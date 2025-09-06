聽新聞
黃仁勳也愛吃！喜相逢麵館10月底熄燈 將轉進信義新光三越引熱議
擁有「全台北最難訂的私廚餐廳」美譽、2021年在首屆「500盤」以11盤奪冠的「喜相逢麵館」，將於10月正式進駐新光三越信義新天地A11地下二樓，東湖現址將走入歷史，預計將在10月底熄燈。
「喜相逢麵館」原本就是老饕間津津樂道的預約困難餐廳，在2021年首屆「500盤」以煙燻白鯧、黃魚煨麵、皮蛋豆腐等招牌菜奪冠後，更是成為美食圈當紅炸子雞，包括輝達執行長黃仁勳、廣達集團創辦人林百里等科技界巨頭，都是座上賓。
「喜相逢麵館」主廚孫哥從事餐具貿易工作，後來選擇在退休後半路出家，開設麵館，賣起黃魚煨麵、蔥油拌麵、牛肉麵等餐點。因客人喜愛孫哥的家常菜，因此逐步轉型成現今的私廚型態。
關於「喜相逢麵館」將進駐新光三越信義新天地的消息，業界早已盛傳，但始終未獲證實，百貨內部更將此案列為最高機密。據了解，為了爭取喜相逢，新光三越高層多次親自拜訪，終於說服老闆娘點頭。
這次「喜相逢麵館」從私廚餐廳轉型成百貨店，據說將回歸初心，回應「麵館」命名，主打各式麵點；至於孫哥精彩的私房菜，會不會在新光三越信義新天地重現，仍讓老饕們充滿期待。
