一次解鎖兩大新飯店！「環島之星」全新主題行程開賣 早鳥折千元

觀光列車「環島之星萌旅號」以停靠22個站點串連全台，打造上百條主題行程，迎接秋季旅遊，易遊網獨家攜手雲品國際、推出全新「雲遊台灣慢旅」主題行程，其中，最大亮點為2025年全新開幕的兩間重量級新作：包括由百年日式建築改建的台東包棟旅宿「寶桑町屋」，以及烏來頂級奢華Villa「蘇卡利・漫活」。

坐落於台東市民權里「北町日式建築宿舍群」的「寶桑町屋」，原為昭和年間的日式木造宿舍群，修復後，化身為融合文化資產與現代美學的日式旅宿空間。保留經典町屋風格，從木質牆面、日式榻榻米與障子窗拉門等經典元素，展現濃厚復古的懷舊風韻，並透過細膩設計區隔茶室與臥室，打造兼具禪意與舒適的靜謐環境，讓旅人得以在緩慢寧靜的氛圍中，細細品味東部老城的歷史氣息。

今年7月開幕、隱身於台北烏來山林之間的奢華溫泉Villa Resort「蘇卡利・漫活」，則是以低密度開發、永續工法，守護原始山谷與紅河溪畔的自然風貌，旅人可徜徉在山嵐與紅河溪水之間，品味靜謐山居生活與永續之美。全館僅有5間獨棟Villa，每間皆有獨立景觀與專屬湯池，並以木石質材、光影流動與在地意境轉化為空間語彙，打造出真正「以大地為枕、與山水共眠」的住宿體驗。入住旅客皆可享受全包式服務，包含下午茶、主廚晚餐、翌日早餐與DIY體驗，靜心享受與自然對話的輕奢假期。

「雲遊台灣慢旅」主題行程結合雲品國際與雲朗觀光集團深耕各地的食宿旅據點，四人即可成行，輕鬆展開一段兼具風格住宿與在地體驗的療癒之旅。此外，凡於出發前30天前預訂，輸入折扣碼「eb1000」，單筆還可享有早鳥1,000元優惠。

套裝行程「環島之星．高雄茂林+台東琵琶湖單車．紅葉谷．食育小旅行3天」，安排入住高雄「翰品酒店」與台東「寶桑町屋」，感受從城市飯店到町屋旅宿的風格轉換與生活溫度，每人15,500元起。「台灣高鐵X環島之星．台北大稻埕+舊草嶺單車+烏來老街散策慢活4天」安排入住雲品國際旗下「君品酒店」、「品文旅礁溪」以及「蘇卡利・漫活」3間風格迥異的人氣旅宿，每人29,500元起。

若要一趟收集雲品國際兩大話題新飯店，推薦「環島之星．台東昭和寶桑町+蘇卡利慢活療癒森境4天」，從山林芳香中療癒五感，讓身心徹底放鬆與療癒，每人30,990元起。

「環島之星萌旅號」列車限定的三麗鷗聯名週邊商品，也新增多款療癒新品，包含大耳狗絨毛娃娃、酷洛米和漢頓絨毛吊飾、布丁狗和美樂蒂壓克力吊飾、娃娃收納包、萌旅帆布袋、三麗鷗6明星造型刺繡貼等，即日起搭乘列車就能買到。

相關資訊可查易遊網官網：https://www.eztravel.com.tw/。

環島之星「雲遊台灣慢旅」三大主題行程，祭出早鳥現減1,000元優惠。圖/易遊網提供 「環島之星萌旅號」攜手雲品國際，打造全新行程入住新開幕旅宿「寶桑町屋」。圖/易遊網提供 行程將將帶領旅客造訪雲品國際全新開幕「機關車庫 Tea House 1917」風格茶館。圖/易遊網提供

