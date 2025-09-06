早餐吃得到鼎泰豐小籠包！台灣首間萬豪奢華系列 然一酒店試營到年底
由御盟集團打造、台灣首間加入萬豪國際集團奢華系列The Luxury Collection的「THE AMNIS然一酒店」即日起試營運，預計12月22日開幕。總經理賈璧羽表示，試營運初期國際旅客增加約20%，以美、加商務旅客居多，房價較更名前（前身為高雄晶英酒店）調漲約10~15%。加入國際品牌後，預計初期年平均住房率可從四成拉高至五成。
賈璧羽指出，萬豪體系旗下有三十多個酒店品牌，資源豐富，而The Luxury Collection又是其中頂級奢華品牌，強調「由各家闡述自己的故事」，「全世界不會有兩家相同的LC」。THE AMNIS然一酒店主打「因水而生的酒店」，目標客群鎖定探索家、收藏家。
更名後的然一酒店，更著重於獨特體驗。例如，提供腳踏車與野餐籃更輕便的外出行旅，酒店內有藝術導覽、獨特的「品水」體驗，以及館外新增行程如金馬賓館當代美術館的藝術之旅、尋光·望海 旗津港都縮影之旅等。
在餐飲部份，則在改裝後全新的28樓全日餐廳，主打6款早午餐選項，其中包括最能代表台灣特色的「鼎泰豐」小籠包與牛肉麵，高雄海港直送鮮美食材的「海鮮墨魚義大利麵」，早午餐經典「洋蔥牛小排漢堡」、「班尼迪克蛋」，以及呼應健康食潮的「無麩質酪梨吐司」，再搭配自助餐檯的多樣美食，開啟美好的晨間時光。
然一酒店還有日本Ukai集團於海外開設的首間分店高雄UKAI亭（Ukai-tei Kaohsiung），以及全球首間獺祭酒吧，將日本山口縣全系列獺祭清酒直送於此。
然一酒店共147間房，陳展約250幅畫作，酒店本身就像座美術館。同時也標榜「每個細節都承載著低調奢華的態度」，像是客房內配置義大利FALOMO手工名床、織品採用400織高規寢具，並透過日本LDP活氧微粒子酵素洗潔粉與85℃溫水清洗，兼顧環境友善、舒適柔膚的絕佳觸感等。為響應環保，每間房都設有飲用水專用龍頭，轉開即可飲用。
資訊
地址：高雄市前鎮區中山二路199號
電話：07-9730189
採浮動房價，相關資訊可查官網：https://the-amnis.com/rv
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言