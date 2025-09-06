快訊

台灣設計師風潮延燒 peter wu秋冬找回稚氣 Story Wear前進東京時裝周

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Story Wear日前前進東京時裝周，將原民部落工藝細節、麻紙紗、象徵台灣精神的「台灣黑狗」融入服裝設計，合計發表12套全身造型。圖／Story Wear提供
Story Wear日前前進東京時裝周，將原民部落工藝細節、麻紙紗、象徵台灣精神的「台灣黑狗」融入服裝設計，合計發表12套全身造型。圖／Story Wear提供

台灣服裝設計師的能量在疫情後持續擴張，無論是在本地紮根、亦或是走向海外發光發熱。近日便有主張「0廢時尚」的Story Wear前進東京時裝周，同時旅法設計師品牌peter wu則在新光三越A9專門店舉辦2025秋冬新裝預覽，將年少時的探索、嚮往以時光醞釀，帶來台法混合的輕狂、不羈與玩興。

peter wu的2025秋冬系列以回到20歲為題。20歲是一個具體的數字，但20歲也可以是一種青春的、初生之犢的、直覺性的內化心境。設計師Peter Wu吳昕威今年並以40歲之人生視角，嘗試捕捉年少的活力與對世界的新鮮感知，像是長袖Polo衫搭配懷舊風樂福鞋、休閒長褲、毛帽，並將格紋絲巾改造為腰間墜飾。

粗織毛衣外套混搭了西裝長褲，又或是飛行外套加上了襯衫領帶並將下擺外翻，青春以一種恣意、不守規矩、嬉鬧的形式呈現，推薦亮點單品另包含像是黑色牛皮襯衫、午夜藍色寬版西裝褲，寬藍條紋牛津襯衫，讓男子可以時而成為大人、時而相遇內心的「彼得潘」。

大量收集二手回收布料再製新衣、配件，並以「0廢時尚」為主張的Story Wear去年12月在大稻埕老城區開張，集結眾多台灣品牌。今年品牌則前進東京時裝周，除了與台灣品牌WooLeeX、 TANGTSUNGCHIEN、「眠豆腐」一同合作，並邀請到日本模特兒加賀美智久、日本藝人一樹（Kazuki）走秀；Story Wear除了再度以回收丹寧布料為新衣素材，甚至也將「眠豆腐」的豆腐樣式融入服裝口袋。

服裝細節中的刺繡則是與來自阿美族、現居英國的藝術家優席夫Yosifu攜手，尤其一套加賀美智久走秀時的連帽長版斗篷便有著原住民的工藝細節、但在外型上仿似日本的傳統服裝，展現台日風格混搭。Story Wear本次在東京時裝周所發表的服裝並使用了Abacell 100%馬尼拉麻紙紗，以纖維製造仿麻布料，除了符合台灣所深處東南亞的亞熱帶潮濕悶熱氣候特性，同時衣服也可100%被分解，回扣品牌理念。

peter wu的2025 秋冬系列以回到20歲為題，嘗試捕捉年少的活力與對世界的新鮮感知。圖／peter wu提供
peter wu的2025 秋冬系列以回到20歲為題，嘗試捕捉年少的活力與對世界的新鮮感知。圖／peter wu提供
日籍藝人一樹。圖／Story Wear提供
日籍藝人一樹。圖／Story Wear提供
peter wu的2025秋冬系列以恣意隨興混搭，讓男子時而成為大人、有時則相遇內心的「彼得潘」。圖／peter wu提供
peter wu的2025秋冬系列以恣意隨興混搭，讓男子時而成為大人、有時則相遇內心的「彼得潘」。圖／peter wu提供
peter wu寬版西裝褲午夜藍色款，22,500元。圖／peter wu提供
peter wu寬版西裝褲午夜藍色款，22,500元。圖／peter wu提供
日籍藝人加賀美智久。圖／Story Wear提供
日籍藝人加賀美智久。圖／Story Wear提供
peter wu牛皮襯衫黑色款，67,500元。圖／peter wu提供
peter wu牛皮襯衫黑色款，67,500元。圖／peter wu提供
Story Wear創辦人暨設計師Kuan陳冠百。圖／Story Wear提供
Story Wear創辦人暨設計師Kuan陳冠百。圖／Story Wear提供
旅法台灣設計師品牌peter wu日前於新光三越A9專門店舉辦了2025秋冬預覽。圖／peter wu提供
旅法台灣設計師品牌peter wu日前於新光三越A9專門店舉辦了2025秋冬預覽。圖／peter wu提供

