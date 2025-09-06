這個月亮係金誒！Swatch MoonSwatch加碼「爆米花」二度開賣僅一天

Swatch的Bioceramic MoonSwatch系列是與同集團的高價品牌OMEGA合作，以後者經典的Speedmaster超霸計時碼表為靈感，問世以來好評不斷、頻頻引起排隊人潮。Swatch曾在上個月發表了海軍藍色陶瓷的Mission To Earthphase限定款、限量一日販售，近日Swatch再「加碼」：發表了具備爆米花元素、同樣使用Moonshine Gold的限定表款，將在2025年9月8日（一）再度限定一日發行。

近代複雜功能表款中的月相顯示是以地球上觀測到的月亮顯示為主，Swatch則曾在2024年發表了Earthphase功能，並在上個月首次發表了Mission To Earthphase限定款，表款可顯示29又1/2的精準月相，還可顯示由月球上遠眺地球的「地相」顯示。即將在下周二登場的最新款同樣為Mission To Earthphase功能，不僅重現可愛的Snoopy插畫、惟妙惟肖的MoonShine Gold塗層月相顯示，第二枚月相則改造為爆米花造型，象徵豐收、甜美、讓好事發生！

42毫米的海軍藍色生物陶瓷表殼具有白色的蛋白石面盤，石英機芯並提供了時間顯示與計時碼表功能，同時小表盤、時標、月相顯示分別施以藍色或綠色的Super-Luminova夜光塗料，讓低光源或夜間環境都能清楚閱讀時間。由於表款是以滿月為靈感，因此將在2025年9月8日、滿月的當天限定於Swatch西門町形象店和台北101概念店販售，每人限購一只，訂價則為12,150元。 Swatch Bioceramic MoonSwatch系列海軍藍色陶瓷Mission To Earthphase限定款，12,150元。圖／Swatch提供 封閉式後底蓋有著地球圖案以及一句Snoopy的經典台詞。圖／Swatch提供 白色的蛋白石面盤上將有地相與月相顯示，其中月相還加入了爆米花設計，甜美、0熱量。圖／Swatch提供

