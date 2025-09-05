輕旗艦生態圈登場！三星Galaxy S25 FE、Galaxy Buds3 FE上市

三星致力擴大行動AI創新普及，使AI體驗更直覺、個人化、無縫串聯。三星日前揭曉FE系列全新陣容Galaxy S25 FE與Galaxy Buds3 FE，今天（9月5日）宣布在台上市，讓消費者能以親民價格體驗深受星粉喜愛的核心功能，輕鬆踏入Galaxy AI生態圈。此外，台灣三星亦推出全新Samsung Finance+服務，指定門市最高可享36期無卡分期零利率，提供安心彈性的付款選項，無痛入手夢想Galaxy手機；搭配Samsung Care+全星守護心愛裝置，獲得全方位保障。

三星Galaxy S25 FE以AI驅動創意，借助One UI 8與多模態AI助理，讓使用者盡情享受AI為生活加乘的各種精彩。Gemini Live支援即時視覺對話，裝置能透過分享鏡頭或螢幕畫面，看見使用者所見，並提供深度建議。例如打包旅遊穿搭時，只需將相機對準兩套服裝並詢問「哪套比較適合首爾的天氣？」Gemini便會透過自然對話提供靈感；玩遊戲時，搜尋圈則是最佳戰友，圈選螢幕上項目或道具即能搜尋提示。

憑藉AI驅動的ProVisual Engine及升級1,200萬畫素前置鏡頭，自拍更清晰動人。超明亮夜幕攝影同步進化，減少夜間拍攝噪點。搭配豐富的Galaxy AI應用，像是音訊橡皮擦能偵測並分離影片中特定聲音元素，如人聲、音樂、風聲、環境音、群眾聲等，街頭錄影也能享有專業收音。生成式相片編輯可自動偵測照片中的路人，並主動提供移除建議。

三星Galaxy S25 FE配備4,900mAh電池續航，僅30分鐘即可充電達65%；具備6.7吋Dynamic AMOLED 2X螢幕、120Hz螢幕更新率，帶來流暢沉浸的視覺享受，並支援七代作業系統升級與七年安全更新。共推出深海藍、冰藍、酷黑、冰川白等4色，8GB＋256GB建議售價22,990元，9月19日起於三星智慧館、三星商城及指定通路正式開賣，電信通路由遠傳電信獨家上市。

凡購買三星Galaxy S25 FE，即可享有 Google AI Pro 6個月免費試用，體驗更進階的AI功能服務，包括Gemini、Flow、NotebookLM 等多項應用。此外，10月31日前購機另可獲三大優惠：完成Samsung Wallet悠遊卡下載記名，並於指定活動頁面完成登錄，即可獲得限量1,000加值金；註冊並登入三星應用商店，即可獲得限量Galaxy Store 1,000元禮物卡一張；加購Galaxy Buds3 FE享2,000折價優惠。

三星Galaxy Buds3 FE透過一系列核心功能升級，包括主動式降噪、通話品質、電池續航力、配戴舒適度等。在加大揚聲器的加持下，呈現豐富、強勁的音效；增強版主動式降噪能去除環境噪音、超清晰通話技術運用經過精心訓練的機器學習模型，可有效分離人聲，確保在嘈雜環境中對話的清晰度；麥克風位置亦經調整朝向用戶嘴部，最佳化收音效果。

三星Galaxy Buds3 FE主打簡單易用，只要捏合耳柄即可選擇曲目，滑動就能控制音量。充電盒上的配對按鈕則方便連接，在串聯的Galaxy裝置之間流暢切換。借助自動切換裝置（Auto Switch）功能，Galaxy Buds3 FE還會主動偵測音訊活動並無縫切換連線裝置。

結合AI功能與三星Galaxy Buds3 FE設計，只要下達單字指令或長按耳機，即可設定下一首播放曲目或翻譯對話內容。當用戶說出「Hey Google」等語句，Buds3 FE不必藉由螢幕或觸控，單憑人聲便可聽取和回應。不僅如此，用戶無須將手機拿出口袋或皮包，即可利用耳機確認當日行程或電子郵件；若搭配智慧手機上的Galaxy AI翻譯助理功能，還能即時收聽外語演講或與非母語人士順暢交流。

三星Galaxy Buds3 FE共推出礦石黑、陶岩灰兩色，建議售價3,990元，即日起於三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣。

為帶給消費者更多元便利的購機體驗，台灣三星宣布攜手台灣金融科技品牌「AFTEE先享後付」共同推出Samsung Finance+無卡分期服務，消費者可依自身需求選擇合適的分期方案，最高36期零利率、零手續費，申辦全程無紙化，最快5分鐘即能完成線上審核。

●附註：詳細活動內容以各門市、官網公告為準。 三星Galaxy S25 FE，8GB＋256GB建議售價22,990元。圖／三星提供 三星Galaxy Buds3 FE具備經典設計、升級音效與Galaxy AI整合。圖／三星提供 三星Galaxy S25 FE以AI驅動創意，體驗旗艦級性能。圖／三星提供 三星Galaxy Buds3 FE展現雋永設計，沉浸音質與智慧互動齊備。圖／三星提供 三星Galaxy Buds3 FE陶岩灰，建議售價3,990元。圖／三星提供

