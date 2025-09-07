1折開吃！「莆田」 6款新菜上桌 真珠「國民金孫家常料理」全是回憶

獲得新加坡米其林一星的「莆田PUTIEN」，今夏邀請本店主廚來台，以閩式手法融入台灣在地食材，自9月9日起推出6款全新料理。參與會員活動，還有機會獲得1折券，每道料理最低27元起。台灣桌球一哥、被暱稱「國民金孫」的林昀儒，今夏化身料理總監，攜手饗賓集團旗下台菜品牌「真珠 台灣佳味」，以林昀儒的家鄉滋味為基底，推出「蒜淘鮑魚雞湯」、「金孫四季豆」、「冠軍！海鮮蒸蛋」以及「家香醬燒中卷」等四款特色料理。

「莆田」本次以海味季為主題，推出6款全新料理。主打料理「豆釀金香午仔魚」嚴選台灣午仔魚，搭配特選米豆醬與酥炸蔥薑蒜，大火燜煮起鍋、嗆入白蘭地，入口鮮嫩，每份568元；「秘製沙茶海鮮煲」則集結白蝦、海蠣、鱸魚等6種海鮮，搭配手工豆腐、豆芽菜，佐秘製沙茶醬細火燉煮，鮮甜濃醇，每份598元。「鮮饌砂鍋鱸魚煲」則是將台灣鱸魚煎香至金黃，再注入老母雞湯熬煮，溫潤回甘，每份528元。

除此之外，還有「手炒沙茶牛肉」、「經典南煎肝」、「花甲芙蓉蛋」等不同餐點，每份238元起。9月8日上午11:00起，王品瘋美食App也將發放「海味季新菜1折券」，共計7,500張。活動期間消費滿額，即可憑券以1折加購新菜。

「真珠」本次攜手林昀儒所推出的料理，均是林昀儒親自參與菜色調整。其中「蒜淘鮑魚雞湯」，是家人團圓必喝的湯品，集鮮美精華於一鍋，並具有豐富的蒜頭香氣，每份560元。由於林昀儒的奶奶知道他喜歡吃四季豆，所以每年都會親自栽種、親手採收，並製作成不同風味的料理。「金孫四季豆」即是將四季豆與鹹蛋黃搭配，充滿濃濃的家鄉味以及對奶奶的思念，每份320元。

2019年出戰T2鑽石聯賽時，林昀儒的媽媽特別在下榻的飯店為他製作蒸蛋，最終幫助他奪得冠軍，從此也成為林昀儒的幸運料理。「冠軍！海鮮蒸蛋」以林昀儒媽媽的料理為基礎，並加入新鮮海鮮增添風味，簡單又充滿故事，每份380元。也因媽媽是澎湖人，所以新鮮的中卷也是林昀儒記憶中的味道。「家香醬燒中卷」即是透過鹹甜醬燒，復刻媽媽的好手藝，每份390元。 蒜淘鮑魚雞湯，每份560元。圖／饗賓餐旅提供 手炒沙茶牛肉。圖／王品提供 「國民金孫」林昀儒化身料理總監，攜手「真珠 台灣佳味」推出一系列家鄉滋味料理。圖／饗賓餐旅提供 豆釀金香午仔魚，568元。圖／王品提供 家香醬燒中卷，每份390元。圖／饗賓餐旅提供

商品推薦