展開500年的旅行！上葡京藝術文化展館開幕 首展《葡京：澳門故事》
小而美的澳門旅行，該從哪兒開始？澳娛綜合 「上葡京藝術文化展館」日前盛大開幕，首展《葡京：澳門故事》，以人文故事展現城市底蘊，訴說著澳門五百多年來的變化，加上多樣互動體驗，展出作品更鮮活有趣。
澳娛綜合度假股份有限公司（澳娛綜合）在澳門上葡京綜合度假村傾力打造常設的藝術文化殿堂「上葡京藝術文化展館」，日前的開幕儀式由全國政協副主席何厚鏵、中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室宣傳文化部副部長白冰、澳門特別行政區立法會副主席崔世昌、葡萄牙駐澳門及香港總領事館總領事雷德生、澳門特別行政區政府文化局演藝發展廳廳長郭妙瑜、澳門特別行政區政府旅遊局行政財政廳廳長方丹妮，以及澳娛綜合常務董事何超鳳、澳門旅遊娛樂股份有限公司董事何超瓊和澳娛綜合董事局主席霍震霆共同主持。
展館位於上葡京二樓，首展《葡京：澳門故事》訴說著自明清以來，澳門這片中西文化交匯的沃土所孕育的人文積澱與歷史光輝致敬。觀者將可透過實景模型、虛擬影像、模擬街景及珍藏展品等各種形式，穿梭於不同年代的澳門街巷，並通過投影感測、數位觀影、互動遊戲及人工智能語音辨識等科技，體驗歷史人物的真實生活，甚至可拿起話筒與他們對話。
入館先以約5分鐘的180度環幕影片揭開序幕，細數澳門五百多年來中西文化交融的歷史軌跡，從明朝時期中國最早的港口、到葡萄牙時期的國際商埠，以至回歸祖國後的蓬勃發展。「龍」的意象貫穿影片、展現澳門「龍的傳人」故事。
主展區中，最吸睛的作品為金碧輝煌的金箔木雕龍船。隨後可透過8大地標認識澳門，像是觀音堂的嶺南文化特色、澳門葡京酒店的輝煌歲月、伯多祿五世劇院的中西藝術交融、大三巴牌坊的榮光歷史等，每個展區都以獨特的人物故事、透過多媒體互動裝置，讓旅人深入體驗不同面貌的澳門。此外，主展區地面的互動地圖還藏有超過30處澳門地標知識，及50個鮮為人知的趣聞軼事，走踏穿梭其間，別有樂趣。
展館的「藏京閣」，則以主題展出為主，首展以「中華瑰寶：清朝宮廷藝術」為主題，聚焦澳娛綜合及澳門旅遊娛樂股份有限公司收藏的一系列清宮瑰寶及其美學珍品。其中的「康熙皇帝御制寶座」、「薄胎瓷碗」及「玉雕寶鼎」等，盡顯清朝宮廷藝術的巧奪天工。
最後，可透過互動體驗，再度認識澳門。並隨手打卡蓋印，透過不同的章印角度，最後拼成一幅多彩澳門的意象，是很有紀念性的伴手禮。行至紀念品店，匯聚各類文創商品，可在此與澳門總覽暫時告別。
《葡京：澳門故事》展
地址：上葡京藝術文化展館（上葡京二樓商鋪213）
時間：上午11:00至晚上19:00（最後入場時間為下午18:00）
門票：免費
查詢電話：（853）8881-0715
預約參觀：
https://art.sjmresorts.com/tc/exhibitions-and-events/the-lisboa-stories-of-macau
