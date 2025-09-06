快訊

才酸印度倒向大陸！川普又改口稱「一直是朋友」 莫迪回應了

濃煙直竄天！新北新莊公寓火警 40歲男倒臥火場命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

與相撲力士對戰！日本岡山「Ario倉敷」推秋遊新體驗

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
岡山Ario倉敷茶屋巿集的和菓子。圖/Ario倉敷提供
岡山Ario倉敷茶屋巿集的和菓子。圖/Ario倉敷提供

今年9月23日，日本岡山倉敷的知名購物商場「Ario倉敷」，將舉辦一場融合日本傳統與美食文化體驗「Feel Japan! Sumo & Sweets Fun!」。現場將以日本國技「相撲表演」與「和風茶屋市集」，為旅客帶來秋遊新體驗。

這場別開生面的「Feel Japan! Sumo & Sweets Fun!」活動，將邀請日本的前相撲力士於1樓戶外活動廣場，展現相撲的技巧與精神風貌。觀眾不只可以近距離觀賞相撲表演，更可親身參與「力士對戰體驗」，挑戰與專業力士過招的刺激感受；現場還設有「紀念拍照區」開放觀眾與相撲力士合影。

「Ario 倉敷」堪稱是岡山倉敷地區最大型的複合式購物商場，網羅了日本超好買各種品牌如ABC-MART、MUJI無印良品、JINS等，以及壽司、烏龍麵等美食餐廳，想買土特產等伴手禮，此地也是掃貨首選。

9月23日「Ario倉敷」從上午10點起「和風茶屋市集」開市，現場聚集各具特色的多家茶店、販售各式日式甜點與茶品。市集將持續到下午4點。

倉敷位於岡山縣。從大阪、京都、廣島等地搭乘新幹線或JR皆可直達。從JR岡山站搭乘JR山陽本線約4站（約16分鐘）即可抵達JR倉敷站，Ario倉敷與車站直接連通，下車即可進入商場，非常方便。周邊也有倉敷美觀地區等知名景點，適合安排半日或一日遊。

官網：https://kurashiki.ario.jp/lang/tw/

和風茶屋巿集將在Kusunoki Sunny TERRACE!!（くすのき廣場）開巿。圖/Ario倉敷提供
和風茶屋巿集將在Kusunoki Sunny TERRACE!!（くすのき廣場）開巿。圖/Ario倉敷提供
岡山Ario倉敷是當地最大的商場。圖/Ario倉敷提供
岡山Ario倉敷是當地最大的商場。圖/Ario倉敷提供
日本前相撲力士將為旅客帶來精彩表演，展現相撲的技巧與精神風貌。圖/Ario倉敷提供
日本前相撲力士將為旅客帶來精彩表演，展現相撲的技巧與精神風貌。圖/Ario倉敷提供

日本 岡山 美食

延伸閱讀

U18世界盃／高中先發戰中華隊！背負國家榮耀出征 達比修有：寶貴的經歷

日本讀賣巨人攜手有你共創啟動台灣電商 台灣限定周邊同步登場

訂日本餐廳被嘮叨！台灣人1壞習慣出名 他嘆：被店家極度厭惡

川普簽行政令 美日貿易協議生效

相關新聞

黃仁勳也愛吃！喜相逢麵館10月底熄燈 將轉進信義新光三越引熱議

擁有「全台北最難訂的私廚餐廳」美譽、2021年在首屆「500盤」以11盤奪冠的「喜相逢麵館」，將於10月正式進駐新光三越...

與相撲力士對戰！日本岡山「Ario倉敷」推秋遊新體驗

今年9月23日，日本岡山倉敷的知名購物商場「Ario倉敷」，將舉辦一場融合日本傳統與美食文化體驗「Feel Japan!...

台灣設計師風潮延燒 peter wu秋冬找回稚氣 Story Wear前進東京時裝周

台灣服裝設計師的能量在疫情後持續擴張，無論是在本地紮根、亦或是走向海外發光發熱。近日便有主張「0廢時尚」的Story W...

展開500年的旅行！上葡京藝術文化展館開幕 首展《葡京：澳門故事》

小而美的澳門旅行，該從哪兒開始？澳娛綜合 「上葡京藝術文化展館」日前盛大開幕，首展《葡京：澳門故事》，以人文故事展現城市...

早餐吃得到鼎泰豐小籠包！台灣首間萬豪奢華系列 然一酒店試營到年底

由御盟集團打造、台灣首間加入萬豪國際集團奢華系列The Luxury Collection的「THE AMNIS然一酒店...

一次解鎖兩大新飯店！「環島之星」全新主題行程開賣 早鳥折千元

觀光列車「環島之星萌旅號」以停靠22個站點串連全台，打造上百條主題行程，迎接秋季旅遊，易遊網獨家攜手雲品國際、推出全新「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。