「吹泡泡兔吊飾、子母行李箱」必收！屈臣氏攜「BUNNI KONBINY」推可愛好物加價購

面對忙碌生活中的高壓與情緒消耗，如何補充正能量、療癒身心，已是許多人的迫切需求。屈臣氏攜手人氣插畫IP「BUNNI KONBINY兔子便利商店」，推出「兔day好心情」加價購活動，由可愛店長MAYO與夥伴們領軍，首波7款「職場BUNNI學」應援小物即日起至10月1日登場，包含按壓即解壓的泡泡吊飾、充滿儀式感的復古黑膠藍牙音響、出差旅遊必備的雲朵行李箱等。

屈臣氏全新「兔day好心情」加價購活動，攜手人氣插畫IP「BUNNI KONBINY兔子便利商店」，打造一系列專為舒緩職場壓力與日常煩躁而設計的可愛好物，首波加價購商品即日起至10月1日在全台屈臣氏門市與官方網路商店同步推出，消費不限金額即可加購，包括「百變兔漾隨手袋」、「收納兔easy摺疊提籃」、「睡到兔泡泡吊飾」、「兔奈好美小夜燈」、「兔chill藍牙音響」、「美兔繡繡托特包」、「旅兔相伴行李箱」等；其中「旅兔相伴行李箱」為數位印花限定商品，凡單筆消費滿100元即可獲得1點印花，集滿3點即可加價999元兌換，或購買任一健康商品／專櫃商品亦可直接以999元加購。10月2日至11月26日將解鎖第二波「兔day好心情」加價購7款療癒好物。

即日起至10月1日屈臣氏同步祭出千件新品賞及全店商品5折起優惠，活動期間加碼「BUNNI KONBINY兔子便利商店」商品滿額贈，凡購買髮類商品或隱形眼鏡滿額899元，即可獲得「兔sweet手提袋」一個，數量有限送完為止；屈臣氏自有品牌也將陸續推出多款BUNNI KONBINY系列聯名設計商品。屈臣氏寵i會員專屬再加碼，即日起至10月29日消費不限金額，即有機會參加價值40,000元的「雙人虹夕諾雅一泊二食」抽獎活動。

此外，屈臣氏西門門市前特別設置期間限定「兔子能量便利店」，即日起至9月17日有可愛兔兔與滿滿正能量金句陪大家合影。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。 屈臣氏攜手人氣插畫IP「BUNNI KONBINY兔子便利商店」，推出「兔day好心情」加價購活動，首波「職場BUNNI學」應援小物即日起至10月1日登場，圖為「收納兔easy摺疊提籃」、「睡到兔泡泡吊飾」。圖／屈臣氏提供 即日起至9月17日屈臣氏西門門市前特別設置期間限定「能量便利店」，打造正能量金句牆。圖／屈臣氏提供 屈臣氏攜手人氣插畫IP「BUNNI KONBINY兔子便利商店」，推出「兔day好心情」加價購活動，首波「職場BUNNI學」應援小物即日起至10月1日登場，圖為「美兔繡繡托特包」、「睡到兔泡泡吊飾」。圖／屈臣氏提供 即日起至9月17日屈臣氏西門門市變身超萌能量補給站，邀請大家一同開啟屬於自己的「兔day好心情」。圖／屈臣氏提供 即日起至9月17日屈臣氏西門門市前特別設置期間限定「能量便利店」，可愛兔兔陪伴留下最獨一無二的萌趣記憶。圖／屈臣氏提供 屈臣氏攜手人氣插畫IP「BUNNI KONBINY兔子便利商店」，推出「兔day好心情」加價購活動，首波「職場BUNNI學」應援小物即日起至10月1日登場，圖為「兔chill藍牙音響」。圖／屈臣氏提供 屈臣氏攜手人氣插畫IP「BUNNI KONBINY兔子便利商店」，推出「兔day好心情」加價購活動，首波「職場BUNNI學」應援小物即日起至10月1日登場，圖為數位印花限定的「旅兔相伴行李箱」。圖／屈臣氏提供 屈臣氏攜手人氣插畫IP「BUNNI KONBINY兔子便利商店」，推出「兔day好心情」加價購活動，首波「職場BUNNI學」應援小物即日起至10月1日登場，圖為「睡到兔泡泡吊飾」。圖／屈臣氏提供

商品推薦