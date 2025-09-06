兩晚限定！台北圓山星空BBQ開烤 松葉蟹、和牛漢堡無限暢享

中秋賞月烤肉，想玩點不一樣的嗎？今年中秋佳節，圓山大飯店邀請民眾齊聚一堂，共享一場專屬台北天際線的星空燒烤盛宴。10月4日、5日限定兩晚，於12樓大會廳盛大推出「覓月．圓山夜」中秋星空烤肉饗宴，由主廚團隊烹調南洋風味料理，現烤松葉蟹、和牛漢堡等多款頂級食材，搭配軟性飲料、啤酒無限暢飲，體驗眾人團聚的歡樂中秋！

此外，現場有Live樂團熱力開唱，還準備總價值超過10萬元豪華好禮摸彩，讓賓客們邊大啖美食、邊嗨翻中秋夜。活動每位成人2,380元起、兒童1,190元起，住房旅客加購價每位1,500元。

圓山大飯店12樓向來是台北賞夜的最佳秘境，今年中秋主打來自東南亞經典風味的多款燒烤料理，包括馬六甲雞肉沙嗲串、河內燒烤戰斧豬、清邁炭烤松板豬、叄巴辣醬牛小排、炭烤松葉蟹腳、經典和牛漢堡。此外，還有泰式青木瓜沙拉、芒果冰卷等清爽料理。熱食區同樣精彩，有馬來西亞炒河粉、泰式檸檬魚等多道經典名菜，搭配果汁、啤酒無限暢飲。

若想在烤肉派對後延續美好時光，圓山也推薦豪華客房或天際客房，近5折優惠房價，每房每晚6,600元加一成服務費，隔天可享用松鶴餐廳雙人精緻早餐，還能加購專屬東、西密道文化之旅，住宿期間免費使用奧林匹克標準戶外泳池、健身房等設施。

相關資訊可查活動網站：https://reurl.cc/K92bGn。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

