吸塵器、掃拖機器人、洗地機 3款清潔家電新品滿足不同居家打掃需求

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Tineco S9 Artist Pro 75分鐘超強續航，可輕鬆清潔百坪大空間。圖／聯強國際提供
Tineco S9 Artist Pro 75分鐘超強續航，可輕鬆清潔百坪大空間。圖／聯強國際提供

現代家庭對清潔效率與便利性需求日增，清潔家電也不斷進化。Dyson、HOBOT、Tineco分別推出鎖定不同使用情境的新品，從快速深度清潔到全自動化，再到一機多工，全面滿足現代家庭多元清潔需求。

Dyson推出全新入門級Dyson V8 Cyclone無線吸塵器，主打更便利的操作體驗與強大效能，挑戰入門市場新標準。新品延續V8系列經典設計，搭載升級數位馬達，轉速每分鐘達110,000轉，吸力提升至150AW，較前代增加30%，除塵率高達99.5%。獨家雙層15個圓錐氣旋技術，確保長時間清掃仍維持強勁吸力。

V8 Cyclone最大亮點在於改採「點按式」開關，免持續按壓，搭配單手快速更換吸頭設計與3段吸力模式，操作更直覺。內附3款吸頭，包括適合硬質地面的Fluffy軟絨毛滾筒吸頭、能清除沙發與床墊頑垢的迷你電動吸頭，以及可深入縫隙的隙縫清潔吸頭，全面應對居家清潔需求。

此外，集塵筒配備單手彈出機制與化學蝕刻不銹鋼網罩，可乾淨俐落清除積塵，並搭配全機密封過濾系統，有效降低二次汙染。

想要完全解放雙手，HOBOT推出全新旗艦級掃拖地機器人雷姬LEGEE-Q10 Pro，搭配LEGEE LuLu自動洗拖布座，專為寵物家庭與複合地面設計，主打掃、拖、洗、烘一體，從清掃到拖布自洗、烘乾與髒水收集全面自動化，讓用戶完全解放雙手。

LEGEE-Q10 Pro採用7顆齒輪驅動的Corner Killer機械臂邊刷，能伸出機身30mm，覆蓋100%角落並深入櫥櫃下20mm，清潔不留死角。延續壓縮集塵盒與前吸髮口設計，並搭載HSSPL高速重壓拖地技術，以每分鐘1300次往復擦拭、600g下壓力道及8mm幅度模擬人工手壓，強效去污；遇到地毯可自動抬升拖布10mm避免弄濕。

此外，智慧感溫噴水系統能依地面溫度調控出水量，精準濕拖、不留水痕，避免滑倒風險。搭配地毯辨識感應與智慧導航，能自動切換清潔模式，兼顧效率與細節。

另外，洗地機也是近期受到矚目的清潔家電。Tineco添可推出全新旗艦款S9 Artist Pro洗地機，主打「掃地、吸塵、洗拖」三合一功能，讓居家清潔省去繁瑣步驟。不同於傳統一片式抹布拖地，採每分鐘450轉高速滾筒刷搭配專利「恆壓活水系統」，一邊注入清水、一邊回收污水，並透過刮條即時去除毛髮與污屑，確保隨時以乾淨滾筒清潔地面，避免越拖越髒。

S9 Artist Pro搭載22,000Pa強勁吸力及鋼齒防纏繞設計，徹底去除頑垢；並能自動產生電解水，有效抑菌除味，讓地板潔淨無黏感。內建自清潔與烘乾功能，不僅除菌除味，更減少保養困擾。

外觀採用IMD覆膜與AI極光燈技術，展現水晶質感，設計時尚可隨手擺放。電力部分，續航長達75分鐘，同時搭載AI電池健康管理、AI髒污辨識與AI全向助力功能，讓操作更智慧、更省力。

Dyson V8 Cyclone無線吸塵器搭載升級數位馬達與雙層15個圓錐氣旋技術，輕鬆吸除頑固灰塵與糾纏毛髮。圖／Dyson提供
Dyson V8 Cyclone無線吸塵器搭載升級數位馬達與雙層15個圓錐氣旋技術，輕鬆吸除頑固灰塵與糾纏毛髮。圖／Dyson提供
HOBOT雷姬掃拖地機器人LEGEE-Q10 Pro，建議售價22,800元。圖／嘉儀企業提供
HOBOT雷姬掃拖地機器人LEGEE-Q10 Pro，建議售價22,800元。圖／嘉儀企業提供
HOBOT雷姬LEGEE-Q10 Pro仿垃圾車壓縮設計，自動壓縮灰塵至原體積5分之1，大幅延長清理周期。圖／嘉儀企業提供
HOBOT雷姬LEGEE-Q10 Pro仿垃圾車壓縮設計，自動壓縮灰塵至原體積5分之1，大幅延長清理周期。圖／嘉儀企業提供
Tineco S9 Artist Pro一機完成吸塵、拖地。圖／聯強國際提供
Tineco S9 Artist Pro一機完成吸塵、拖地。圖／聯強國際提供
Dyson V8 Cyclone無線吸塵器，建議售價新台幣14,900元。圖／Dyson提供
Dyson V8 Cyclone無線吸塵器，建議售價新台幣14,900元。圖／Dyson提供

