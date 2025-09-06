早餐吃得到鼎泰豐小籠包！台灣首間萬豪奢華系列 然一酒店試營到年底

由御盟集團打造、台灣首間加入萬豪國際集團奢華系列The Luxury Collection的「THE AMNIS然一酒店」即日起試營運，預計12月22日開幕。總經理賈璧羽表示，試營運初期國際旅客增加約20%，以美、加商務旅客居多，房價較更名前（前身為高雄晶英酒店）調漲約10~15%。加入國際品牌後，預計初期年平均住房率可從四成拉高至五成。

賈璧羽指出，萬豪體系旗下有三十多個酒店品牌，資源豐富，而The Luxury Collection又是其中頂級奢華品牌，強調「由各家闡述自己的故事」，「全世界不會有兩家相同的LC」。THE AMNIS然一酒店主打「因水而生的酒店」，目標客群鎖定探索家、收藏家。

更名後的然一酒店，更著重於獨特體驗。例如，提供腳踏車與野餐籃更輕便的外出行旅，酒店內有藝術導覽、獨特的「品水」體驗，以及館外新增行程如金馬賓館當代美術館的藝術之旅、尋光·望海 旗津港都縮影之旅等。

在餐飲部份，則在改裝後全新的28樓全日餐廳，主打6款早午餐選項，其中包括最能代表台灣特色的「鼎泰豐」小籠包與牛肉麵，高雄海港直送鮮美食材的「海鮮墨魚義大利麵」，早午餐經典「洋蔥牛小排漢堡」、「班尼迪克蛋」，以及呼應健康食潮的「無麩質酪梨吐司」，再搭配自助餐檯的多樣美食，開啟美好的晨間時光。

然一酒店還有日本Ukai集團於海外開設的首間分店高雄UKAI亭（Ukai-tei Kaohsiung），以及全球首間獺祭酒吧，將日本山口縣全系列獺祭清酒直送於此。

然一酒店共147間房，陳展約250幅畫作，酒店本身就像座美術館。同時也標榜「每個細節都承載著低調奢華的態度」，像是客房內配置義大利FALOMO手工名床、織品採用400織高規寢具，並透過日本LDP活氧微粒子酵素洗潔粉與85℃溫水清洗，兼顧環境友善、舒適柔膚的絕佳觸感等。為響應環保，每間房都設有飲用水專用龍頭，轉開即可飲用。

金馬賓館當代美術館_建築與自然。圖/THE AMNIS提供 鼎泰豐小籠包、牛肉麵，這兒都能吃得到。圖/THE AMNIS提供 搭渡輪到旗津，一覽高雄港的美景與時代變遷。記者羅建怡/攝影 桌邊料理充滿體驗樂趣。記者羅建怡/攝影 客房寬敞雅緻。記者羅建怡/攝影 因水而生的酒店，大廳裝置藝術是最吸睛焦點。記者羅建怡/攝影 日本Ukai集團於海外開設的首間分店高雄UKAI亭。記者羅建怡/攝影 然一遊程體驗-尋光望海・翡世之旅。圖/THE AMNIS提供 早餐主餐的選項，充滿在地感、也引領著當下食潮。記者羅建怡/攝影

商品推薦