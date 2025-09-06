快訊

50嵐「隱藏點法」曝光！一票網友大推：完全另一個層次

交保金差2千萬柯文哲「堅持不欠人」！陳佩琪不排除抵押房子籌錢

最可愛卻沒人要…認養會剩最後2隻小貓「孤單縮籠子裡」 1原因讓志工心疼

這個月亮係金誒！Swatch MoonSwatch加碼「爆米花」二度開賣僅一天

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
面盤細節分別加上了綠或藍色的夜光塗料，讓低光源時閱讀時間另有樂趣一番。圖／Swatch提供
面盤細節分別加上了綠或藍色的夜光塗料，讓低光源時閱讀時間另有樂趣一番。圖／Swatch提供

Swatch的Bioceramic MoonSwatch系列是與同集團的高價品牌OMEGA合作，以後者經典的Speedmaster超霸計時碼表為靈感，問世以來好評不斷、頻頻引起排隊人潮。Swatch曾在上個月發表了海軍藍色陶瓷的Mission To Earthphase限定款、限量一日販售，近日Swatch再「加碼」：發表了具備爆米花元素、同樣使用Moonshine Gold的限定表款，將在2025年9月8日（一）再度限定一日發行。

近代複雜功能表款中的月相顯示是以地球上觀測到的月亮顯示為主，Swatch則曾在2024年發表了Earthphase功能，並在上個月首次發表了Mission To Earthphase限定款，表款可顯示29又1/2的精準月相，還可顯示由月球上遠眺地球的「地相」顯示。即將在下周二登場的最新款同樣為Mission To Earthphase功能，不僅重現可愛的Snoopy插畫、惟妙惟肖的MoonShine Gold塗層月相顯示，第二枚月相則改造為爆米花造型，象徵豐收、甜美、讓好事發生！

42毫米的海軍藍色生物陶瓷表殼具有白色的蛋白石面盤，石英機芯並提供了時間顯示與計時碼表功能，同時小表盤、時標、月相顯示分別施以藍色或綠色的Super-Luminova夜光塗料，讓低光源或夜間環境都能清楚閱讀時間。由於表款是以滿月為靈感，因此將在2025年9月8日、滿月的當天限定於Swatch西門町形象店和台北101概念店販售，每人限購一只，訂價則為12,150元。

Swatch Bioceramic MoonSwatch系列海軍藍色陶瓷Mission To Earthphase限定款，12,150元。圖／Swatch提供
Swatch Bioceramic MoonSwatch系列海軍藍色陶瓷Mission To Earthphase限定款，12,150元。圖／Swatch提供
封閉式後底蓋有著地球圖案以及一句Snoopy的經典台詞。圖／Swatch提供
封閉式後底蓋有著地球圖案以及一句Snoopy的經典台詞。圖／Swatch提供
白色的蛋白石面盤上將有地相與月相顯示，其中月相還加入了爆米花設計，甜美、0熱量。圖／Swatch提供
白色的蛋白石面盤上將有地相與月相顯示，其中月相還加入了爆米花設計，甜美、0熱量。圖／Swatch提供

海軍 綠色 Swatch 西門町

延伸閱讀

台韓雙帥范少勳、李俊昊搶先戴 PIAGET Altiplano超薄表「金」貴迷人

月亮進射手座！4星座情緒起伏大 專家教你「心靈排毒」

「小章子怡」周也首搭浴皇大帝擦出CP感！丞磊告白：終於找到生命中最重要的人

史上最萌！星宇航空 X PEANUTS 史努比拍拍小夜燈亮相

相關新聞

這個月亮係金誒！Swatch MoonSwatch加碼「爆米花」二度開賣僅一天

Swatch的Bioceramic MoonSwatch系列是與同集團的高價品牌OMEGA合作，以後者經典的Speedm...

輕旗艦生態圈登場！三星Galaxy S25 FE、Galaxy Buds3 FE上市

三星致力擴大行動AI創新普及，使AI體驗更直覺、個人化、無縫串聯。三星日前揭曉FE系列全新陣容Galaxy S25 FE...

萬眾期待敲破碗！《熱烈》年年影展好評秒殺 9月26日台灣院線正式上映

由導演大鵬執導，集結超級巨星王一博與金馬影帝黃渤的熱血街舞電影《熱烈》，即將嗨翻台灣！這部在中國創下超過37億台幣票房的口碑神作，在眾多粉絲引頸期盼下，終於宣布將於今年 9月26日在台正式上映，並同步

圖輯／從指尖開始 比利時舞團用雙手演出世界歷史

來自比利時的雙手製造舞團（Made by Hands），將登上新舞台藝術節首檔節目，帶來「從指尖開始」（Du Bout ...

送進心坎裡！拾個月攜手日本人氣插畫角色「胡子碰碰OHIGE no PON」聯名中秋限定禮盒熱賣中

中秋送禮看這裡！台中知名伴手禮品牌「拾個月Dear Crème」首度攜手日本人氣插畫角色「胡子碰碰OHIGE no PON」，推出中秋限定系列禮盒，以《今晚月色真美》為題，推出三款禮盒，將品牌標誌性的手工餅乾與插畫美學完美結合，共同打造今年最暖心可愛的中秋禮盒。

王品集團夏慕尼首度攜手法國米其林星廚 3日限定星級套餐10月登場

王品集團旗下法式鐵板燒品牌「夏慕尼」，10月即將迎來重量級合作。品牌宣布將於10月14日至16日連續3天，攜手法國米其林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。