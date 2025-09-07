丹麥影帝邁茲米克森 大叔系魅力型男揮灑義式優雅鬆弛感

紳士西裝品牌傑尼亞（ZEGNA）發布由全球代言人邁茲米克森（Mads Mikkelsen）擔綱演繹的ZEGNA 2025冬季系列廣告。在廣告中，他身著從創始人先生的西裝廓形中汲取靈感的全新2025 冬季系列重訪對品牌別具意義的杜林皇家歌劇院（Teatro Regio di Torino）、並換上最具代表性的Vellus Aureum黃金羊毛西裝漫步杜林的街道，展現品牌跨越百年的精緻優雅風格。

ZEGNA是在1910年由Ermenegildo Zegna於義大利北部特里韋羅（Trivero）創立採用精緻的男裝面料的男裝品牌，而他在某次受到杜林皇家歌劇院邀約時，身著私人裁縫為他以最為稀有的Vellus Aureum黃金羊毛面料打造的西裝亮相，蔚為佳話，開啟了杜林風格的傳承 -- 杜林悠久的文化底蘊亦使其成為精湛工藝與高級訂製的匯聚之地。

全新2025冬季系列從此剪裁藝術的傳承中汲取靈感，再度呈獻高辨識度廓形、立體肩線，寬駁翻領的經典杜林風格。獨特細節則受到232號公路標誌的啟發：每一款夾克均飾有三顆袖扣，配以高位扣孔設計，並以圓邊翻蓋衣袋或貼袋搭配。其中Vellus Aureum黃金羊毛西裝作為本季的核心之作；此訂製西服以柔軟輕盈的法蘭絨材質重新演繹，手工精飾長褲配以桑蠶絲襯裡。

為致敬傳承，全新形象重返杜林，於皇家歌劇院的宏偉建築與阿爾卑斯山脈的靜謐景致間，展現ZEGNA無需喧嘩卻自顯鋒芒的「義式風度」（Italianità）理念。 全球代言人邁茲米克森身著ZEGNA 2025冬季Vellus Aureum黃金羊毛系列漫步杜林街道。圖／傑尼亞提供 全球代言人邁茲米克森身著ZEGNA 2025冬季Vellus Aureum黃金羊毛系列，駐足享受晨間慢酌的義式濃縮咖啡。圖／傑尼亞提供 全球代言人邁茲米克森身著Torino西裝於皇家歌劇院演繹ZEGNA 2025冬季系列廣告大片。圖／傑尼亞提供

