARI的Octo Finissimo限量版腕表，與Octo Finissimo Marble Tourbillon夜藍色大理石面盤超薄陀飛輪腕表。品牌大使山下智久也特地造訪表廠，一窺系列極致工藝的發源地。
現居日本的韓裔藝術大師李禹煥（Lee Ufan），身兼畫家、雕塑家、詩人與哲學家，透過不同的媒介探索人類意志、大自然與宇宙之間的深刻聯繫。繼與建築大師安藤忠雄、法國藝術家 Laurent Grasso的跨界合作後，今年推出全新的李禹煥 x BVLGARI的Octo Finissimo限量版腕表，設計靈感源自李禹煥藝術中的核心主題：岩石的穩固靜止與鏡面反射的無限延展之間的張力。腕表以鏡面表盤搭配黑色指針，Octo FInissimo鈦金屬表殼與表鍊裝飾手工處理特殊的表面紋理，搭載具備微型自動盤、厚度僅2.23mm的BVL 138自動上鍊機芯，透明底蓋上鐫刻李禹煥親筆簽名，全球限量150只，每款均是獨一無二的藝術傑作。
夜藍色大理石面盤的Octo Finissimo超薄陀飛輪腕表，則是寶格麗在黃金、鉑金、鈦金屬到碳纖維、陶瓷與珍貴寶石後，持續挑戰工藝疆界的全新力作，採用自整塊礦石所切割出的大理石薄片作為表盤，搭載厚度僅1.95 ｍm的BVL 268手動上鏈機芯。Bvlgari Aluminium系列則首度採用青銅材質，迎來全新BVLGARI BRONZO系列，共推出了計時與GMT兩地時區兩款新作，堅韌耐用的青銅不僅堅韌耐用，色澤會隨著時間自然氧化，讓每一枚腕表皆展現獨一無二的個性風貌。
