與相撲力士對戰！日本岡山「Ario倉敷」推秋遊新體驗
今年9月23日，日本岡山倉敷的知名購物商場「Ario倉敷」，將舉辦一場融合日本傳統與美食文化體驗「Feel Japan! Sumo & Sweets Fun!」。現場將以日本國技「相撲表演」與「和風茶屋市集」，為旅客帶來秋遊新體驗。
這場別開生面的「Feel Japan! Sumo & Sweets Fun!」活動，將邀請日本的前相撲力士於1樓戶外活動廣場，展現相撲的技巧與精神風貌。觀眾不只可以近距離觀賞相撲表演，更可親身參與「力士對戰體驗」，挑戰與專業力士過招的刺激感受；現場還設有「紀念拍照區」開放觀眾與相撲力士合影。
「Ario 倉敷」堪稱是岡山倉敷地區最大型的複合式購物商場，網羅了日本超好買各種品牌如ABC-MART、MUJI無印良品、JINS等，以及壽司、烏龍麵等美食餐廳，想買土特產等伴手禮，此地也是掃貨首選。
9月23日「Ario倉敷」從上午10點起「和風茶屋市集」開市，現場聚集各具特色的多家茶店、販售各式日式甜點與茶品。市集將持續到下午4點。
倉敷位於岡山縣。從大阪、京都、廣島等地搭乘新幹線或JR皆可直達。從JR岡山站搭乘JR山陽本線約4站（約16分鐘）即可抵達JR倉敷站，Ario倉敷與車站直接連通，下車即可進入商場，非常方便。周邊也有倉敷美觀地區等知名景點，適合安排半日或一日遊。
官網：https://kurashiki.ario.jp/lang/tw/
