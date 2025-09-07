鳳小岳完美比例站台CANALI男裝開幕 追求永不過時的優雅

義大利奢華男裝品牌CANALI進駐台北BELLAVITA寶麗廣塲，日前舉辦開幕記者會，男星鳳小岳特地出席、演繹2025秋冬新品。創立於1934年的CANALI為傳承三代的家族西裝品牌，強調所有服飾配件均為100%義大利製造，在更換代理商後重新進駐台灣，目前全系列僅於BELLAVITA旗艦店販售。

鳳小岳表示，CANALI因為由關係緊密的家族經營，品質控管相當細緻，穿著起來非常舒適，尤其喜歡身上所穿的羊毛外套，不會皺也不扎手。他同時相當推薦品牌開創的新面料，本季的絲滑尼龍介於襯衫和薄外套之間，防風防水輕透又保暖，他認為非常適合台灣的天氣。CANALI的剪裁他認為是很優雅的，「優雅永遠不會過時。」

設計低調的CANALI，以外套背中或拉鍊上的箭頭標為logo，設計靈感來自西裝外套的翻領，而湖水綠為經典色，不只出現在服裝面料上，多款服飾的內裡滾邊也裝飾了這個標誌的顏色。這個顏色也貫穿了旗艦店內的空間，以柔和的灰與綠為基調，搭配香檳金網板與水磨石地板點綴，交織出CANALI專屬的溫潤雅緻氛圍。

CANALI 2025秋冬列透過面料與剪裁探索空間美學，休閒正裝的面料，柔軟舒適如同在家中或戶外度過的閒適時光，受到居家裝潢織品的啟發。奢華靠墊與扶手椅的多尼戈爾粗花呢（Donegal Tweed）被巧妙融入毛衣與大衣；靈感源自鑲嵌地板的菱格圖案，則轉化為緹花工藝，成為套頭衫與圍巾單品的點睛之筆。品牌也預計將於10月底引進訂製西裝服務，提供適合亞洲人身型的廓形，訂製到完成需時約5至8周時間。 鳳小岳出席CANALI旗艦店、演繹2025秋冬新品系列。記者沈昱嘉／攝影 CANALI綠色布里安扎純羊毛西裝外套，68,800元。圖／CANALI提供 CANALI米灰羊毛混紡西裝外套，71,800元。圖／CANALI提供 CANALI旗艦店盛大進駐台北BELLAVITA。圖／CANALI提供 CANALI旗艦店盛大進駐台北BELLAVITA。圖／CANALI提供

