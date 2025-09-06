罕見58.69克拉藍寶石在台現身 Harry Winston將繁星摘下長伴左右

頂級珠寶之所以令人渴求，正因為其稀少珍貴，並帶來如幻夢般的怦然心動。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）日前於麗晶精品晚宴上呈現了三套頂級珠寶，全數14款珠寶總價上看1億6,000萬。三套珠寶分別聚焦於花束、紐約大都會與日常，更有一款頂級珠寶項鍊主石選用重約58.69克拉的蛋面切工藍寶石，驚豔四座。

Harry Winston向來以頂級珠寶、貴重寶石，以及從自然得到靈感而知名，亦恰巧成為三套頂級珠寶的聚焦糧點。第一套珠寶是以首次來台的頂級珠寶項鍊、手鍊與耳環「混搭」了勿忘我Forget-Me-Not系列的三款戒指；其中頂級珠寶項鍊更以以不對稱形式鑲嵌14顆總重約35.54克拉來自斯里蘭卡粉紅藍寶石、藍寶石，以色彩組合捎來粉彩般的秋天童話。

第二套頂級珠寶亮點則是New York系列延伸的Manhattan Adornment耳環與項鍊，該系列聚焦在紐約大都會的壯闊天際線、斑斕顏色，因此從祖母綠、沙弗萊石、黃鑽、藍寶石與鑽石的選用，透過黃、綠、藍三色象徵紐約曼哈頓上城區鮮明的金融商務與生活氣息，同一套搭配的Crossover系列藍寶石鑽石戒指更似繁華街道的車水馬龍、穿流不息。

全數14款珠寶中最令人驚豔的則數第三套頂級珠寶中的項鍊選用一顆重約58.69克拉的蛋面型切工藍寶石，幾近無暇的蛋面切工讓寶石能讓人更全面地欣賞其光澤、冷凝與濃郁；模特兒身上配戴表款則是一只少見的Mini Twist頂級珠寶表，表款以自然為靈感並透過圓形明亮切工鑽石還原葉片藤蔓的扭曲生動，搭配上冬青葉花環風格的Winston Cluster鑽石與藍寶石戒指，像是將天上美豔的繁星摘下、閃耀長伴左右。

海瑞溫斯頓頂級珠寶系列耳環，鑲嵌藍寶石、粉紅藍寶石與鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供 海瑞溫斯頓New York系列Manhattan Adornment項鍊，鑲嵌祖母綠、沙弗萊石、黃鑽、藍寶石與鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供 海瑞溫斯頓Mini Twist頂級珠寶表，時英機芯，時間顯示，表殼、表帶、面盤皆鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供 海瑞溫斯頓頂級珠寶系列項鍊，鑲嵌58.69克拉的蛋面型切工藍寶石與鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供 海瑞溫斯頓頂級珠寶系列項鍊，鑲嵌藍寶石、粉紅藍寶石與鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供 海瑞溫斯頓New York系列Manhattan Adornment耳環，鑲嵌祖母綠、沙弗萊石、黃鑽、藍寶石與鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供

