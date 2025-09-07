快訊

警報持續11小時！俄夜襲發射逾800架無人機、烏政府大樓遭攻擊 規模再創紀錄

身心俱疲...不忍母親傷心擔憂 江祖平「做出1決定」律師將全面接手

雨勢升級！19縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

朗格經典煥新 1815陀飛輪典雅亮黑色琺瑯 Richard Lange新跳秒鮭魚面

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
1815 Tourbillon鉑金950款配黑色大明火琺瑯表面，搭載朗格自製L102.1型機芯，限量發行50枚。圖／朗格提供
1815 Tourbillon鉑金950款配黑色大明火琺瑯表面，搭載朗格自製L102.1型機芯，限量發行50枚。圖／朗格提供

德國製表品牌朗格（A. Lange & Söhne）推出兩款限量全新腕表，分別是首度搭配黑色大明火琺瑯面盤的1815 Tourbillon鉑金950款，限量50枚，枚以及搭配被鐘錶粉絲暱稱為「鮭魚面」的750玫瑰金表盤Richard Lange Jumping Seconds白金腕表，是品牌第四度推出的玫瑰金表盤腕表，限量發行100枚。

全新1815 Tourbillon鉑金950款，搭載表廠自製L102.1型機芯，擁有停秒裝置的陀飛輪與歸零功能，而位於6點位置的大視窗可清楚鑑賞陀飛輪的運轉。在表冠被拉出時，擁有停秒功能的陀飛輪能立即停止運轉，此時與陀飛輪框架同軸的秒針也會自動歸零至12點位置並停止，方便準確校時。搭配亮黑色琺瑯表面的鉑金950款，呈現深邃立體的視覺效果，典雅雋永的氣息與系列簡約明快的設計形成鮮明對比，是1815 Tourbillon系列的第五款作品，亦是朗格的第12款搭配琺瑯表盤的時計。

由朗格L094.1手動上鍊機芯所驅動的Richard Lange Jumping Seconds跳秒系列問世時2016年，以將恆定動力擒縱系統、跳秒裝置以及歸零裝置融為一體，獨特顯示方式由三個互相交集的圓形構成，兼具精準技術與優雅個性，是以18世紀骨董時計為靈感，三個數字盤中的最大盤用於顯示秒鐘，而位於下方左、右兩側較小數字盤則用於指示小時和分鐘。新作保留比例典雅的平整佈局，而如鮭魚般色調溫暖的玫瑰金表盤、白金表殼與黑色標記，則構成了別具特色的配色組合，是此跳秒系列的第四枚腕表，配深棕色皮革表帶與白金針釦。

1815 Tourbillon鉑金950款配黑色大明火琺瑯表面，搭載朗格自製L102.1型機芯，限量發行50枚。圖／朗格提供
1815 Tourbillon鉑金950款配黑色大明火琺瑯表面，搭載朗格自製L102.1型機芯，限量發行50枚。圖／朗格提供
Richard Lange Jumping Seconds跳秒18K白金腕表配玫瑰金表盤，搭載朗格L094.1手動上鍊機芯，限量發行100枚。圖／朗格提供
Richard Lange Jumping Seconds跳秒18K白金腕表配玫瑰金表盤，搭載朗格L094.1手動上鍊機芯，限量發行100枚。圖／朗格提供
Richard Lange Jumping Seconds跳秒18K白金腕表配玫瑰金表盤，搭載朗格L094.1手動上鍊機芯，限量發行100枚。圖／朗格提供
Richard Lange Jumping Seconds跳秒18K白金腕表配玫瑰金表盤，搭載朗格L094.1手動上鍊機芯，限量發行100枚。圖／朗格提供

腕表 黑色 鮭魚

延伸閱讀

重現「蠻牛」經典！RICHARD MILLE Rafael Nadal聯名表鮭⿂粉新色上市

BLUSH！完美結合香奈兒彩妝魅力和腕表工藝的粉紅限定系列

鮭魚、燕麥、低脂奶…「北歐飲食」有助縮腰圍、讓心臟更健康

巴黎午夜之吻最浪漫的一刻！梵克雅寶以時間寫詩 高級製表登台展出

相關新聞

朗格經典煥新 1815陀飛輪典雅亮黑色琺瑯 Richard Lange新跳秒鮭魚面

德國製表品牌朗格（A. Lange & Söhne）推出兩款限量全新腕表，分別是首度搭配黑色大明火琺瑯面盤的1815 T...

吸塵器、掃拖機器人、洗地機 3款清潔家電新品滿足不同居家打掃需求

現代家庭對清潔效率與便利性需求日增，清潔家電也不斷進化。Dyson、HOBOT、Tineco分別推出鎖定不同使用情境的新...

鳳小岳完美比例站台CANALI男裝開幕 追求永不過時的優雅

義大利奢華男裝品牌CANALI進駐台北BELLAVITA寶麗廣塲，日前舉辦開幕記者會，男星鳳小岳特地出席、演繹2025秋...

E人天堂！迪士尼皇家公主派對快閃店北高浪漫登場 專屬管家實現童話夢

全台首見的迪士尼夢幻公主派對，浪漫降臨台北與高雄！分別於台北新光三越A11與高雄夢時代打造沉浸式「皇家公主派對」期間限定...

1折開吃！「莆田」 6款新菜上桌 真珠「國民金孫家常料理」全是回憶

獲得新加坡米其林一星的「莆田PUTIEN」，今夏邀請本店主廚來台，以閩式手法融入台灣在地食材，自9月9日起推出6款全新料...

丹麥影帝邁茲米克森 大叔系魅力型男揮灑義式優雅鬆弛感

紳士西裝品牌傑尼亞（ZEGNA）發布由全球代言人邁茲米克森（Mads Mikkelsen）擔綱演繹的ZEGNA 2025...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。