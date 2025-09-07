快訊

E人天堂！迪士尼皇家公主派對快閃店北高浪漫登場 專屬管家實現童話夢

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
服務人員不僅會用各種情境台詞或「浪漫小語」與消費者對話，甚至還會邊唱歌邊互動。圖／野獸國提供
全台首見的迪士尼夢幻公主派對，浪漫降臨台北與高雄！分別於台北新光三越A11與高雄夢時代打造沉浸式「皇家公主派對」期間限定店，結合華麗場景、全新限量周邊與獨家互動體驗，服務人員化身「皇室管家」，喚醒每個人心中的公主、王子夢！

最吸睛的「互動體驗區」，由數百人海選出來的皇室管家，用浪漫小語、情境台詞甚至歌聲迎接來訪的「王子」、「公主」，彷彿為賓客們施展專屬魔法，瞬間掉入童話世界，享受沈浸式的專屬消費體驗。台北店甚至有位美聲管家，所有迪士尼角色主題歌曲都能琅琅上口，彷彿看了場音樂劇一樣。

周邊商品更藏驚喜，《魔髮奇緣》樂佩的好夥伴帕斯卡變色龍玩偶、《仙履奇緣》的小老鼠與青鳥吊飾、《白雪公主》魔蘋果抱枕，都讓粉絲瘋喊必收；隱藏彩蛋更驚見《愛麗絲夢遊仙境》角色，包含療癒的牡蠣寶寶側背包與毛絨妙妙貓卡夾，實用又夢幻。

專屬公主體驗則提供多款客製化服務，購買天鵝絨化妝包即可享免費名字電繡，還有公主金句托特包與DIY串珠鑰匙圈，讓日常用品也成為獨一無二的童話記憶。

商售區凡消費即贈公主香氛卡，滿3,000元更可獲限量K°香氛蠟燭。台北限定店即日起至9月30日登場，高雄夢時代即日起至9月29日華麗開放。無論獨自探險、閨蜜同行或浪漫約會，都能在這裡盡情沉浸專屬的夢幻時光。

因應開幕後的朝聖人潮，台北場啟動線上預約制，可預先透過ACCUPASS（https://www.accupass.com/event/2509040641263251185990）預約體驗專屬皇室管家服務，避免現場排隊久候。

現場還能DIY串珠鑰匙圈，自由搭配喜愛的公主掛片與串珠，親手完成專屬紀念品。記者黃筱晴／攝影
「皇家公主派對」商品超夢幻絕對值得粉絲收藏。圖／野獸國提供
「皇家公主派對」消費互動提供滿滿情緒價值。圖／野獸國提供
《魔髮奇緣》樂佩公主的好夥伴「帕斯卡」變色龍玩偶是熱門商品之一。記者黃筱晴／攝影
沉浸式「皇家公主派對」期間限定店北高登場。圖／野獸國提供
服務人員不僅會用各種情境台詞或「浪漫小語」與消費者對話，甚至還會邊唱歌邊互動。圖／野獸國提供
周邊商品將各種公主作品中的超夯配角商品化。圖／野獸國提供
