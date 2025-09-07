朗格經典煥新 1815陀飛輪典雅亮黑色琺瑯 Richard Lange新跳秒鮭魚面

德國製表品牌朗格（A. Lange & Söhne）推出兩款限量全新腕表，分別是首度搭配黑色大明火琺瑯面盤的1815 Tourbillon鉑金950款，限量50枚，枚以及搭配被鐘錶粉絲暱稱為「鮭魚面」的750玫瑰金表盤Richard Lange Jumping Seconds白金腕表，是品牌第四度推出的玫瑰金表盤腕表，限量發行100枚。

全新1815 Tourbillon鉑金950款，搭載表廠自製L102.1型機芯，擁有停秒裝置的陀飛輪與歸零功能，而位於6點位置的大視窗可清楚鑑賞陀飛輪的運轉。在表冠被拉出時，擁有停秒功能的陀飛輪能立即停止運轉，此時與陀飛輪框架同軸的秒針也會自動歸零至12點位置並停止，方便準確校時。搭配亮黑色琺瑯表面的鉑金950款，呈現深邃立體的視覺效果，典雅雋永的氣息與系列簡約明快的設計形成鮮明對比，是1815 Tourbillon系列的第五款作品，亦是朗格的第12款搭配琺瑯表盤的時計。

由朗格L094.1手動上鍊機芯所驅動的Richard Lange Jumping Seconds跳秒系列問世時2016年，以將恆定動力擒縱系統、跳秒裝置以及歸零裝置融為一體，獨特顯示方式由三個互相交集的圓形構成，兼具精準技術與優雅個性，是以18世紀骨董時計為靈感，三個數字盤中的最大盤用於顯示秒鐘，而位於下方左、右兩側較小數字盤則用於指示小時和分鐘。新作保留比例典雅的平整佈局，而如鮭魚般色調溫暖的玫瑰金表盤、白金表殼與黑色標記，則構成了別具特色的配色組合，是此跳秒系列的第四枚腕表，配深棕色皮革表帶與白金針釦。 1815 Tourbillon鉑金950款配黑色大明火琺瑯表面，搭載朗格自製L102.1型機芯，限量發行50枚。圖／朗格提供 Richard Lange Jumping Seconds跳秒18K白金腕表配玫瑰金表盤，搭載朗格L094.1手動上鍊機芯，限量發行100枚。圖／朗格提供 Richard Lange Jumping Seconds跳秒18K白金腕表配玫瑰金表盤，搭載朗格L094.1手動上鍊機芯，限量發行100枚。圖／朗格提供

