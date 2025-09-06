烈酒新版圖！英商希威仕接手格蘭冠 搶攻精品威士忌分眾市場

台灣烈酒市場年產值高達數百億元，消費趨勢正隨著世代交替逐漸走向分眾化與精緻化；新生代消費者不再滿足於大眾品牌，更樂於探索獨特、具個性的精品威士忌。

看準此趨勢，英商希威仕股份有限公司台灣分公司（CVH Spirits）自2025年8月15日起，正式接手金巴利集團（Campari Group）在台灣的代理業務，旗下包含格蘭冠（The Glen Grant）單一麥芽蘇格蘭威士忌、Campari、Aperol利口酒等品牌。此舉不僅為希威仕的產品組合注入新亮點，也進一步擴大其在高端烈酒市場的版圖。

希威仕目前代理的威士忌品牌涵蓋仕高利達、汀士頓、布納哈本、托本莫瑞與里爵等。此次格蘭冠的加入，將讓台灣威士忌愛好者有更多元的選擇，也回應市場對多樣化品飲體驗的需求。

這次格蘭冠全新發表、作為品牌「The Glasshouse Collection」最終章的30 年單一麥芽蘇格蘭威士忌，正是高年份珍稀之作。此酒款採用首席釀酒師 Greig Stables及Dennis Malcolm 爵士，親自揀選的頂級美國白橡木波本桶與西班牙 Oloroso 雪莉桶，並將其安置於酒廠內最古老及傳統，以石砌而成的鋪地式四號酒窖中長年緩慢熟陳。

「The Glasshouse Collection」以一日光影為隱喻，透過三款高年份酒款詮釋晨曦、午後至晚霞、寂靜月夜的氛圍轉變。當夜色降臨，格蘭冠30年化作光影最深沉的一筆，如月色映照玻璃屋的寧謐之夜，以深邃、複雜而優雅的風格，為系列劃下最動人的句點。

格蘭冠珍稀限量系列「The Glasshouse Collection」30 年單一麥芽蘇格蘭威士忌，酒體香氣層次豐富、悠長，揉合蜂蜜、杏桃、果乾及烘烤橡木的溫暖木質香；入口之後，甜潤圓滑，與奶油般絲滑的花果香交織，尾韻持久細緻，餘味綻放果乾與蜜糖的沉厚甜美香氣。酒精濃度48%，建議售價新台幣38,400元，全台僅限量60瓶。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭冠珍稀限量系列「The Glasshouse Collection」有21年（左起）、30年、25年三酒款。圖／英商希威仕提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

