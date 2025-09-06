聽新聞
日本讀賣巨人攜手有你共創啟動台灣電商 台灣限定周邊同步登場
不用飛日本，也能把讀賣巨人的熱血棒球魂收藏在手！跨境品牌整合團隊有你共創近日與日本知名職棒球團讀賣巨人合作，啟動「讀賣巨人台灣線上商城」。此舉不僅象徵巨人軍海外布局再下一城，也展現有你共創協助國際品牌深耕台灣市場的關鍵角色。
商城由讀賣巨人官方授權經營，全面集結日本原裝直送的經典周邊商品，包含主客場球衣、吉祥物玩偶等，確保本格派來源與品質。同時，為回應台灣球迷的高度支持，商城更推出由有你共創和聯合數位文創合作企劃的台灣限定系列，包含 90 週年紀念球衣、限量帆布袋，以及明星球員坂本勇人、田中將大等人的應援毛巾與球員立牌等，兼具收藏價值與紀念意義，勢必掀起市場話題。現在，巨人迷可直接透過台灣網路平台入手，免去親赴日本的限制。
有你共創表示，此次合作是品牌跨境策略的重要里程碑，不僅協助讀賣巨人拓展台灣市場，也讓台灣球迷能更貼近日本職棒文化。「我們希望透過網路商城，讓球迷能安心購買巨人軍的正統周邊，並藉由台灣限定商品，打造專屬於在地的收藏體驗。」
讀賣巨人台灣線上商城即日起正式上線，開幕期間更推出多項專屬優惠活動，未來也將導入更多本土限定企劃，深化與台灣球迷的連結。
◎ 讀賣巨人台灣線上商城：https://unii.vip/bLBFe
